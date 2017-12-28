“微信小游戏”上线，除了看热闹你还应该知道这些

今天下午，微信发布最新版本，蓄势已久的「微信小游戏」终于来了。

腾讯通过多个官方公众号公布了这个消息。同时，更新微信后，用户在登入时，微信通过开屏向用户推荐了小游戏「跳一跳」。

（「跳一跳」游戏界面和排行榜）

不过值得注意的是，目前Android版在灰度测试中。

「跳一跳」是第一批上架微信小游戏之一。此外，第一批小游戏还包括：欢乐斗地主、悦动音符、保卫萝卜讯玩版、爱消除乐园、贵州麻将、星途WeGoing、四川麻将等。

实际上，微信小游戏平台上线这个消息，早就在业内人士之间传开了。形态、功能、体验与之前得到的消息基本一致。但在时间上，微信小游戏上线的时间比「原计划」提前了一周。

业内人士评价微信小游戏：

上线之前，是山雨欲来风满楼；上线之后，是滔天的巨浪。

微信小游戏给业内带来的冲击是巨大的。除了看热闹、小游戏里玩几把「跳一跳」之外，还有哪些事情是我们应该关注的？

压抑许久的H5迎来转折点

小游戏是小程序的一个类目，主要采用HTML5游戏引擎开发。最大的特点就是轻便——它即点即玩，无需下载安装，玩家可以在微信内和好友一起玩，比如PK、围观等。

提到HTML5（以下简称H5），相信不少人应该记得：

我用了9步困住神经猫，击败91%的人，你能超过我吗？

三年前，一款叫做《围住神经猫》的H5游戏刷爆了朋友圈。

《神经猫》用「3天时间一亿人次访问量」的成绩，第一次向玩家、从业者展示了H5的力量。而2014年，也被认为是H5元年。

在一段时间之内，H5产业上下游的发展备受鼓舞，甚至还被认为是将改变原生App的强大的力量。无论是H5引擎、工具，还是H5从业者，都被各种行业大会奉为座上宾。

但很快，H5游戏又再次陷入了「寒冬将至」的消沉，最直接的原因是H5游戏无法用收入来证明其价值——彼时的H5游戏质量不高，以简单的小游戏为主，留存和付费都不乐观。

另外，H5游戏还伴随着「入口太深」的质疑。

而这一次，腾讯将「微信小游戏」的入口放在了微信的顶端，用户在微信聊天页面下拉即可进入小游戏。几乎可以确认，腾讯的入局将会给H5行业带来巨大的转折，记者采访了《围住神经猫》H5游戏的开发者秦川，他表示：

看好2018的H5市场，我们H5从业者信心更大了。

游戏媒体人罗伊对H5市场的2018年有着同样乐观的看法，而罗伊判断的依据是H5游戏产品的付费率——4%，这个数据已经接近了手游。

H5这三年可以说是坐了一趟过山车，现在腾讯又用微信小游戏把它带回了舞台的聚光灯下。

（图片来自 pxhere）

中小开发者有没有机会

移动游戏目前已经被巨头垄断，那么中小CP能否在微信小游戏里找到机会？

不少业内人士对此表示了担忧的态度。目前，在微信小游戏中，第一批上线的游戏都是腾讯自研，如当年第一批移动游戏一样。

而微信在在移动游戏时，虽然后期也开放了第三方产品的代理。但与腾讯合作门槛极高，他们选择产品时，要么是品质极高，要么是细分领域的玩法创新，只有头部才有机会。

但微信小游戏与微信游戏的逻辑并不相同，过去微信游戏走的是代理逻辑，只挑最好的。但微信小游戏要做的是「商店」，必定要做大做全。

小游戏已提供开发文档和工具，方便开发者先进行开发，访问微信公众平台官网即可获取开发工具。待小游戏开放注册后，开发者可注册和提交小游戏。具体的上线时间、审核标准、流程，微信还暂时没有公布。

微信小游戏扩大了H5游戏与数亿用户直接接触的机会，用户量的扩大以及腾讯对品质的要求，也将提升H5游戏整体的转化率。而这个机会对每一个开发者来说都是公平的。

（图片来自：腾讯科技）

如何更好的把握机会，HTML 5游戏开发引擎Cocos创始人王哲给开发者提出了建议：

从目前我所知道的信息来看，微信小游戏偏好休闲社交品类，高DAU高留存、高社交传播性的游戏，滚服洗用户的游戏品类近期应该是不太有机会上。所以大家在游戏立项的时候要注意这一点。

不过，对开发者来说，机会总要转换成价值才有意义。

目前，仅安卓端的小游戏在测试少量游戏商品内购，iOS端暂不支持。未来iOS是否会开放内购，苹果和腾讯最终是否会在「支付」上达成统一的解决方案，这些问题都还是迷雾。

微信小游戏对移动游戏市场的影响

微信小游戏来势汹汹，它会如何「搅动」移动游戏市场现有的格局？

观察微信小游戏选择首批上线的产品类型，我们可以发现，微信将目光重点放在了「欢乐消消消」、「广州麻将」等休闲、棋牌类小游戏领域。

因此我们可以判断，微信小游戏上线的产品会对这些游戏现有的App造成一定的影响。

畅唐网络CEO潘广乐、Cocos创始人王哲，在采访中做出了同样的判断：

休闲游戏将会在微信小游戏上获得一个很大的历史机会。

不过从大行业角度来看，微信小游戏对棋牌游戏的影响程度还有待观察。潘广乐认为「按照腾讯在PC时代思路的延续，基于政策安全性方面的考虑，小游戏很可能不会对棋牌游戏行业开放。」

王哲认为，休闲社交类的游戏以后肯定会倾向于在微信小游戏平台发布。「因为微信是一个最好的社交平台，这是毋庸置疑的。」

这对于过去那些休闲游戏开发者来说是一件好事，他们可以微信小游戏这个新平台上继续做自己擅长的产品。

但对于休闲游戏平台来说，生存空间将被微信小游戏大大压缩，毕竟「单机休闲」与微信上的「社交休闲」相比，相信大多数用户会选择后者。

从微信小游戏主攻「休闲」这一点，我们可以猜测，出于某些考虑，微信小游戏不希望直接去搅动需要独立下载游戏的App市场。当然，H5性能也在一定程度上限制了它对重度游戏野心。

因此，从现阶段来说，小游戏和大型手游仍然还会构成根本区别，它切入的是免下载、上手即用的手游市场，既能成为大型游戏尝鲜体验和分享推荐的平台，也能带来小文件的游戏完整的操作体验。

微信小游戏的上线，让很多业内人士产生了「轮回」的感觉。就如同好几年前的微信游戏中心上线——今天玩的「跳一跳」的心情，就似乎有点当年玩「天天打飞机」的意思。

俗话说「三十年河东三十年河西」。但在互联网时代，三十年太长了，「城头变幻大王旗」的故事每天都在上演。微信小游戏会写出怎样的故事？我们拭目以待。