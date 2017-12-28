乐视一口气连发10款电视，但你敢买么？

今年的圣诞节对贾跃亭而言，可能是极富戏剧性的一个节日。一边是不断传出的法拉第未来获得新的融资的消息，一边是北京证监局发文责令其回国。

隔天，乐视低调举办超级电视新品发布会，这是贾跃亭败走美国，孙宏斌接手乐视后带来的首款电视新品。比起以往“好莱坞式”开场，这场发布会少了媒体铺天盖地报道。

发布上，乐视一口气发布了New和Lean两个系列，共10款电视新品。长达30分钟的发布会，留给新品介绍的时间不足5分钟，营销渠道的时间不足3分钟。与其说是一场新品的发布会，不如说是乐视超级电视的声明会。

想象很美好，现实...

比起此时乐视的不济，2010年的乐视那是何等辉煌，作为国内第一家上市的视频网站公司，上市交易价格超过发行定价60%，开盘价直达49.44元。

凭借对知识产权的重视，囤积了大量正版资源，聚拢了一大波用户，2012年9月高调宣布进军智能电视，研发生产乐视TV——超级电视，以“烧钱”的玩法，快速切入彩电圈，成为行业中窜升最快的“黑马”。

不断跨界，不断搅局，从视频网站起家，到乐视体育、乐视电视、乐视手机、乐视汽车，市值一度超过1500亿，成为国内创业板的龙头，乐视网曾被业内认为会打造成BAT外的第四极。可没有想到的是，资金链的断裂，导致了如多米诺骨牌一般的倾塌。

孙宏斌接过烫手香芋后

资金链的断裂，乐视七大生态遍体鳞伤，被22家基金再次密集下调估值，陷入IPO造假质疑甚至面临退市危机，以及梁军等一众高管先后离去，一切的现象都让我们感觉到，关于乐视的神话可能真的要接近尾声了。

一直持续到融创中国董事长孙宏斌带着150亿来接手来收拾烂摊子。然而，乐视的问题远比孙宏斌预想的要复杂得多，在与非上市体系进行切割之后，“新乐视”依然要面对大量关联交易产生的债务以及负面舆情对于品牌价值的损害。

乐视并不是第一次遭遇资金危机，只是这一次贾跃亭没有第一次那么幸运，融创中国向乐视投资150亿元，乐然投资和华夏人寿合计向乐视投资18亿元，总计约168亿元。

半年不到时间，跃亭夫妇及乐视系12亿资产上周被司法冻结；贾跃亭已不再担任乐视控股法定代表人等劲爆消息在各大媒体平台上刷屏。

孙宏斌的钱，用贾跃亭的话来说，“我们收到97亿资金，事实上还款150多亿元。”意味着孙宏斌的150亿注资，只是用来归还金融机构的欠款了，这与扔到水里有什么区别？

步子迈大了，扯到蛋

乐视危机爆发的导火线源于去年底的欠款纠纷。大公司的各项债务都有千丝万缕的联系，一旦某个局部爆发资金链断裂，可能整个布局都将受到牵连。负债经营是很普遍的状况，那么，为什么负债经营到乐视就不行了呢？

回顾一下乐视，2010年，乐视网登陆创业板，成为中国首家IPO的视频企业。

2013年，乐视推出了超级电视。这一战略绝对是正确的，哪怕爆发危机后，超级电视板块依旧有盈利能力。在当时看，乐视网没有太多优势，乐视网没有任何优势——爱奇艺的背后是百度、优酷土豆的背后是阿里、腾讯视频是由腾讯亲儿子。

相反，通过超级电视，乐视建立了一个内容生态平台，并大手笔投资购买影视版权，积攒人气，消费者越多，愿意提供内容的合作方就越多，愿意做广告的企业就越多。形成了消费者、内容提供商和广告商三角模式，也很好支撑了乐视“生态补贴硬件”营销战略。

再到超级手机、超级汽车，乐视期望以电视平台为根基，以内容为媒介，构建了一个更为庞大的、横跨三大终端的生态系统。让消费者从平台、内容，到终端、应用都选择乐视的产品，零切换，无缝对接。

但无论是视频网站、还是电视机、手机、汽车，这些产品跨度太大，用户重叠率太低。生态化不等同多元化，显然乐视选择了后者，多元化的生态模式也决定了它一直处于“烧钱”状态，

乐视超级电视发展如火如荼的时候，累积销量近900万台，但大规模的用户群体还没形成，其次，在超级电视平台积累的技术也好、经验也罢，根本无法直接应用在手机和汽车上，导致了乐视生态整体上负赘越来越多，投入的钱越多，但回报遥遥无期。

盲目的扩张，牵扯出了管理的巨大bug，说白了就是步子一下子迈大了，扯到蛋了，如果说乐视生态成功是一种可能，那需要永远花不完的钱，孙宏斌的150亿压根不够花。

盈利有可能，重拾光辉远着

融创的老板孙宏斌也不是一般人，从当年的联想少帅到房产“黑马”顺驰的老板，再到今日的融创，孙宏斌的能力那绝不是吹的。有了融创的钱与孙宏斌超牛的企业运营能力，乐视一定能度过危机，能否恢复到当年的辉煌这就不好说。

在乐视网新任董事长孙宏斌的规划里，“新乐视”的核心业务有三块：乐视视频（乐视网）、乐视电视（乐视致新）和乐视影业，形成大屏硬件、电影内容和视频网站的生态圈。

把重心放在以大屏（电视）为主。改变之前乐视盲目为版权“烧钱”的玩法，聚焦电视业务，精简组织架构，原来的业务，该砍的砍，该扔的扔，砍掉了乐视网的海外业务，扔掉了直播业务。

从新品发布会上，乐视昔日的辉煌不再，虽一次性拿出来的产品数量不少，但足够吸引人的卖点不多。

无论是造型还是技术创新，30分钟的发布会，看到的都是一个模子，昔日一直引以为傲的独播剧资源以及影视版权资源已不再，基本都是新瓶装旧酒，没有实质的改变，看到的也仅剩下价格上的诚意。

更搞笑的是，公布的两款新品只有10家线下体验店，而北上广一线城市却买不到乐视超级电视新品。

总结：

相比于贾跃亭时代，新乐视还是有优质项目的，比如电视，孙宏斌毕竟是商人，不是梦想家，不会像贾跃亭一般为了生态梦想，蒙头乱转。

而目前的当务之急，显然在于如何唤回用户对超级电视的信心，资金问题，售后问题，也都成了压倒乐视超级电视的稻草。从“烧钱”模式，转换到“不烧钱”，寻求合理盈利的理性模式也成了新乐视的唯一出路。