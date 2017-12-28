日本推出男性专用《美少女战士》COS服：配件齐全

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日本最近推出了一款针对男性的《美少女战士》COS服，服装、手套、头带、项链、颈圈、头绳一应俱全，目前提供的M~XXL四个尺码，足以满足各种身形的男士。售价仅为3980日元约为230元人民币。
现在随着越来越多的女装大佬涌现，面对市场的需求，官方推出相应的产品也无可厚非。对于粉丝来说，能购买一款官方的COS服也是一件值得庆幸的事情。对此也有网友笑称“男生想变身美少女拯救世界有什么错。”
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