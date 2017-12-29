东京奥运8K转播，8K视频2020年前能普及吗

影像行业目前进入了一个瓶颈期，大众市场需求量大降，专业市场也渐渐饱和。能够刺激销量的相信就是技术上的革新了。然而目前的主要几个性能方向也同样遇到了瓶颈，像素值受到了传感器尺寸的限制变得越来越难突破，发展中画幅相机也受制于体积和成本。相比较静态影像记录，视频拍摄方面似乎更有发展潜力，8K视频拍摄也渐渐开始往消费类的产品延伸，那么2020年，8K视频真的可以实现普及吗？

为什么会定在2020年，这源于2013年的国际奥委会第125次全会上宣布日本东京成为2020年的奥运会承办地。而日本随后也宣布会在2020年的奥运会上实现8K视频转播。为这场盛会带来更清晰直接的观看体验。这在2013年是一个不得了的消息。毕竟当时日本仅仅普及了1080p全高清的电视节目。而我们还停留在标清时代。无论是日本民众还是我们，在当时都对这个事情感到很期待。

时间过去了4年，2016年的巴西奥运会也已经结束了，还有两年多的时间，日本东京奥运会就将召开。8K视频转播的事情有下文了吗？

8K视频标准的分辨率规定为7680x4320，这个像素值达到了3000万以上，是很多拍摄装置都没有达到的高水平，因此可以想象到他的清晰度有多高。它同样是有日本放送协会NHK主导推动的一个视频标准。因此又日本发起普及的倡议也就不为过了。

8K视频普及最大的难点是什么？

8K视频相比较今天的4K视频，在分辨率上更上一层楼，超过3000万像素的单帧画面输出甚至比主流的数码相机分辨率还要高。别说拍摄视频，即使是拍照片也很难在8K屏幕上完整覆盖。因此在硬件上有着更加苛刻的要求。

8K视频的拍摄设备目前已经有不少，但是定位专业。消费级目前还没有8K的产品正式推出，但有不少8K视频拍摄的功能植入，包括延时摄影等等功能初露头角。相对传感器等元器件上的技术难点。8K视频在硬件设备上最艰难的还要算数据的存储与传输。这需要存储设备在技术上实现小型化、高容量、低功耗与低成本，否则8K将永远是专业领域的玩意，轮不到大众人民摸一摸用一用。换句话说，8K视频能不能普及，其实和影像厂商关系不大。

2K屏的手机已经细腻得让人分不出像素点

有了8K片源，问题就甩到了输出端，大家一般看视频要么在手机上，要么看电视。这两样东西都得面对一个现实问题：真的需要8K标准吗？每个显示产品都有它的最佳观看距离，而人眼的解析力十分有限。就像今天的手机屏幕，2K屏和全高清的屏幕对大部分人来说都分不清。我们已经越过了低像素的时代，如今的显示设备已经足够清晰。够用，是目前显示设备在人们心目中的印象。大家其实不反感有更清晰的设备，但是如果太折腾又太花钱，那么宁愿不要了。

最后便是8K数据信号的传输问题，和存储设备一样，8K信号传输面临的是带宽瓶颈，目前的带宽水平是满足不了实时同步8K信号的，想要流畅播放很难。但是从技术层面上来说，高带宽的时代会很快到来。只是这个建设的过程非常久远。也成了高像素视频普及的阻力。

商人总是唯利是图的，目前8K标准还没有什么发展，只说明了一点，就是8K标准的相关行业还没有需求，这是8K视频普及最大的难点。大家不需要这样的高级别体验，自然也就没有企业去生产相关产品，没有企业去搭建高带宽的网路。2020年的东京奥运会提出8K转播的口号，很大程度是希望激发新技术的需求，让更多人了解到新技术带来的革命性升级。

8K设备的推广如何？

2020年东京奥运会上，将实现8K超高清技术来传输比赛视频。那么从东京申奥成功到今天，8K转播的建设进度如何了呢？日本NHK表示目前已经有试运营的8K视频观赏点。目前在日本国内设置了6个公共场所，可供观众欣赏8K视频。不过8K片源的视频节目还没有提供。但是承诺2020年的东京奥运会，8K超高清视频会进行全面推广。可以通过电视观看到8K视频。事实上去年巴西奥运会上，NHK也进行了8K转播的试验，通过卫星传输的方式，结果还是令人满意的。

官方的消息是这样，那么实际上日本的8K标准影响力有多少呢？恰逢这个月去了一趟日本，也特意留意了一下8K相关的东西。实际上8K视频标准的元素即使在日本也比较少见，不过当地的推广显然还是要比国内猛得多，至少已经有一些8K标准的设施已经进行商用阶段。而且很多地方都设有8K体验区，明显是提前推广这个更高级别的视觉享受。相比国内8K标准只存在于页面上和键盘之间，这种线下直观体验推广效果更好。

另外8K电视机在日本也有出售，不过大型卖场也通常只有1款8K产品在售，没有现货，需要预订。售价嘛....对日本人来说应该不算非常贵，但显然本地人对此类产品的追求并不多。最重要的还是信号源方面并不支持，这样的电视机完全发挥不出实力。

2020年真的能实现8K转播吗？

从目前日本方面的进度来看，8K转播的设施、拍摄装备以及信号传输部分的建设也已经初具规模了。距离奥运会还有两年时间，相信到时的8K视频转播肯定是可以实现的。但是覆盖范围就不好说了。8K分辨率对于家庭显示设备来说，分辨率是过高了。除非走进，否则很难区分它与4K标准的区别。因此更高规格的视频输出针对的是超大屏的显示设备，例如赛场的大型显示屏，高分辨率与低分辨率的区别会非常明显。

从需求来说，大多数的人都很难在日常观看电视或者其他小屏幕的设备感受到8K带来的视觉冲击。加上在全日本铺设高带宽的线路是个很大的工程，因此8K向着全民普及有些遥远。就目前来说，日本普及的标准为1080p全高清，大城市中4K播放也比较流行。再往上一个级别的信号普及需要录制组、传输、显示设备等各方面同步升级才行，显然在2020年完成一系列的升级比较不现实。