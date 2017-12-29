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网曝万达网科裁员千人，总裁回应：局部调整并未倒下

2017-12-29 11:31:58来源：TechWeb作者：老喵责编：飞龙评论：

12月29日消息，针对媒体报道的万达网科大规模裁员的消息，万达网络科技集团总裁曲德君在朋友圈回应称，万达网科没有倒下，局部的调整是为了更快更好更健康的发展。

昨日，澎湃新闻报道称，万达网络科技集团（以下简称“万达网科”）从当天开始大规模裁员，从目前的6000名员工裁至300名，只保留职能部门。有知情人士称，万达网科口头通知员工签字离职，不签的会将合同快递到家。同时，该知情人士表示，万达网科现在不仅项目都停了，而且还拖欠供应商的款项。

在此之前，万达网科公有云服务板块就被爆出部分业务部门解散的消息，万达云公司销售部、市场部、解决方案部等部门解散，解散的原因是公司与IBM的合作谈判并不顺利。

针对媒体上述报道，万达网络科技集团总裁曲德君今天在朋友圈回应称，“万达网科没有倒下，万达对实体商业与新科技相结合的发展目标和决心没变！”

曲德君称，局部的调整是为了更快更好更健康的发展，万达网科在实体商业+互联网方面积累了经验，思路更清晰，模式更清晰，目标更清晰，相信不久的将来大家一定能够看到一个全新的万达网科。

以下是曲德君朋友圈回应原文：

万达网科没有倒下，万达对实体商业与新科技相结合的发展目标和决心没变！局部的调整是为了更快更好更健康的发展！过去两年，我们与数千家实体商业进行了合作，探索与实践，走过弯路，但有进步，有收获，在实体商业+互联网方面积累了经验，我们的思路更清晰，模式更清晰，目标更清晰！相信不久的将来大家一定能够看到一个全新的万达网科！谢谢大家的关心与支持，祝大家新年快乐，万事如意！

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关键词：万达裁员

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