盘点中国联通2017：5000万腾讯王卡用户亮眼

如果把通信圈比作娱乐圈，今年圈内的“流量明星”，毫无疑问非中国联通莫属。

从年初到年尾，“混改”（国有企业混合所有制改革）贯穿了中国联通的2017年。从资本层面、业务层面到管理层面的改革推进，“BATJ”四大互联网巨头数百亿入股、腾讯王卡/王卡宽带、8.5亿股权激励，“瘦身健体”，件件都是夺人眼球的新闻。这些事件发生在一家大型电信央企的身上，意味着混改需要中国联通以极大的魄力克服激流险阻，走到不胜寒的高处。

看不见的困难

中国联通混改的整个过程，简要述之。2015年和2016年，业内一直传言电信联通重组，直到2016年10月，联通集团被列入国家混改第一批试点事项；2017年3月，中国联通董事长王晓初、总经理陆益民先后表态，混改方案正在国家有关部门审批之中；2017年4月5日：中国联通明确A股公司成为混改平台；2017年7月，混改试点获得国家发改委批复；2017年8月，发布非公开发行A股股票预案及限制性股票激励计划(草案)等议案，混改揭晓。

中国A股有3000多家上市公司，每年有千百起资本重组案例，股民习以为常。然而国有企业混改，远远不是一般意义上的资本重组，更承载了国有企业经营管理制度完善、资本配置和运行效率优化、国有资本保值增值等重任。对于中国联通这家身处国家核心信息基础设施领域、拥有20多万员工的大型央企，混改需要协调的事情，太多太多。

我们试举几例。其一，王晓初提到，中国联通混改牵涉的部门很多，需要与10个部委沟通，很多部委沟通都是他亲自跑，难度还是不小。“各部委都有不同规定，改革就是要突破过去很多不合理的规则，需要时间来进行方方面面的沟通。我们已经和10个部委进行了沟通，中国联通也希望通过这次改革，为国家深化改革做好示范。”

体现在联通A股公司，历经4次澄清、8次停牌才正式发布相关议案，进度事实上是有所推迟的。

其二，乌龙事件。2017年8月21日，联通A股公司在上交所公告混改方案后，又连夜撤掉了所有公告，令业界大跌眼镜。原因在于，中国联通混改方案向民营资本大幅出让了股份，与证监会定增新规相悖。最终，联通混改是以“特批”的形式通过，这也体现出联通混改对深化央企改革先行先试的重大意义。

其三，员工股权激励。8.5亿股限制性股票，激励价格仅为3.79元每股，面向3%的员工。这条新闻，刷新了C114媒体平台今年的单篇浏览量，可见中国联通员工、另外两家运营商、业内人士对股权激励的关注程度。结合后面推动的“瘦身健体”，激励谁，“瘦身”谁，需要管理层面的大智慧、大决心。

过程可谓一路曲折，不过，联通混改推进仍然相当顺利。王晓初近日公开表示，截至目前，中国联通整个混改工作量已经完成了92%。这包括完成员工持股计划细则、完成瘦身健体工作、成立联通在线，以及与各家战略投资者陆续签订合作协议，开启业务层面的合作。

“混”基本结束了，下一步的重头戏在于“改”。王晓初如是评价。

看得见的希望

伴随着混改推进，中国联通已经在业务层面推出了诸多创新举措。例如和腾讯联合推出“腾讯王卡”，和阿里推出“蚂蚁宝卡”，以及和其他互联网巨头、垂直行业巨头例如百度、小米、魅族、知乎、工商银行、招商银行等，推出了各种类别的定制卡，其中发展势头最好的腾讯王卡，已经发展了5000万用户。

此外，还有首家推出的“无限流量”冰激凌套餐，以及在固网侧的大招——王卡宽带，“拒绝月租费、拒绝盒子费、拒绝电视费，1天仅1元、不用不花钱”的互联网玩法，彻底变革了固网宽带包年、包半年的商业模式，可以想见如果在全国推广带来的强大杀伤力。且随着中国联通“互联网化”的深入，2018年可望出现更多新颖的业务运营模式。

中国联通在4G时代的犹豫不决，使得2015年和2016年的业绩走向了低谷。2015年中国联通的移动用户连续11个月下滑，剔除铁塔出售收益后亏损33.6亿；2016年净利润也只有6.3亿元，固网宽带用户被中国移动反超，且被拉开差距……一言难尽。2017年尽管由于惯性因素没有大幅扭转，但已经走在健康发展的轨道上。2017年11月的数据，中国联通净增4G用户505万户，累计达1.7亿户；固网宽带用户净增3.7万户，累计达7750.3万户。2017年前三季度，实现归属于母公司净利润13.12亿元，同比增长168%。

5000万腾讯王卡用户，各类互联网定制卡的助力，在固网宽带侧的大招，以及更多的合作落地，这是中国联通明年看得见的希望。当然也有“阵痛”，相对传统的用户套餐，互联网套餐具有很强的定制性，ARPU值普遍更低，对中国联通的业绩必然有一定冲击。数据显示，中国联通2017年上半年4G用户ARPU值为66.5元，去年同期为81.3元。

随着2017年10月底开始中国联通老用户可以办理互联网套餐，这一冲击在2018年将会更加明显，包括王卡宽带，如果中国联通在全国推广，也将面临同样的烦恼。对中国联通来说，混改既需要一往无前的决心，也需要壮士断腕的勇气。一家历经多次重组的老牌央企，拥抱互联网必然会遇到各种麻烦，带来各样的短期利益得失，只有坚定发展大方向，才能摆脱各种利益纠葛，成为通信业的创新排头兵，为行业发展带来价值。

行百里者半九十。祝愿中国联通在改革路上，一直前行！