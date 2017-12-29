马云：明年要给一线快递员更高收入，倡导“竞而不争”

IT之家12月29日消息 12月28日，菜鸟联盟主要成员公司在中国快递之乡——浙江桐庐召开年度会议。这次桐庐会议发出倡议，2018年菜鸟联盟成员将致力于提升快递员待遇，给快递员更多尊严，同时提升快递服务能力，破解末端压力。

阿里巴巴集团董事局主席马云、圆通速递董事长喻渭蛟、中通快递董事长赖梅松、申通快递董事长陈德军、韵达速递董事长聂腾云、百世集团董事长周韶宁、菜鸟网络董事长童文红、总裁万霖等出席会议。

马云在会议上号召，面对未来每天10亿包裹的快递量，希望菜鸟联盟的成员们“竞而不争”，既要充分发挥市场因素，也要共同推进消费者体验提升和行业进步。他希望大家要给一线快递员更高的收入、更多的培训机会。

在阿里巴巴经济体的带动下，中国快递业正以惊人的速度增长，在2017年迈入了日均包裹量超1亿件的时代。这个过程中，阿里巴巴、菜鸟网络与各大快递企业相互协同，创造了“体量越大、效率越高”的物流奇迹。快递业成为了中国最耀眼的名片。

对于国内快递面临的现状，在这次桐庐会议上，菜鸟和几家主要快递公司负责人纷纷表示要联合起来改善末端消费者服务体验，同时给快递员更多的尊严，共同推进末端改革。

马云表示，全社会对物流体验的要求越来越高，这需要一线快递员不断提高服务品质。快递企业应该去保障基层快递员的尊严和待遇，让他们有更高的收入和成长机会。

“要关心他们每个月带回家的钱，是不是能让家人觉得有人养家很安心；要关心他们每天起早贪黑，一年下来带回家的奖金能不能给家人惊喜”，马云说，“收入之外，还要让快递员获得足够的培训，要让他回家后跟家人讲话的格局发生变化。”

马云对快递员的待遇提升一直非常关注。今年5月，在全球智慧物流峰会上，马云面对数千名物流企业负责人表示，要扎扎实实改善快递员的生活和工作条件，除了解决工资、五险一金等基本保障，还要解决员工的未来，解决他们未来有更多更好的机会，更好的成长，而不是仅仅保住一份工作而已。

今年天猫双11结束后，马云也专门发微博感谢300万名一线快递小哥。他写到：“双11是世界货运业的奇迹，更是商业世界协同合作的奇迹。这奇迹的背后是300万名风里来雨里去的快递员。向你们致敬。”