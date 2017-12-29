苹果iMac Pro拆解：CPU与内存可升级，但风险与难度极大

IT之家12月29日消息，最强桌面一体机iMac Pro已经发售了，但是你会好奇这款三万多起步的电脑内部么？虽然配置我们已经知道，但是内部设计你清楚么？

带着这些疑问，国外的升级公司OWC发布了iMac Pro的拆机过程，如果你有iMac Pro不建议你做任何模仿，即使是升级内存与硬盘空间，请将这些工作都交给天才吧的工程师，因为拆机有着极大的风险（包括屏幕碎裂、划伤手掌、无法复原），另外建议已经购买的用户一定要添加AppleCare。

以下是拆解过程：

首先要需要先用尼龙划片刀将密封在屏幕与机身上的强粘合胶条刮开，如果你是新手，这个过程中你可能会坏掉好几片尼龙划片。

将填充胶条切开后，将两个吸盘吸附在屏幕上方受力点处。

用力拉开，虽然iMac Pro屏幕有玻璃保护，但还是需要注意屏幕不要形变过度。

将屏幕拉开后，需要注意的是屏幕有排线有主板连接，不要把屏幕开合角度开的过大，容易扯断排线。

将排线与接口处尽数分离。

需要注意屏幕与机身边框连接处仍有残胶，需要用工具进行清除。

将屏幕拆下后的iMac Pro，苹果就是如此的“变态”，在你看不到的地方也是如此的注重细节，整个主板与元器件排布都非常整齐，就连散热器与音响也是采用了对称设计。

记得乔布斯曾在多年前的iMac的机身外壳内侧将整个Mac设计组的名字印刷进去，如果硬件控有幸见到，应该会被感动到。

将两边的音响模组拆除。

接触主板时，建议使用防静电手环或防静电垫，因为一个不小心击穿某个元器件.....想想吧这是三万多的Mac。

散热器的左端与右端分别是处理器与显卡，散热装备是：双热管与整块鳍片散热模组外加两个涡轮风扇。

让人惊喜的是，采用了可插拔的内存条，DDR 4 ECC内存，ECC属于服务器内存有着良好的稳定性与兼容能力。非焊接的内存给了后续自行升级的可能性。

散热器下方有两张PCI-E接口的SSD，读写效率高于SATA很多，从视频中看拆解的这款是使用了512GB+512GB的储存方案。

处理器采用了至强系列，插槽式的桌面处理器，如果你买的是低配版本，那么之后可以进行升级，不过估计iMac Pro的消费群体更多的是选择一步到位。

整个拆解完成后的硬件合照。

还记得在发布会上苹果当公布iMac Pro配置那一刻，相信不少“硬件党”都跟一样为拥有这么一台性能怪兽而内心欢腾。怎么说呢，对于普通的个人用户来说，在这个性能早已不是瓶颈PC年代，iMac Pro确实不会为你的生活带来什么改变，但似乎又非常想拥有一台，来享受顶级的性能与体验。

对于工作室或工作站来说，虽然各种堆硬件的PC或黑苹果主机一样可以达到这样的性能，但是iMac简洁与方便是大家都了解的，当你的生意有一定规模后，最终还是会发现它会是最省心省力的选择。