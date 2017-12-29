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小米租下旺角商铺，首家香港地下门店将开业

2017-12-29 13:57:00来源：凤凰科技作者：张楠责编：仲平评论：

今日据香港媒体报道称，周大福位于香港旺角创兴广场的地下商铺以150万港币的价格转租给新的租客，租金较之前下跌了约5成左右。消息显示，这位新租客是来自中国内地的手机品牌小米，而租下此店铺，将作为小米在香港的首家位于地下的线下门店。

据报道，小米之家于约一年前进驻香港，除了旺角曾经的楼上店铺外，还在香港铜锣湾恒隆中心开设了小米之家门店。

这间位于香港旺角的店铺面积约为6208平方尺（约689平方米），租金为150万港币/月。此间店铺原为周大福珠宝所租用，在当地属于线下零售的核心地段，而此前周大福所付出的租金约为300万港币/月。

据此前消息，今年小米之家线下零售店发展迅猛，官方消息显示，小米将在本月29日起至1月1日在全国同时开业21家新店。

小米之家从2011年下半年开始建设，最初是为广大米粉提供小米手机及其配件自提，小米手机的售后维修及技术支持等服务的门店，从去年开始转型为小米对新零售的探索。它以手机为核心，向电视、路由器、AI音箱以及生态链企业产品展开。

今年小米已经在国内开设了200多家小米之家零售店。按照雷军的规划，到2019年将开到1000家。此次将要同时开业的21家新店覆盖北京、上海、杭州、重庆、天津等多个地区。

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关键词：小米小米之家

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