投资狂魔：孙正义携手腾讯折价30%抄底Uber，成为最大单一股东

29日中午消息，全球最大的科技投资者、孙正义麾下的软银集团以大幅低于Uber最近估值的价格购入了后者大量股份，成为这家估值最高的美国初创公司的最大单一股东，将对Uber拥有一定的影响力。



据知情人士透露，由软银牵头的财团周四完成对Uber股份的要约收购，Uber股东和员工同意出售的股份占到总股本的约20%。其中一位知情人士说，软银自己将获得大约15%的Uber股份，对Uber的估值为480亿美元，较Uber最近约680亿美元的估值低30%左右，该财团其他成员将获得约2.5%的Uber股份。

Uber周四证实了这项交易，并预计交易将为Uber的技术投资提供支持，促进业务增长，并增强公司治理。

软银发言人说，预计交易将于1月完成，软银对Uber的领导层和员工抱有极大的信心，很高兴能给Uber提供支持。

按照交易条款，软银还计划根据Uber约680亿美元的最新估值向其投资约12.5亿美元，这是对现有Uber股东的让步，这些股东担心，在要约收购中以较低价格购入股份可能会降低他们手上剩余股份的价值。

这项交易的成功对Uber至关重要，因为该公司一系列的艰难变革都有赖于这项交易的完成。这家网约车公司将增加六名董事，其中两名来自软银，并将扩大所有投资者的投票权。对软银而言，这项交易是对交通行业未来走向的重大押注，这家日本投资公司已持有Uber几个全球竞争对手的大量股份。

交易的最终达成将为历时数月且时有波折的谈判画上句号。Uber在让软银成为强大盟友的同时，也将赋予软银相当大的影响力。达成交易有助于新任CEO Dara Khosrowshahi稳定Uber并加强公司治理；之前该公司在前CEO、联合创始人Travis Kalanick的领导下曝出一系列丑闻和冲突。

Uber仍麻烦缠身。一名前软件工程师今年早些时候指控Uber性别歧视，公司为此展开一项调查，并解雇了20多名员工。一名前Uber安全人员指控该公司从事企业间谍活动。Uber正在为Alphabet指控其盗取商业机密一案的审理做准备，另外还在与英国监管机构就维护Uber在伦敦经营权的问题展开抗争，伦敦是Uber最大的海外市场之一。Uber最近还披露一年多以前曾遭受大规模黑客攻击，并承认管理人员曾试图隐瞒此事。

对于可能在2019年首次公开募股（IPO）的Uber来说，这笔12.5亿美元的投资将有助于巩固资产负债表。Uber并不缺少现金（截止第三季度末现金余额约为50亿美元），但过去两个季度，虽然收入和叫车预约量上升，但累计发生亏损25.2亿美元，之后Uber一直在努力降低成本。

知情人士表示，软银料将提出让Rajeev Misra进入Uber董事会，Misra现在执掌着规模930亿美元的Vision Fund，软银正打算通过这只基金进行这项交易。知情人士说，Sprint公司CEO Marcelo Claure和软银副董事长Ron Fisher也是备选。这三人都是软银董事，意味着不管哪两个人入选，Uber和软银的董事会都会有三名相同的董事，因为沙特阿拉伯Public Investment Fund基金的董事总经理Yasir Al Rumayyan已经担任两家公司的董事。

在这笔投资中，软银为首的财团成员包括Dragoneer Investment Group和腾讯控股。但考虑到软银同时以两种价格买入股票，外界不禁对Uber到底值多少钱产生疑问。

初创公司及其投资者通常以涉及直接投资的一轮融资中的最后出价来确定一家公司的估值。不过在所谓二级股票交易中，提供折让是常见的做法，因为这些股票无法轻易转售，而且与直接从公司买入股份的投资者相比，这些股票的所有者获得的保护较少。但单一投资者一般不同时进行直接投资和二级投资，尤其是考虑到软银与Uber的交易规模。

一些Uber员工和投资者已等待了多年才有机会出售手中的Uber股份，在Uber2019年潜在的IPO前，他们或许都不会再有这种机会。Uber的早期投资者可能从软银财团的要约收购中获得数十亿美元，包括风险投资公司Benchmark，该公司对Uber进行了2700万美元的初始投资，基于Uber680亿美元的估值，Benchmark所持股份的价值超过80亿美元。

这桩交易将使软银成为Uber最大的单一股东之一。持有Uber约13%股份的Benchmark及另一个早期投资者Menlo Ventures将通过要约收购出售部分持股。一位知情人士称，出售部分持股的人还包括Uber联合创始人兼董事Garrett Camp。知情人士此前表示，前首席执行长、持有Uber约10%股份的Kalanick已暗示他不会通过要约收购出售股份。周四记者未能获悉Kalanick是否会保留其全部持股。

这桩交易的前景曾多次显得扑朔迷离。Benchmark和Kalanick直到最后关头仍争执不下，令交易面临流产风险。知情人士表示，最终Benchmark同意搁置对Kalanick的诉讼，该诉讼要求Kalanick归还他掌控的三个董事会席位。这位知情人士还称，Kalanick同意，今后他对其掌控的这三个董事席位的任何任命都要获董事会多数票通过。

另外，如果软银没有在截至周四的20个工作日内达到获得至少约14%股权的门槛，最终也可能退出交易。这种情况可能让Uber陷入混乱，令公司治理改革计划搁浅，而Benchmark和Kalanick继续法律缠斗的可能性也会上升。

Uber将从软银CEO孙正义那里获得强有力的支持。软银在全球几大网约车公司中均持有股份，包括中国的滴滴出行、印度ANI Technologies Pvt.旗下的Ola和东南亚的GrabTaxi Holdings Pte.。

软银还在某些最知名的科技初创企业中持股，比如WeWork Cos.、Slack Tech Inc.和Flipkart Group。软银发起的Vision Fund是全球最大的科技投资基金。