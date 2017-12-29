2018元旦出行预测：29日出行压力开始增长，30日车流量最大

12月29日消息，日前，国内地图公司联合全国80多家交通管理部门发布了《2018元旦出行热点预测报告》，报告分析了元旦期间全国交通压力趋势及出行趋势，从多个维度为公众节假日出行提供参考建议及避堵指南。

元旦小长假前一天出行压力较平日上浮60%

元旦小长假高速公路不免费，公路出行以探亲的中短途自驾为主，城市周边举家休闲出游车流为主。根据交通大数据预测，受节前晚高峰及节前出行双重影响，预计2018年元旦小长假全国高速出程高峰将出现在元旦小长假前一天，即12月29日从下午15点开始，全国高速交通压力将逐渐增大，并在16时20时达到出行峰值，预计29日全天的出行压力将较平日上浮60%。

小长假期间，全国高速路况将较为平稳，预计12月30日中午11时-12时将出现一波出行小高峰。而返程高峰预计将出现在2018年1月1日15时19时，全天高速出行压力将较平日上浮20%。

此外，从高速流量数据来看，预计从12月29日开始，全国高速公路流量整体上升，并在小长假第一天，也就是12月30日中午11时-12时达到峰值，同时12月30日也将是小长假车流量最大的一天。

小长假G75兰海高速贵阳段交通压力较大

报告显示，高速方面，全国高速整体交通压力不大，易缓行路段较为分散。整个小长假期间，预计交通压力较大的高速路段前三为G75兰海高速贵阳段、G85渝昆高速昆明段、G1京哈高速北京段。

与此同时，报告对元旦期间交通压力较大的收费站进行了预测。小长假期间，全国交通压力较大的收费站前三位分别为重庆沙坪坝收费站、深圳布龙收费站和佛山罗格收费站，预计这三个收费站的全天拥堵延时指数均将超过3.5，车速平均为17km/h。

国道方面，预计12月29日前一天下午17时至20时，以及12月31日上午8时至12时，四川318国道的交通压力将会较大。尤其是成都绕城高速与318国道交汇处和龙泉驿附近，以及简阳市沱江大道附近，318国道双向均可能出现交通压力较大现象。

多条新通车高速路段将缓解小长假出行压力

报告称，11月15日和23日，云南蒙文砚高速公路和黑龙江北富高速公路相继建成通车，同时广东省云湛一期、揭惠一期、仁新一期、广中江二期、潮漳、龙连六条高速公路，以及贵州省贵遵复线高速，也将在12月28日和12月31日建成通车。这些新通车路段将有利于缓解小长假的出行压力。

货车流量方面，预计元旦小长假期间，长三角、珠三角两个地区的货车流量最大。其中，广州是货车流量最大的城市，其次分别为上海、深圳、佛山、东莞、北京、成都、无锡和杭州。小型车辆在途经这些路段遇到大货车时，还请减速慢行，并尽量避免跟行。

此外，报告显示，元旦小长假期间，无论南、北方居民，出行前往商场、超市的占比均为首位。另外由于南方城市较为温暖，南方城市居民在元旦小长假期间更愿意前往风景名胜、公园广场、特色商业街等露天场所，且占比远远高于北方；而北方城市居民则更愿意去往影剧院、博物馆、文化宫等室内场所。