2017年腾讯投资地图：平均每月10家公司

2017年对于腾讯来说是一个收获年。11月21日，腾讯股价逼近440港元，报435港元，市值41320.32亿港元，约合5288亿美元，超越Facebook，成为全球市值第五大公司，仅次于苹果、谷歌、微软、亚马逊。

对于今年的腾讯来说，市值的大幅增长还只是其丰收年的一部分，另外一块的收获在于其投资入股的几家公司，包括：众安在线、阅文集团、易鑫资本以及搜狗均在境外上市，并且市值表现都非常不错。据不完全统计，腾讯的此次收割季获益超400亿元。

同我们上次盘点的阿里巴巴一样，手握大量资金的腾讯小马哥这几年一直在开启“买买买“模式，气势丝毫不输于马爸爸。IT桔子追踪到腾讯在2017年的投资事件数量甚至要比阿里巴巴多60%以上。

腾讯在2017年的投资事件列表如下：

投资概况

近三年整体处于投资活跃期2017年投资数量最多

首先，从腾讯近5年的投资事件数量分布来看，呈现出一个上升趋势。2016年的投资事件数量相比2015年有小幅下降，这与2015年的创投市场处于高潮期，以及2016年进入资本寒冬有一定关系，但对于腾讯的投资布局影响并不大。进入2017年，腾讯的投资活跃度明显上升。截止到现在，IT桔子追踪到腾讯的2017年投资事件数量已经超过了120起，投资活跃度绝对秒杀绝大部分一线投资机构，甚至能排到TOP1或者TOP2的位置。

最佳投资搭档

与红杉关系最紧密竟与百度搭档8次

从腾讯的最佳投资搭档来看，无论是合投次数，还是上、下轮合作次数，红杉资本中国无疑是和腾讯关系最亲密的。有趣的是，红杉资本中国也是阿里巴巴最紧密的投资伙伴。看来，投资机构和“AT”搞好关系也是非常有必要的啊，这会不会是红杉资本能成为“中国独角兽最佳捕手”的秘诀之一呢？

除了红杉资本以外，与腾讯合投最多的还有经纬中国、华人文化产业基金、百度、以及创新工场；与腾讯下轮合作最多的还有真格基金、经纬中国、IDG资本、钟鼎创投；与腾讯上轮合作最多的还有万达集团、高瓴资本、DST、以及京东。

有趣的是，腾讯和百度在投资方面走得甚至要比“亲弟兄”京东还近。在与腾讯合投的搭档中，百度的活跃度竟排到了第四位。例如：腾讯和百度仅在2017年的合投公司就有蔚来汽车、货车帮、易车、中国联通以及链家网。

不管是合投还是作为接盘者，“CVC”都已经成为资本市场上的一股强大力量。无论是创业公司还是专业的VC机构，与这些“CVC们”如何相处，还是值得去深思的。

轮次分布解读

早期投资占比40%战略投资占比17%

从腾讯在2017年的投资轮次来看，有40%的投资事件发生在早期阶段（种子/天使轮、A轮），28%的投资事件发生在发展期阶段（B、C轮），D轮及以后的事件占比达12%。此外，腾讯的战略投资事件数量也很多，占比达到17%。

投资赛道解读

文化娱乐、企业服务、硬件TOP3行业占比近50%

打造腾讯娱乐帝国：动漫领域投资公司超10家，游戏领域的赚钱能力堪比“贩毒”

文化娱乐作为腾讯重点布局的赛道，其在2017年共出手了34次，投资的细分领域包括动漫、短视频、媒体/自媒体、以及知识付费等。

在动漫领域，腾讯投资了专注于漫画内容创作及相关衍生品开发与授权公司“徒子文化”，国产原创3D动画制作商“铸梦动画”，原创漫画制作商“丛潇动漫”，原创漫画工作室“糖人动漫”，动画影视创作服务提供商“超神影业”（代表作品：《超神学院》），国内原创漫画公司“动漫堂”，原创漫画IP生产商“悟漫田”，动画制作公司“绘梦动画”（代表作品：《那年那兔那些事儿》），漫画内容提供商“十字星”等。腾讯投资的动漫公司以内容制作方为主，目的主要是为了丰富腾讯动漫平台上的内容。

在短视频领域，腾讯领投了短视频领域头部公司“快手”的3.5亿美金D轮融资。此外，腾讯还投资了原创美食短视频内容生产者“美豆爱厨房”。

在媒体/自媒体和知识付费领域，腾讯投资了知识问答平台“知乎”，专注于移动互联网知识付费业务的得到，新媒体内容创业服务平台“新榜”，电影原创自媒体“毒舌电影”，专注于深夜情感故事收集、分享的自媒体平台“Storybook初篇信息”，男性时尚及生活方式第一自媒体“杜绍斐”，专注于体育产业的媒体服务平台“懒熊体育”，一站式自媒体内容变现和社群经济解决方案提供商“面包小课”，微信轻教育平台“轻课”，以及基于微信的语音图文直播工具及微信知识变现工具“千聊”等。

此外，腾讯在文娱领域投资的典型案例还有：以10亿人民币投资在线票务平台“猫眼电影”，猫眼电影的最新估值已经超过200亿元，而腾讯还曾是猫眼与微影时代合并的幕后推手。腾讯还在年初投资了阅文集团，这也是阅文集团上市前的最后一轮融资。并且腾讯参投了国内知名的电视剧与网剧制作发行企业“耀客传媒”。

同样，游戏作为腾讯的主业，在今年也有很大突破。尤其是腾讯的强势手游《王者荣耀》上线不过20个月，就已经成为全球iOS手游收入榜的第一位，日活跃用户达到5000万，创造了中国游戏的历史。2017年前三季度，腾讯网络游戏收入达到735.2亿元。腾讯2017年网络游戏收入预计将突破1000亿元人民币。在移动游戏领域，腾讯旗下产品流水收入将占市场总流水超过33%的份额。研究公司Pacific Epoch的数据显示，仅王者荣耀今年前三个季度就获得了25亿美元左右的收入。

回顾2016年腾讯在游戏领域的投资，虽然没有像去年86亿美元收购Supercell一样的大手笔，但腾讯依然出手了很多次。例如：腾讯以1.43亿美元战略入股金山软件旗下游戏开发工作室“西山居“；战略入股游戏公司“掌趣科技”，投资4.9亿人民币受让2%股份；向旧金山手游开发商“Pocket Gems”投资9000万美元，加上2015年腾讯向其投资的6000万美元，腾讯总共持有Pocket Gems 38%的股份；收购英国游戏开发商“Frontier Developments”9%的股份，交易价值1770万英镑；以及投资约4亿人民币入股“Bluehole”，紧接着获得Bluehole旗下热门“吃鸡“游戏《Playerunknown‘s Battlegrounds》中国独家代理权，堪称腾讯今年最为关键的一次战略合作。

从腾讯在文化娱乐和游戏领域的投资布局可以看出，马化腾正在借助互联网的快速扩张，一步步打造他的腾讯娱乐帝国。

企业服务和硬件：企服投资事件14起，硬件领域衷爱投资“机器人”

在企业服务领域，腾讯投资了聚焦于零售、快消、生活服务领域的移动互联网CRM平台“驿氪科技”，基于容器技术、服务于开发者及企业的的云计算平台“灵雀云”，活动报名发布与售票平台“活动行”，大数据技术企业“星环科技”，法律服务平台“快法务”，以及移动CRM服务商“销售易”等。

在硬件领域，腾讯以4000万美金投资了人工智能人形机器人初创公司“优必选”，以数千万人民币投资了格斗竞技机器人研发厂商“工匠社”，以5000万人民币战略投资专注于研发类人形机器人的“乐聚机器人”，还投资了专注于商业服务机器人智能移动产品与应用技术的公司“乐聚机器人”，以及儿童机器人教育科技初创公司“奇幻工房”。看来，腾讯对于机器人领域的布局还是非常看重的。此外，腾讯还以4.5亿人民币战略投资了LED控制器系列产品制造商“雷鸟科技”，以3亿人民币投资了互联网智能电视品牌“酷开”，以及复古收音机制造商“猫王收音机”。

互联网造车：用AI赋能传统车企，通过“买买买“投资新兴车企

在汽车交通领域，腾讯也投资了不少业界比较知名的公司。例如：腾讯分别领投了摩拜单车D轮2.15亿美元融资和E轮6亿美元融资。腾讯还在线上汽车金融产品和服务平台“易鑫集团”上市前投资了其5.05亿美元的C轮融资，还参投了易车的10亿美元战略融资，以及全国最大的汽车垂直类新媒体集团“有车以后”的2亿人民币B轮融资。

在互联网造车方面，腾讯同样有所布局。腾讯在今年的全球合作伙伴大会上宣布“AI in All”的AI赋能计划，全面开放基于AI的连接能力和生态资源，并推出腾讯车联“AI in Car”系统。紧接着，腾讯同时与广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽五家汽车厂商联手，共建“AI in Car”生态系统。

在投资方面，腾讯在今年两度投资高性能智能电动汽车研发企业“蔚来汽车”，分别是6亿美元战略融资和10亿美元C轮融资。此外，腾讯还在3月斥资17.78亿美元收购美国电动车龙头公司“特斯拉”5%的股份；10月，腾讯被曝通过其注册于新加坡的子公司Copper投资印度打车巨头“Ola”4亿美元，新融资主要用于电动车研发；12月，腾讯入股国内新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商“威马汽车”的B+轮融资。

④新零售和电商梦：联合其他电商平台对抗阿里，重金入股超级物种探索新零售

在新零售和电商领域，腾讯也在通过投资合作的方式来与阿里抗衡。前不久，腾讯、京东、唯品会共同宣布，三者达成最终协议，腾讯和京东将战略投资唯品会，共斥现金8.63亿美元认购后者新发行的A类股票。根据公开披露的股权认购协议，京东认购金额为2.59亿美元，腾讯为6.04亿美元。此外，腾讯向58集团旗下二手交易平台转转，投资2亿美元并逐步打通双方资源促进转转发展，用以对抗阿里的“闲鱼”。腾讯还连续第3轮投资了生鲜电商平台“每日优鲜”的1亿美元C轮融资，每日优鲜也在今年开展了无人货架便利购业务，标志着腾讯系入局该领域。尤其是在今年12月，腾讯以42.15亿人民币获取永辉超市5%的股份，重金入股永辉旗下生鲜超市“超级物种”，被认为是对标阿里投资盒马鲜生布局线下生鲜商超，实验腾讯的零售解决方案。

其他经典的大额投资案例：

腾讯在2017年投资的典型案例还包括：3月，领投互联网医疗企业“好大夫在线”的2亿美元D轮融资；5月份，参投专门针对司机端的专业物流配货平台“货车帮”的1.56亿美元B2轮融资，以及在线K12领域独角兽“猿辅导”的1.2亿美元E轮融资；6月份，领投港股美股互联网券商“富途证券”的1.455亿美元C轮融资；8月份，参与联通混改，战略投资110亿元，占股5.21%，并且在当月还战略投资在线教育独角兽“VIPKID”的2亿美元D轮融资；9月份，以28.64亿元港币战略入股中外合资投资银行“中金”；10月份，领投美团点评40亿美元的新一轮融资等。

地点分布解读

一线城市占比66%海外投资占比22%

从腾讯在2017年的投资区域分布来看，一线城市（北京、上海、深圳、广州、杭州）占比超过60%，非一线城市占比仅为12%。另外，腾讯在海外的投资布局也异常活跃，占比达22%。

腾讯在海外的投资布局也是2017年的一个战略重点，因此我们来具体看一下。

腾讯2017年在海外的投资事件数量为28起，其中美国13起，印度4起，英国3起，印尼2起等。

除了前面提到腾讯投资的海外游戏公司以及特斯拉和印度打车巨头“Ola”等公司以外，腾讯在海外投资的典型案例还有：腾讯斥巨资入股“阅后即焚“视频社交App SnapChat母公司Snap超过12%的股权，晋身成“无投票权”大股东，该批股份以当日市值计算为169亿港元；腾讯参投印度最大电商Flipkart创纪录的14亿美元融资；腾讯领投印尼市场Uber和Grab的竞争者——Go-Jek（印尼打车巨头），新一轮融资金额为12亿美元；腾讯领投加拿大线上故事阅读与写作分享平台“Wattpad”4000万美元D轮融资；腾讯和亚马逊Alexa Fund基金等联合投资“安卓之父”安迪·鲁宾（Andy Rubin）创办的Essential手机公司的3亿美元融资；腾讯参投人工智能（AI）创业孵化器Element AI的1.02亿美元A轮融资等。

腾讯在2017年通过继续“买买买”的模式，在全球投资了120家公司，成为一个十足的“土豪”。通过开放和连接，马化腾的腾讯帝国版图也在不断扩张，延伸到各行各业。尤其是微信作为一个超级App，正在形成一个基于微信的生态体系，未来的想象空间巨大。当然，随着边界的不断扩张，互联网江湖的两大派系——“腾讯系”和“阿里系”之间的矛盾和摩擦也在不断增加，且看未来两派的掌门人——“小马哥“和”马爸爸“又该如何对决。