2017年腾讯投资地图：平均每月10家公司

2017年对于腾讯来说是一个收获年。11月21日,腾讯股价逼近440港元,报435港元,市值41320.32亿港元,约合5288亿美元,超越Facebook,成为全球市值第五大公司,仅次于苹果、谷歌、微软、亚马逊。

对于今年的腾讯来说,市值的大幅增长还只是其丰收年的一部分,另外一块的收获在于其投资入股的几家公司,包括:众安在线、阅文集团、易鑫资本以及搜狗均在境外上市,并且市值表现都非常不错。据不完全统计,腾讯的此次收割季获益超400亿元。

同我们上次盘点的阿里巴巴一样,手握大量资金的腾讯小马哥这几年一直在开启“买买买“模式,气势丝毫不输于马爸爸。IT桔子追踪到腾讯在2017年的投资事件数量甚至要比阿里巴巴多60%以上。

腾讯在2017年的投资事件列表如下:

投资概况

近三年整体处于投资活跃期2017年投资数量最多

首先,从腾讯近5年的投资事件数量分布来看,呈现出一个上升趋势。2016年的投资事件数量相比2015年有小幅下降,这与2015年的创投市场处于高潮期,以及2016年进入资本寒冬有一定关系,但对于腾讯的投资布局影响并不大。进入2017年,腾讯的投资活跃度明显上升。截止到现在,IT桔子追踪到腾讯的2017年投资事件数量已经超过了120起,投资活跃度绝对秒杀绝大部分一线投资机构,甚至能排到TOP1或者TOP2的位置。

最佳投资搭档

与红杉关系最紧密竟与百度搭档8次

从腾讯的最佳投资搭档来看,无论是合投次数,还是上、下轮合作次数,红杉资本中国无疑是和腾讯关系最亲密的。有趣的是,红杉资本中国也是阿里巴巴最紧密的投资伙伴。看来,投资机构和“AT”搞好关系也是非常有必要的啊,这会不会是红杉资本能成为“中国独角兽最佳捕手”的秘诀之一呢?

除了红杉资本以外,与腾讯合投最多的还有经纬中国、华人文化产业基金、百度、以及创新工场;与腾讯下轮合作最多的还有真格基金、经纬中国、IDG资本、钟鼎创投;与腾讯上轮合作最多的还有万达集团、高瓴资本、DST、以及京东。

有趣的是,腾讯和百度在投资方面走得甚至要比“亲弟兄”京东还近。在与腾讯合投的搭档中,百度的活跃度竟排到了第四位。例如:腾讯和百度仅在2017年的合投公司就有蔚来汽车、货车帮、易车、中国联通以及链家网。

不管是合投还是作为接盘者,“CVC”都已经成为资本市场上的一股强大力量。无论是创业公司还是专业的VC机构,与这些“CVC们”如何相处,还是值得去深思的。

轮次分布解读

早期投资占比40%战略投资占比17%

从腾讯在2017年的投资轮次来看,有40%的投资事件发生在早期阶段(种子/天使轮、A轮),28%的投资事件发生在发展期阶段(B、C轮),D轮及以后的事件占比达12%。此外,腾讯的战略投资事件数量也很多,占比达到17%。

投资赛道解读

文化娱乐、企业服务、硬件TOP3行业占比近50%

打造腾讯娱乐帝国:动漫领域投资公司超10家,游戏领域的赚钱能力堪比“贩毒”

文化娱乐作为腾讯重点布局的赛道,其在2017年共出手了34次,投资的细分领域包括动漫、短视频、媒体/自媒体、以及知识付费等。

在动漫领域,腾讯投资了专注于漫画内容创作及相关衍生品开发与授权公司“徒子文化”,国产原创3D动画制作商“铸梦动画”,原创漫画制作商“丛潇动漫”,原创漫画工作室“糖人动漫”,动画影视创作服务提供商“超神影业”(代表作品:《超神学院》),国内原创漫画公司“动漫堂”,原创漫画IP生产商“悟漫田”,动画制作公司“绘梦动画”(代表作品:《那年那兔那些事儿》),漫画内容提供商“十字星”等。腾讯投资的动漫公司以内容制作方为主,目的主要是为了丰富腾讯动漫平台上的内容。

在短视频领域,腾讯领投了短视频领域头部公司“快手”的3.5亿美金D轮融资。此外,腾讯还投资了原创美食短视频内容生产者“美豆爱厨房”。

在媒体/自媒体和知识付费领域,腾讯投资了知识问答平台“知乎”,专注于移动互联网知识付费业务的得到,新媒体内容创业服务平台“新榜”,电影原创自媒体“毒舌电影”,专注于深夜情感故事收集、分享的自媒体平台“Storybook初篇信息”,男性时尚及生活方式第一自媒体“杜绍斐”,专注于体育产业的媒体服务平台“懒熊体育”,一站式自媒体内容变现和社群经济解决方案提供商“面包小课”,微信轻教育平台“轻课”,以及基于微信的语音图文直播工具及微信知识变现工具“千聊”等。

此外,腾讯在文娱领域投资的典型案例还有:以10亿人民币投资在线票务平台“猫眼电影”,猫眼电影的最新估值已经超过200亿元,而腾讯还曾是猫眼与微影时代合并的幕后推手。腾讯还在年初投资了阅文集团,这也是阅文集团上市前的最后一轮融资。并且腾讯参投了国内知名的电视剧与网剧制作发行企业“耀客传媒”。

同样,游戏作为腾讯的主业,在今年也有很大突破。尤其是腾讯的强势手游《王者荣耀》上线不过20个月,就已经成为全球iOS手游收入榜的第一位,日活跃用户达到5000万,创造了中国游戏的历史。2017年前三季度,腾讯网络游戏收入达到735.2亿元。腾讯2017年网络游戏收入预计将突破1000亿元人民币。在移动游戏领域,腾讯旗下产品流水收入将占市场总流水超过33%的份额。研究公司Pacific Epoch的数据显示,仅王者荣耀今年前三个季度就获得了25亿美元左右的收入。

回顾2016年腾讯在游戏领域的投资,虽然没有像去年86亿美元收购Supercell一样的大手笔,但腾讯依然出手了很多次。例如:腾讯以1.43亿美元战略入股金山软件旗下游戏开发工作室“西山居“;战略入股游戏公司“掌趣科技”,投资4.9亿人民币受让2%股份;向旧金山手游开发商“Pocket Gems”投资9000万美元,加上2015年腾讯向其投资的6000万美元,腾讯总共持有Pocket Gems 38%的股份;收购英国游戏开发商“Frontier Developments”9%的股份,交易价值1770万英镑;以及投资约4亿人民币入股“Bluehole”,紧接着获得Bluehole旗下热门“吃鸡“游戏《Playerunknown‘s Battlegrounds》中国独家代理权,堪称腾讯今年最为关键的一次战略合作。

从腾讯在文化娱乐和游戏领域的投资布局可以看出,马化腾正在借助互联网的快速扩张,一步步打造他的腾讯娱乐帝国。

企业服务和硬件:企服投资事件14起,硬件领域衷爱投资“机器人”

在企业服务领域,腾讯投资了聚焦于零售、快消、生活服务领域的移动互联网CRM平台“驿氪科技”,基于容器技术、服务于开发者及企业的的云计算平台“灵雀云”,活动报名发布与售票平台“活动行”,大数据技术企业“星环科技”,法律服务平台“快法务”,以及移动CRM服务商“销售易”等。

在硬件领域,腾讯以4000万美金投资了人工智能人形机器人初创公司“优必选”,以数千万人民币投资了格斗竞技机器人研发厂商“工匠社”,以5000万人民币战略投资专注于研发类人形机器人的“乐聚机器人”,还投资了专注于商业服务机器人智能移动产品与应用技术的公司“乐聚机器人”,以及儿童机器人教育科技初创公司“奇幻工房”。看来,腾讯对于机器人领域的布局还是非常看重的。此外,腾讯还以4.5亿人民币战略投资了LED控制器系列产品制造商“雷鸟科技”,以3亿人民币投资了互联网智能电视品牌“酷开”,以及复古收音机制造商“猫王收音机”。

互联网造车:用AI赋能传统车企,通过“买买买“投资新兴车企

在汽车交通领域,腾讯也投资了不少业界比较知名的公司。例如:腾讯分别领投了摩拜单车D轮2.15亿美元融资和E轮6亿美元融资。腾讯还在线上汽车金融产品和服务平台“易鑫集团”上市前投资了其5.05亿美元的C轮融资,还参投了易车的10亿美元战略融资,以及全国最大的汽车垂直类新媒体集团“有车以后”的2亿人民币B轮融资。

在互联网造车方面,腾讯同样有所布局。腾讯在今年的全球合作伙伴大会上宣布“AI in All”的AI赋能计划,全面开放基于AI的连接能力和生态资源,并推出腾讯车联“AI in Car”系统。紧接着,腾讯同时与广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽五家汽车厂商联手,共建“AI in Car”生态系统。

在投资方面,腾讯在今年两度投资高性能智能电动汽车研发企业“蔚来汽车”,分别是6亿美元战略融资和10亿美元C轮融资。此外,腾讯还在3月斥资17.78亿美元收购美国电动车龙头公司“特斯拉”5%的股份;10月,腾讯被曝通过其注册于新加坡的子公司Copper投资印度打车巨头“Ola”4亿美元,新融资主要用于电动车研发;12月,腾讯入股国内新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商“威马汽车”的B+轮融资。

④新零售和电商梦:联合其他电商平台对抗阿里,重金入股超级物种探索新零售

在新零售和电商领域,腾讯也在通过投资合作的方式来与阿里抗衡。前不久,腾讯、京东、唯品会共同宣布,三者达成最终协议,腾讯和京东将战略投资唯品会,共斥现金8.63亿美元认购后者新发行的A类股票。根据公开披露的股权认购协议,京东认购金额为2.59亿美元,腾讯为6.04亿美元。此外,腾讯向58集团旗下二手交易平台转转,投资2亿美元并逐步打通双方资源促进转转发展,用以对抗阿里的“闲鱼”。腾讯还连续第3轮投资了生鲜电商平台“每日优鲜”的1亿美元C轮融资,每日优鲜也在今年开展了无人货架便利购业务,标志着腾讯系入局该领域。尤其是在今年12月,腾讯以42.15亿人民币获取永辉超市5%的股份,重金入股永辉旗下生鲜超市“超级物种”,被认为是对标阿里投资盒马鲜生布局线下生鲜商超,实验腾讯的零售解决方案。

其他经典的大额投资案例:

腾讯在2017年投资的典型案例还包括:3月,领投互联网医疗企业“好大夫在线”的2亿美元D轮融资;5月份,参投专门针对司机端的专业物流配货平台“货车帮”的1.56亿美元B2轮融资,以及在线K12领域独角兽“猿辅导”的1.2亿美元E轮融资;6月份,领投港股美股互联网券商“富途证券”的1.455亿美元C轮融资;8月份,参与联通混改,战略投资110亿元,占股5.21%,并且在当月还战略投资在线教育独角兽“VIPKID”的2亿美元D轮融资;9月份,以28.64亿元港币战略入股中外合资投资银行“中金”;10月份,领投美团点评40亿美元的新一轮融资等。

地点分布解读

一线城市占比66%海外投资占比22%

从腾讯在2017年的投资区域分布来看,一线城市(北京、上海、深圳、广州、杭州)占比超过60%,非一线城市占比仅为12%。另外,腾讯在海外的投资布局也异常活跃,占比达22%。

腾讯在海外的投资布局也是2017年的一个战略重点,因此我们来具体看一下。

腾讯2017年在海外的投资事件数量为28起,其中美国13起,印度4起,英国3起,印尼2起等。

除了前面提到腾讯投资的海外游戏公司以及特斯拉和印度打车巨头“Ola”等公司以外,腾讯在海外投资的典型案例还有:腾讯斥巨资入股“阅后即焚“视频社交App SnapChat母公司Snap超过12%的股权,晋身成“无投票权”大股东,该批股份以当日市值计算为169亿港元;腾讯参投印度最大电商Flipkart创纪录的14亿美元融资;腾讯领投印尼市场Uber和Grab的竞争者——Go-Jek(印尼打车巨头),新一轮融资金额为12亿美元;腾讯领投加拿大线上故事阅读与写作分享平台“Wattpad”4000万美元D轮融资;腾讯和亚马逊Alexa Fund基金等联合投资“安卓之父”安迪·鲁宾(Andy Rubin)创办的Essential手机公司的3亿美元融资;腾讯参投人工智能(AI)创业孵化器Element AI的1.02亿美元A轮融资等。

腾讯在2017年通过继续“买买买”的模式,在全球投资了120家公司,成为一个十足的“土豪”。通过开放和连接,马化腾的腾讯帝国版图也在不断扩张,延伸到各行各业。尤其是微信作为一个超级App,正在形成一个基于微信的生态体系,未来的想象空间巨大。当然,随着边界的不断扩张,互联网江湖的两大派系——“腾讯系”和“阿里系”之间的矛盾和摩擦也在不断增加,且看未来两派的掌门人——“小马哥“和”马爸爸“又该如何对决。