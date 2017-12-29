阿里巴巴2017年十大投资：110亿美元砸向中外零售企业

12月29日消息，据国外媒体Tech in Asia报道，这一年对于阿里巴巴来说是美好的一年——其市值翻一番至4000亿美元以上。2017年，它也展开了大规模的投资。其最大的十笔投资总额达到110亿美元——虽然该数字要比该公司2015年创纪录的投资额低出近20亿美元。

阿里巴巴2013年至2017年的投资额对比

其中的三笔投资是海外投资，表明该中国科技巨头在进一步渗透到印度和东南亚市场。

以下是阿里巴巴今年的十大投资交易盘点。注：下面列举的融资数字可能还包括来自其它投资者的投资。

1.高鑫零售

融资：29亿美元

国家：中国

在亚马逊将全食超市（Whole Foods）收归门下6个月后，阿里巴巴也大举进入食品杂货市场。阿里巴巴斥资30亿美元买下高鑫零售三分之一的股权，后者旗下有包括大润发和法国欧尚超市连锁中国门店在内的数个知名超市品牌。

不过，该交易并不是阿里巴巴首次涉足线下零售领域。

2.银泰商业

并购金额：26亿美元

国家：中国

早在2014年初，阿里巴巴便向百货公司银泰商业注资将近7亿美元，首次大举涉足实体零售行业。2017年初，阿里巴巴再投资26亿美元来控股银泰商业。

除此之外，阿里巴巴今年还向联华超市投资了1亿美元，2015年也向苏宁电器投资了46亿美元。用阿里巴巴CEO张勇的话来说，控股银泰商业的交易，意味着阿里巴巴要通过注入“数据驱动的技术和个性化服务”来改变零售市场，“整合线上线下渠道”。

大体上，该举意味着要让线下零售变得更加高效，让其兼作电商的仓储中心。

3. Tokopedia

融资：11亿美元

国家：印尼

2017年，阿里巴巴在海外地区的投资动作变得更加激进，更加大胆，对海外创业公司的投资额比以往任何时候都要高。

继扩大对Lazada的持股比例，让自己的在线购物帝国覆盖东南亚的众多地区以后，阿里巴巴今年8月再下一城：巨额投资印尼电商应用Tokopedia。

4. Lazada

融资额：10亿美元

国家：印尼

阿里巴巴今年4月再次投资Lazada，再斥资10亿美元将持股比例从51%提高到83%。

“该地区的电商市场相对来说还尚未开发，我们认为未来它将进入非常积极的上行通道。”张勇在声明中表示，“我们将继续通过Lazada将我们的资源投向东南亚市场，以抓住这些增长机会。”

5.饿了么

融资：10亿美元

国家：中国

中国消费者对外卖送餐的需求不断上升，促使阿里巴巴再一次向饿了么注资。过去几年，中国的本地服务创业公司蓬勃发展，而饿了么已然成为领先的网上订餐应用。

另一家中国互联网巨头腾讯也是饿了么的投资者。

6.菜鸟网络

收购金额：7.99亿美元

国家：中国

菜鸟网络是阿里巴巴旗下的综合物流服务平台，运营着由仓储中心和货车运输合作伙伴组成的网络。该服务日均处理包裹量已经达到5700万件。

最新的一笔投资让阿里巴巴的菜鸟网络持股比例上升到51%。

几个月前，菜鸟网络展示了它的首个高度自动化包裹分拣中心。在该设施里，大多数的工作都有机器人来完成。

7. Ofo

融资：7亿美元

国家：中国

Ofo和摩拜单车是中国最大的两家共享单车创业公司。

这一年，在多家共享单车服务陷入困境的大背景下——至少有三家破产倒闭——Ofo和摩拜单车均凭借巨额融资获得提振，同时也着眼于走向国际市场。

Ofo的共享单车覆盖15个国家的180多个城市，每日订单量超过2500万。

8.大搜车

融资：3.35亿美元

国家：中国

大搜车可谓二手车买家的搜索引擎。该汽车交易服务平台还提供汽车金融服务。

该创业公司计划2018年底赴美IPO（首次公开招股）。

9.易果生鲜

融资：3亿美元

国家：中国

生鲜应用易果的业务覆盖中国的200多个城市，其中部分大城市提供当日送达服务。

这是阿里巴巴第四次注资易果生鲜。跟对其它零售商的投资一样，该项投资可让阿里巴巴提升物流实力——通过该交易，它可接入该创业公司颇为发达的冷藏运输卡车网络。

10. BigBasket

融资：2.8亿美元

国家：印度

据多位消息人士透露，阿里巴巴投资印度杂货电商创业公司BigBasket已进入最后阶段。BigBasket目前与亚马逊的Now服务竞争。

如果该交易顺利达成，那它将会是该中国互联网巨头自投资购物和移动钱包应用Paytm以来对印度公司最大的一笔投资。据称，Paytm也将参与BigBasket的新轮融资。