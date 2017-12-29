马云：从阿里巴巴退休后将要做三件事

12月29日下午消息，今日，马云在参加同云谷师生交流会时表示，从阿里巴巴退休后将要做三件事情：马云公益基金会、湖畔大会及基础教育。

马云同云谷学校的学生、老师们在一起

针对马云公益基金会，马云称，中国有七八千万孩子生活在农村，分布在偏远或者相对不发达的地方，这个项目的工作之一就是要解决乡村教师、乡村校长、乡村孩子们的教育问题。

针对湖畔大学湖，马云表示，“企业家”这个群体是能够创造社会财富的群体，当社会财富多了，科技投入、教育投入、其他投入也会增多。湖畔大学就是要告诉企业家不能唯利是图，会赚钱但要赚有意义的钱。

对于基础教育，马云希望云谷能扎根于对中国教育的探索，走出一条具有本土特色的教育改革创新之路。

以下为马云同云谷师生交流精华摘要：

从阿里巴巴退休后，我要做的三件事情

一直以来我都在想：未来有一天，我从阿里巴巴退休以后，我会做些什么？什么是我最感兴趣的事情？可以肯定的是，我最感兴趣的就是教育。所以未来我有三件事情是一定要做的：

第一件事情是马云公益基金会。中国有七八千万孩子生活在农村，分布在偏远或者相对不发达的地方，这个项目的工作之一就是要解决乡村教师、乡村校长、乡村孩子们的教育问题。我相信云谷现在正在探索和实践的优秀教育理念，将来也有机会通过互联网和其他方法，传递到乡村去。

第二件事情是湖畔大学。“企业家”这个群体是能够创造社会财富的群体，当社会财富多了，科技投入、教育投入、其他投入也会增多。湖畔大学就是要告诉企业家不能唯利是图，会赚钱但要赚有意义的钱。

最后一件事情，就是基础教育，也就是要和在座的各位老师共同努力的事情。我希望云谷能扎根于对中国教育的探索，走出一条具有本土特色的教育改革创新之路。

文化是一颗种子

我们要把它种在孩子的心里，等待发芽

我父母早前是戏曲演员，父亲搞曲艺，母亲则是评弹。我五六岁还没上学的时候，就跟着父母出去演出，我看了无数的演出，不断感受到他们对艺术的热忱，耳濡目染之下的我自然也就有了兴趣。小时候听得多，现在张嘴就能唱，而且每次都觉得特别亲切。

小时候我还听了很多像岳飞、三国演义这样的故事，我懂得了一样东西，就是行侠仗义、兼济天下，这是从小就埋在心里的。这些影响并不是因为父母刻意来教我，或者带我找老师去学，就是因为小时候无意识中天天听得多了。

所以，如果说文化和艺术是一颗种子，那就应该在孩子幼儿园和小学的时候种下去，它一定会发芽，生长。如果把这颗种子放到中学或者大学去“种”去教，那就太晚了。

琴棋书画不单是掌握技能，而是透过艺术唤醒灵感

琴棋书画，“琴”是音乐，“棋”培养的是格局，“画”让人充满想象，“书”讲究定力。很多优秀的政治家、科学家，但凡取得一定成就的人，大都热爱某种艺术，他们一旦遇到困难和瓶颈，可以在艺术里找到灵感。

我们让孩子学习琴棋书画，不单是让孩子掌握技能，不是要求孩子学习特定哪种乐器，或者考几级几级，比拼弹奏的技能有多高。现在的社会上老师教孩子弹奏、唱歌“技能”的水平已经很高了，有很多人都会唱歌，但会唱歌不代表懂音乐。我看到有的老师教冰上芭蕾，给孩子换一首完全不同的曲子，孩子还是用一样的动作去跳，这就是不理解音乐，而我们的音乐课应该教孩子懂得如何用音乐表达情绪。

我们要让孩子对艺术充满热爱，通过艺术唤醒孩子的灵感，去培养孩子对于艺术的理解，以及让孩子在艺术里获得“技能”之外的东西。

云谷是国际化办学而非国际学校

通过语言让孩子拥有国际化思考的能力

不论是外国人学中文，还是我们学习外语，都不仅仅是学习一门语言本身，也不是用来炫耀比别人多掌握一项技能，成为将来找工作的加分项。如果只是单纯为了找工作，例如翻译工作，你翻译得再好，这只是一个skill（技能），人工智能一定会做得更好。对孩子们来说，学习外语重要的是体验不同语言背后的文化乐趣，并且懂得尊重不一样的文化。

云谷绝对不是一所“国际学校”，而是要成为“国际化学校”，这两者是有本质区别的。多会说一门外语并不能叫国际化，云谷的孩子重要的是要有国际化思考的能力。

我们的孩子应该通过学习一门新的语言进入另外一种新的文化、新的世界、新的领域，就像多了一把钥匙，为自己的人生打开一扇新的大门，一扇“国际化”的大门。当然，每个孩子打开哪一扇语言之门，是英语还是法语或者其他，都没关系，关键是按自己的兴趣找到它，我相信每个孩子一定有属于自己的那一扇门和那一把钥匙。每个孩子都是天造的，每个孩子都是难得的，我们一定要想办法培养和唤醒孩子的兴趣和潜力。

情商、智商和爱商，一个都不能少

不管什么样的人，有三点很重要：情商、智商和爱商。

我觉得，一个人的成功与否，是由情商和智商决定的。情商高的人，会与人打交道、善于沟通，别人会愿意帮助他，会更容易成功；智商高的人，失败的概率比较低，但智商高的人未必会成功。只有情商和智商两者都相对高的人，才容易成功。

对云谷来说，我们培养的孩子不仅要拥有情商和智商，更重要的是还要培养他们的“爱商”。爱商是什么？Q of Love，是情怀，是一份责任和担当。拥有爱商的人会受人尊重，即使失败也依旧受人尊重；而有的人即使成功，也不受人尊重，原因就是缺乏爱商。

云谷的孩子要思想健康、身体健康，拥有好奇心

当孩子们走出云谷的时候应该都是健康的，这个健康有两层含义：思想健康和身体健康。

思想健康的孩子容易获得快乐，当孩子碰到困难的时候不是沮丧，让孩子懂得如何应对和处理困难，而不是一个劲儿钻牛角尖；身体健康，体育运动对于人的全面发展至关重要。我希望孩子通过运动去学习运动规则、运动精神和运动文化，体会竞技的魅力和其中的快乐，通过培养孩子对运动的兴趣，让孩子养成运动的习惯，孩子一旦热爱运动便会自然而然地探索运动。如果仅仅是天天沿着操场跑两圈的体育教育，很难让孩子达到“热爱”的程度。体育培养的不只是孩子的竞争意识，还有团队精神，也许我们孩子踢足球不一定得冠军，但是要培养他们有团队协作的意识，这才是最珍贵的。

我希望云谷把每一个孩子培养成真正的人，有幸福感的人，这就需要孩子们葆有一颗好奇心。但现在我们很多人都在渐渐失去好奇心。人家经常批评我，你怎么跟各种人都打交道？我自己心里明白，我有好奇心，我想要看看这些奇怪的人和事是真的还是假的，我亲眼见到后，用事实和逻辑，证明他们是对还是不对。

如果人类没有好奇心，世界怎么进步？如果我们的孩子没有好奇心，哪儿来的观察力、想象力和创造力？

云谷要培养面向未来、适应未来的孩子

云谷今天所有的努力，都要着眼于关注未来的教育，我们一定要培养面向未来、适应未来的孩子。新的技术革命兴起以后，机器人、人工智能将会取代许多就业岗位，但是人类的创造力和想象力是机器代替不了的，至少一两百年内替代不了。我们培养的孩子未来怎么样体验时代、适应时代和创造时代，如何在三十年以后成为引领者，这是云谷需要思考的。

当然，云谷所有的教育创新和实践，都要遵循教育规律，遵循孩子成长的规律。育人一定是一个慢的过程，学校的发展是长期的，衡量云谷的好与不好需要至少三十年，需要经过三四代老师的努力，才能逐渐形成云谷的文化和味道。

阿里巴巴发展到今天，我们中间不知道走了多少翻来覆去的路，从湖畔花园到今天的阿里巴巴，我们的方向、我们的使命、愿景和价值观始终没变过。云谷在寻找方向的过程中，会因为孩子、因为家庭、因为社会去做一些微调，但是“培养面向未来、适应未来的孩子”的大方向不会变。

我们希望云谷做成“不一样”，但这并不是让这种“不一样”成为一个模板被全国复制，每所学校都应该有自己不同的风格和独特之处，云谷要做的应该是分享。未来，中国会有“云谷系”学校，但它绝不是一个标准，而是系列教学理念的参照。

最后，云谷绝对不会成为一所“贵族”学校，贵族不是“贵”做出来的，是“德”做出来的。贵族跟钱没关系，贵族是人的言行举止和气质，是人的品位，是一种感觉。