硅谷2017年成绩单曝光：创新虽然不少但总体糟糕

12月29日消息，据MIT Technology Review报道，当未来的硅谷历史学家回顾2017年的时候，他们会发现，美国最强大科技公司和创投行业所在的生态系统正受到政治家和公众前所未有的审视。该地区的创新引擎推动了大量技术进步，但关于虚假新闻和女性企业家遭到性骚扰的丑闻争议，今年给硅谷蒙上了一层阴影。以下是今年最重要进展的简要回顾。

高潮

旧金山湾区的大型科技公司在2017年比以往任何时候都更加繁忙，而人工智能（AI）是许多公司的优先议程。在一系列的AI计划中，谷歌推出了TensorFlow Lite，这是其轻量级的开源机器学习软件，加速了企业间的AI应用。新版本的AI还可以在手机、冰箱以及音箱等家用电器上运行。Facebook也通过发布ParlAI对推动AI软件的发展做出了贡献。ParlAI是一个平台，使研究人员更容易建立对话式AI系统，并将不同的方法与机器对话结合起来。

在AI硬件方面，硅谷也取得重大进展。总部位于圣克拉拉的半导体公司英伟达(Nvidia)今年股价飙升，因为研究实验室和公司购买了其大量的GPU，它已成为许多机器学习应用程序的首选芯片。英伟达推出了一系列专注于AI的新产品，并展示了其技术的创造性应用。谷歌也推出了一种新的机器学习芯片——云张量处理单元（Cloud Tensor Processing Unit），通过高速数据连接将云端的TPU连接起来，形成强大的AI超级计算机。

无人驾驶汽车和增强现实（AR）技术是硅谷科技公司的两项重要任务。今年，Alphabet旗下无人驾驶公司Waymo、叫车服务公司Uber、Lyft以及特斯拉(Tesla)电动汽车公司都发布了重大的交通相关公告，其中包括Waymo决定在凤凰城测试无人驾驶汽车，以及Uber决定斥资10亿美元购买2.4万辆沃尔沃(Volvo)无人驾驶汽车。

在增强现实领域，谷歌和苹果都为它们的智能手机和平板电脑推出了AR软件开发工具包，这将有助于将该技术引入大众市场。

硅谷的创业生态系统也度过了忙碌的一年。2016年预测科技“独角兽”（估值超过10亿美元的私人公司）即将崩溃的预言从未成为现实。风险投资公司的总体投资也有望再次上升。美国风险投资协会(National Venture Capital Association)和PitchBook今年10月份发布的数据显示，2017年风险投资正处于10年来的最高水平。这激励了硅谷的初创公司，尽管有迹象表明，随着随着越来越多的资金投入到”独角兽“的交易中，投入早期创业公司的资金开始放缓。

低谷

除了上述好消息，硅谷也有深受困扰的问题。围绕俄罗斯试图通过在Facebook、Twitter、YouTube和其他平台上捏造假新闻来影响2016年总统选举结果的争论，导致今年美国国会对社交媒体公司进行了严格的审查。Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)最初驳斥了有关其平台可能被俄罗斯操纵以影响投票的说法。但当随后俄罗斯的帖子出现在1.26亿人的新闻订阅中（这一数字远远高于Facebook最初估计的1000万人）后，这一发现引发了一场前所未有的辩论，讨论如何控制Facebook和其他流行网络的力量。

更令人不安的证据显示，硅谷的社交媒体平台始终未能有效地监控其内容。为了应对一系列暴力视频和仇恨言论，Facebook在今年5月份宣布，将审查违反该公司社区标准内容的人员增至7500人。12月初，YouTube曾因在处理令人反感的内容方面做得不够而受到批评，该公司表示，其母公司谷歌打算扩大审查违反其政策的内容力度，明年审查人员可能超过1万人。

在这个问题上投入更多人力可能无济于事，硅谷在2018年及以后面临的挑战将是找到更好的技术工具，AI在这里会变得越来越重要。YouTube表示，该公司删除的暴力极端主义视频有98%都是被被机器学习算法所标记的，而且这些算法帮助他们在视频上传至网站的两个小时内就删除了近一半的内容。这是令人鼓舞的，但社交媒体公司需要想出更有效的解决方案。

硅谷和科技行业更迫切需要做的另一件事是解决对女性根深蒂固的歧视。今年2月份，苏珊·福勒(Susan Fowler)发表了一篇有关Uber“有毒文化”的文章，这一勇敢的决定引发了内部审查，最终导致Uber创始人特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)被解职。福勒的这篇文章也在科技界引发了一场关于性别歧视的广泛讨论。自从有报道称女性企业家遭到了部分男性风险资本家和其他知名硅谷人士的性骚扰之后，这一争论变得更加激烈。

11月份接受《麻省理工学院技术评论》的采访时，LinkedIn创始人、非常受人尊敬的硅谷投资者里德·霍夫曼（Reid Hoffman）曾倡导做出庄重承诺，希望对女性企业家性骚扰持零容忍态度，他还呼吁科技领袖作出更大的努力，以打击性别歧视和种族主义。随着科技公司的壮大，霍夫曼指出:“你们有责任做好，你的标准应该更高。“硅谷在改变其他行业方面表现出色，但在2018年，它应该更加努力地改变自己。