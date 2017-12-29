华为荣耀产品总经理：可靠性测试水平仅次于苹果

IT之家12月29日消息 近日，华为荣耀产品总经理熊军民在知乎回答网友提问，“华为荣耀的可靠性测试标准怎样？在业界属于什么水平？”。

他在回答中表示，研发阶段的可靠性测试相当于手机的一个准入机制，解决的是设计问题，从而保障手机的正常使用和标准生产，测试通过之后才进入量产。这一阶段会对各种包括天线在内的硬件、软件等进行可靠性测试，对于硬件的可靠性测试相对比较严格。这一阶段一般能解决90%的问题，之后是量产阶段的可靠性测试了，解决的是剩下的10%的问题。

▲荣耀总裁赵明在发布会摔荣耀畅玩7X

随后他简单列举了几项测试项目。过了一会他再次更新答案补充了几方面的内容。

他在更新的回答中表示，现在所有的手机品类都是一样的最高测试标准，即使是千元机也是按照旗舰机的标准来测试的。并且荣耀对外宣称的保修期是一年，但涉及手机本身所有器件的可靠性标准的话，是按照至少五年的标准来进行可靠性测试的。按照环保标准的话，手机的测试标准是10年以上。

在回答的最后，他总结道，目前，该企业的测试在业界属于第一梯队的水平，即苹果、三星的质量标准，如果还要再缩小一下范围，他们的可靠性测试水平在业界仅次于苹果。

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