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老铁666：腾讯王卡正式支持快手免流

2017-12-29 18:33:01来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月29日消息 腾讯王卡今天宣布了一个新福利，那就是正式支持快手应用免流。

据介绍，免流范围包括快手APP内观看直播、播放视频、使用手机直播、查看图片产生的流量。其中，加载文字如评论、直播文字等、上传视频与图片、应用内打开网页等不在专属流量范围内。（iOS 5.2.0及以上Android 5.0.2及以上的版本才支持免流服务。）

目前腾讯王卡可使用专属流量的非腾讯系应用包括斗鱼、蘑菇街、熊猫直播、火猫直播、虎牙直播、快手。

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关键词：腾讯王卡快手

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