台湾运营商不满营收直线下滑：钱都被互联网企业赚走了

IT之家12月29日消息 据台湾媒体报道，2017年12月28日，台湾通讯学会举办“2018通讯传播前瞻与挑战”研讨会，台湾五家电信运营商，一起探讨了频谱规划、拍卖费用、基站拆建、网络中立等议题，不过由于一些在线沟通等软件的冲击，五大运营商的语音收入，直线下滑，同时，频谱使用费居高不下预计台湾电信业未来2到3年移动营收一路下滑，明年就会跌破2000亿元（新台币）大关。

台湾大总则表示，台湾4G使用流量已称霸全球，但营收方面却没有随之增长，可以断定2018年整体电信营收将继续下滑“，应通过创新，从而带动增长，因为，台湾落后大陆已经5～10年了。”

远传总经理表示，移动营收从2015下滑到目前，明年情况会更糟。在网络建设上，基站的建设与设备的维护成本很高，政府要法规松绑，鼓励投资和创新研发机制。

中华电信表示，近几年移动语音每年持续下降100亿元，这种情况未来2～3年都不会改变，台湾4G使用量突飞猛进，对于物联网方面也是一个转机，但是在线沟通等OTT应该被纳入监管，只有这样，电信业才有更广阔的空间。

台湾之星认为，五大电信公司获利将持续下滑至2019年，行业应正视移动通讯的经营困境，并借鉴欧美将频谱使用年限由15年拉长至20年、并以收取频率管理成本取代目前收取频率使用费的方式。