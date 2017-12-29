搜狗再次败诉输入法专利战，百度侵权不成立

据亿欧网下午消息，上海知识产权法院就搜狗诉百度专利案中的“用户多元库案”做出判决，驳回原告北京搜狗科技发展有限公司的全部诉讼请求，百度输入法不存在侵权行为，本案所产生费用均由搜狗承担。

法院审理后认为，本次“用户多元库案”中，搜狗输入法所称专利可描述为“在存储AB这样一个词对时，同时会存储词A、B之间的关联关系”。百度输入法的解决方案是“将‘AB’作为一个整词存储，不存在关联关系。”这是两种完全不同的技术解决方案，用户在输入相同的拼音串时，会呈现不同的候选词，因此百度输入法侵权不成立。

搜狗与百度的专利纠纷始于2015年，搜狗起诉的案件共计17项。此前两年间，搜狗所称专利，有7件被判定为全部无效，4件被判断为部分无效，搜狗已陆续撤诉了其中的9起诉讼。

以下为搜狗公司官方回应：

目前，搜狗已收到上海知产法院做出的判决书，我们仍在对这项判决以及将采取的后续措施进行评估。由于搜狗与百度的专利诉讼案前后共涉及17项专利，本次庭审的涉案专利仅仅只是其中一项专利，不具备决定性意义。同时，本次庭审只是一审判决，并不能代表最终结果，搜狗将会继续上诉，用法律武器来维护自身的合法利益。

我们都知道，在过去很长一段时间内，中国互联网行业里存在着大量的“专利口水仗、维权成本高”等不良现象。由于种种原因，许多企业并没有诉诸法律途径解决问题的习惯，反而造成了负面的示范性影响。

作为中国互联网的创新型企业，搜狗多年来一直充分尊重知识产权保护制度，为了推动中国知识产权保护制度的建设而不遗余力。在我们看来，保护科技型企业的技术研发成果，体现了对法律规则和诉讼程序的尊重，增强行业和社会对知识产权保护的意识，远比一场专利官司的输赢意义更加重大。

最后，感谢大家对本案的持续关注，我们会不忘初心，在保护知识产权的道路上继续前行。