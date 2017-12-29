苹果芝加哥零售店设计存缺陷：冬天尖锐冰锥吓坏路人

还记得苹果今年10月开在美国芝加哥的新零售店吗？当时它可以说是吸引了无数人的目光，包括苹果自己都以其为傲。然而当冬天来临，此前几乎谁都没有预料到的问题却出现了。

苹果芝加哥新店之所以曾吸引人们如此的关注，是因为官方表示它是公司零售新理念的集大成之作。坐落在芝加哥河的河畔，这家零售店“将芝加哥河、先锋广场和密歇根大街连为一体”。通过零售店，人们可以更方便地去到那三处地点。进入店内时，顾客也可以欣赏芝加哥河景色。

苹果表示，公司的零售新理念是将自己的门店打造成“城市中心”，让它成为整个社区的一部分，而不仅仅是一个销售产品用的零售店。苹果显然对这家新店很是重视，官方不仅专门发了新闻稿宣传此事，还称其为“首家意义重大的新一代全球零售店”。

苹果芝加哥北密歇根店最大的设计亮点之一，莫过于它独特的穹顶。略微呈现出弧线的顶部形状，被认为灵感源自MacBook，经常被人们提及。然而，问题也就出现在这里。

如今凛冬已至，天寒地冻，在户外水结成冰自然不在话下。我们从图片上也能看到，苹果这家零售店的房檐下有尖锐的冰锥形成，对路人产生一定的安全威胁。因此苹果不得不封闭了这片区域，提醒人们小心掉落的雪和冰块。之所以冰锥会大量出现，就是因为这略微倾斜的房顶惹的祸。

这件事之所以会受到关注，并对苹果造成一些不利影响，就是因为苹果一直在宣传“融入社区”理念，但它在设计店面时却并没有考虑到该城市的实际情况——冬天的降雪和寒冷。“也许下一次苹果会去考虑他们的商店所坐落的那个社区的实际情况。”国外一位博主Matt Maldre有些揶揄意味地评论道。

尽管这样的事最后当然不会带来很恶劣的后果，但也足够给苹果以提醒，让它能够在未来设计新店的时候，能顾忌这个城市和社区的更多要素。否则，一旦越来越多这样的事情发生，那人们对苹果的新理念就真要打上问号了。