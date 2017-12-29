细数国产软件的流氓行为：自带捆绑花式多样

最近软件新闻中最为热门的当属“火绒将QQ某模块当病毒处理”，装软件送病毒，这是误杀么？非也！根据火绒官网的回复，这是因为腾讯QQ的恶意推广所致。很快腾讯官方也有了回应，比较诚恳的承认了错误。

图1火绒说明

图2电脑管家回应

其实这种莫名奇妙的就在Windows中被安装上软件的事儿并不少见，软件厂商们为了推广自家软件以及合作推广第三方软件，可谓是绞尽脑汁的引导、诱导用户，甚至还耍起流氓。

小编常被亲朋好友叫去查看为啥电脑那么卡，结果却是因为Windows中被安装上了两个甚至三个以上的安全软件以及它们的全家桶套装所导致的，为他们为何要装那么多安全软件，回答一律是“我怎么知道怎么安装，它们自己莫名其妙的就出现了”，就是这些莫名其妙出现的软件，导致了用户电脑系统卡、慢、弹窗、浏览器主页被修改、用户隐私被泄漏等的故障。那么，接下来我们就来细数一些我们常用软件的流氓行为，让我们一起来怼一下这些不良行径，你还遭遇哪些情况，也可以在评论中一起来怼一下！

图3这样的状况能不卡么？

国产软件通病捆绑附加软件花式多样

首先要怼的就是捆绑软件，这个从很久很久以前就有了，其实也是无可厚非的，因为免费软件始终要盈利的嘛，这些捆绑的软件，只要用户安装时取消勾选就好了。但是很多用户在安装软件时习惯性的下一步策略，然后就是装一个软件结果多了一堆软件。

图4 QQ8.9.6所捆绑的软件

图5 搜狗拼音8.8所捆绑的软件

图6 爱奇艺6.2所捆绑的软件

图7 PP视频4.1所捆绑的软件

上当了几次之后，用户们在安装软件的时候就会比较留意了，这钱就没那么好赚了，咋整，骗呗。

厂商就想到几种办法，这几种办法可好用了！

方法一伪装：将取消捆绑的提示文字与勾选按钮做的与背景及介绍文字类似进行伪装，以便骗用户一时眼花。还有类似的就是利用不起眼的位置甚至利用屏幕分辨率来隐藏捆绑软件勾选选项。

图8迅雷9.1.45.982的捆绑软件

图9迅雷9.1.45.982的捆绑软件在低分辨率下根本就看不到

方法二重复：重复重复又重复，安装过程中每一页都有不同的捆绑软件，以一波接一波的攻势瓦解用户的耐性。

图10曾经的福昕阅读器安装过程（新版已有改进）

方法三延时：是做页面延时。这个曾经在某著名国产软件中出现过。也就是在用户点击下一步时，特地做几秒的延时，然后用户以为没点击到，接着又点一次，殊不知，已经是点了下一页的下一步，那么，用户还没来得及看清楚地那一页里就藏着捆绑的软件选项。

图11迅雷需要等待几秒才会显示捆绑软件勾选项（开始运行安装程序时是没有的）

图12稍等几秒后才出现

方法四套装：就是最近流行起来的捆绑套装模式。将捆绑套装的安装包（下载器）放在重点位置，单纯安装的放在不起眼的位置，用户不小心下载到捆绑套装模式，那就得一起安装两个软件。

图13连官网Flash Play都不能幸免

图14下载应用宝还能获得电脑管家套装

还有，当你想装个QQ游戏，搜索一下，然后就得到了QQ游戏+金山毒霸的综合安装包。

图15 QQ游戏+金山毒霸

方法五流氓：直接的通过软件进行捆绑软件的后台安装（有时并非是刚安装软件时），根本就不用通过用户同意与确认。

实测捆绑安装：效果类似装病毒

实测一下如果忘记取消勾选捆绑软件系统会变成怎样

让我们来看看上述常用软件如果没有取消捆绑软件前边的勾选，那么原本干净整洁的Windows会变成什么样子呢？于是乎，小编就假装没有看到捆绑软件的选项，全部软件用下一步策略进行安装。

图16原本干净整洁的Windows

原本，小编要安装的是腾讯QQ、迅雷9、爱奇艺、搜狗拼音、PP视频以及Flash Play。结果安装完毕，系统里多了QQ音乐播放器、腾讯电脑管家、QQ浏览器、腾讯视频、360安全卫士、搜狗浏览器、鲁大师、酷我音乐、2144游戏中心、QQ游戏大厅、WPS、51优惠、路由大师、金山毒霸、小鸟壁纸、迅雷影音、企鹅游戏中心、Chrome。装6多18，真正的买一送多，只是这是用户不想要的。而其中的小鸟壁纸、迅雷影音、企鹅游戏中心、Chrome，根本就不在捆绑安装软件的可选之列，小编也没去研究它们到底是那个软件所捆绑的软件带来的捆绑软件，有点绕口了。

图17测试后的惨状

如果觉得不太直观，那就来看看测试电脑系统进入桌面7分钟的视频吧，看看是怎么一种状况呢？上次小编帮忙处理的一台电脑基本上就是这种状态，开机需要几分钟后才能进行操作，而且一个操作要等上半天，卸载软件都卸载的烦了，最后重装系统了事。

系统进入桌面7分钟的视频

不小心安装了这些捆绑软件的后果就是，系统卡成翔。还好家庭宽带是无限流量的，不然光是下载这些捆绑软件都要花费不少流量，何况它们在后台运行时偷偷消耗的流量。

图18买一送多

图19有这几位一起保卫安全怎能不卡？

改主页偷流量弹窗无所不为

除了安装时使用时也充满了“善意的提醒”

你以为这么就完了？没没没，在使用的时候还有许多的诱导安装甚至“善意提醒”、安全恫吓来推广软件。什么你的浏览器太慢、你的浏览器不安全、你的系统垃圾太多、你的软件要升级之类的理由还真多多着呢，只要你一点提醒对话框，你的系统里又会多出一个软件来。

图20经典的领胸章更安全，领了你就知道

图21打开速度慢优化一下

修改浏览器主页是通病 搜索引擎还是那个么？

再者就是修改用户浏览器首页及搜索引擎。这个已经是通病了，谁都想霸占浏览器首页，争夺流量。修改搜索引擎那是常见的事儿，虽然你浏览器的搜索款中调用的还是那个百度，但是里边的调用参数已经被更改了。

图22不仅要修改还要添加（曾经的有道词典，新版已无）

快捷方式一大堆删都删不掉

安装完毕还没完，还要在桌面上、任务栏上添加一大堆的快捷方式，这还不算，现在又流行专门用一个进程来显示一个提醒框，生怕用户注意不到它。有些软件还会周期性的添加桌面快捷方式，诸如购物、游戏之类的快捷方式并不鲜见。

图23活生生一堆快捷方式

浏览器装了几个谁都想抢默认

接下来就是抢系统默认程序，有些用户同一类型的软件可能安装了多种，比如浏览器、媒体播放器等。问题就出在各个软件都想将自己设置成默认打开程序，于是用户的文件变成了一会用A软件打开了，一会儿又是B软件来进行打开。想要设置回自己喜欢的默认打开方式也不简单，好不容易设置好了，运行了另一软件后，又给修改了默认打开软件，烦不胜烦。浏览器的不用说，大伙都希望自己为默认浏览器，结果安全恫吓与流氓手段齐出。还有播放器呀什么的，明明取消了文件关联，结果开启后关闭又重新获得了关联权限。这争权争的到底谁才是这个电脑的主人？

图24文件关联是兵家必争之地

软件运行时弹窗偷流量窃隐私耗资源

某些软件运行的时候也不安分，弹广告、弹迷你首页、弹什么软件推荐呀。还有弹提示，什么你的电脑不安全呀，要用了我的软件才安全呀，我的浏览器最快的啦，你的手机也不安全啦。为了盈利，在界面中插入广告本无可厚非，问题是有些软件做得的太过了，不仅操作界面上广告多不胜数，而且还在桌面右下角弹出独立广告窗口，更有甚者，直接就在软件使用过程中弹出网页广告，让用户不胜其烦。

图25网易精选及有道看天下

图26 爱奇艺的右下角广告

图27 鲁大师的弹窗

后台进程一箩筐&自动升级

无所不用其极我就要后台运行你奈我何

跟着就是软件们想方设法想要干的事情，那就是开机自启动及后台运行，为啥要这样？一就是为了p2p流量，一是为了弹广告，还有比较邪恶的窃取用户隐私数据。于是乎，某些网络播放器打着为用户加速的名义，在后台运行P2P类加速进程，不仅消耗了用户的系统资源，同时也消耗着用户的网络资源。迅雷只要在运行状态，就会不断的上传数据，有时还会全速上传，占用了用户的上传通道。甚至现在还有软件会带挖矿代码，利用用户电脑资源进行挖矿操作，结果就导致了用户系统资源被高度消耗，造成顿卡。

图28启动项

就像腾讯系列软件，几乎每个软件都会带一个开机自启动的服务项，这也就罢了，可是腾讯QQ带的“QPCore Service”，腾讯称为“腾讯安全服务”，用户无法用常规方法对其禁用，即使用其它方法禁用了后，也会导致腾讯QQ无法运行。小编就想请问腾讯，在用户不开启QQ的情况下，你要该进程开机启动后台运行干什么？

图29腾讯系列软件的服务项

图30顽固的QPCore Service

还有就是迅雷的这两个服务项，其中“XLServicePlatform”即使用户禁用了，也会自动恢复为自动启动状态。

图31顽固的“XLServicePlatform”

某些软件的点击关闭按钮后不是关闭软件而是最小化到系统托盘。

至于自动运行方式则是启动项、服务项、任务计划程序什么的无所不用其极。结果就是用户电脑一开机便后台运行着一大堆程序，系统怎么能不慢不卡呢？

自动升级是便民还是扰民

软件都在不断的更新换代，新版有助于修复BUGS和增加新的功能，这对于用户来说是好事，但是当软件采取了自动/强制升级的方式时，只要用户联网就自动的进行了软件的更新操作，更有甚者，干脆屏蔽了旧版软件的登陆功能，限制旧版的使用。可是这些自动升级进程，用得着一天几次甚至几十次的检测么？你以为你是杀毒软件呀。有些软件的更新只不过是为了更新广告设置而已。这个，不仅软件有，Windows系统也有，Windows7的用户已经看到了升级系统提醒时的弹窗了吧。

不务正业！请神容易送神难

不务正业兼职工作当正职干

不知啥时候开始，应用软件们也开始不务正业起来，要兼职杀毒与浏览、还有软件管理，现在又加上手机管理，嗯，都以为自己是万能的。特别是手机管理，只要你接入手机，还允许了调试，那么，不仅电脑里会多一个软件出来，手机里也会多一个应用出来，你别说，现在的安全软件几乎都这么干的。

图32插入手机QQ自动弹出提醒

图33插入手机QQ自动弹出提醒

窃取隐私我的隐私谁来保护

最近都有小道消息说某某软件会窃取用户的隐私信息，虽然这只是道听途说不太可信，但是这也引发了用户的担忧。大部分用户都不是专业人士，无法判断某个软件是否有收集并上传用户信息的行径，也无法保障自己电脑里的隐私文件不被非法窃取，用户可以做的只能是安装防火墙与加密隐私文件，但是谁又能保证下一个安装的软件没有这种流氓动作呢？

造成后果：用户就像被监视的对象，一举一动都在某个软件的监视之中，隐私完全得不到保障。

请神容易送神难卸载也是个麻烦事

得了，某个软件存在这样或那样的问题，惹不起它我还会不用它了么？所谓请神容易送神难，当用户决定卸载某个软件时，会发觉，原来卸载也是那么麻烦的。

软件在安装的时候，不仅向安装目录下添加了文件，还在系统目录下添加了相关的支持库等文件，并且在注册表中也留下了相关的信息，所以想要完整的卸载软件，最好通过软件自身的卸载程序来进行。大多数软件都带有卸载程序，并且在开始菜单的相关选项中有相关的卸载程序快捷方式。普通用户可以通过它来卸载软件。

可惜的是部分软件在开始菜单中没有提供的卸载程序快捷方式，用户只能到它的安装目录下查找相关的卸载程序或者使用控制面板里的“添加或删除程序”中找到相关软件来进行卸载操作。但是对于初学者来说，这些操作他们怎么知道呢？

还有就是不知道什么时候开始，卸载软件还得做个问卷调查，调查为何要卸载，卸载你就是因为用的不爽，还用得着告诉你么！有些软件卸载时干脆跟你绕来绕去，绕到用户不耐烦了就放弃卸载了。

图34 金山毒霸卸载过程（基本是安全软件的统一模式了）

还有就是，如果用户不是通过正规途径安装上的常用软件，而是因为流氓软件带来安装的，那还会出现卸载了又重新出现的情况，那是因为流氓软件没有被清除的原因。

卸载不完全的现象并不少见，许多程序在卸载后，依然在系统目录下以及注册表中留下许多垃圾文件或项目，久而久之，系统目录及注册表就变成越累越臃肿，不仅占用磁盘空间，而且拖慢系统运行速度。据说目前在地球周围有50万多块的太空垃圾，而在你电脑里又存在着多少垃圾文件呢？

Windows平台不是唯一 安卓平台也是重灾区

上述的软件流氓行为，不单单在Windows中有，软件厂商们还把这些流氓行径发扬到了安卓系统中。关联启动（启动一个手机应用就会激活N个应用后台运行）、开机启动、弹窗、偷窃用户隐私数据、偷流量等等的行为比起在Windows平台有过之而无不及。

图34让人不得清静的手机提醒图35很团结的互相唤醒

总结

为了利益而无所不用其极，指望软件厂商们自律那是希望渺茫的，但求软件厂商们不要把软件做的那么流氓，少点小动作，多点人性化。