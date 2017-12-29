2017这一年，微软是如何帮助世界变得更加美好的

每个伟大的公司，在通过技术予力众生的同时，还会给世界以人文关怀，这是大企业的社会责任感。2017年，对人类来说是艰难的一年，但是微软一直在帮助世界变得更加美好。这篇文章，我们就来简单回顾一下，在即将过去的2017年，微软是如何做的。

▲图片来源：OnMSFT

反对美国移民旅游禁令

当美国新总统颁布行政命令，禁止7个以穆斯林为主的国家赴美时，世界一片哗然。微软与华盛顿一起对这起禁令提起诉讼，并提交了一份简报，称这个命令是非法的，理由是他们与有关国家有业务往来，同时也有员工受到影响。微软的首席执行官萨蒂亚·纳德拉为公司的立场辩护，称，他代表“开明的移民政策”。纳德拉说，微软支持多元化和包容性，微软也会为他们的员工提供必要的法律支持。

▲图片来源：OnMSFT

帮助受自然灾害影响的人们

飓风是2017年的热门话题，飓风Harvey，Maria和Irma为灾区带来的破坏十分严重。在飓风席卷灾区后仅几天，微软便为灾区提供了捐助，以支持灾区的恢复工作。微软最初向美国红十字会提供了10万美元赠款，来为Harvey飓风的救援工作提供帮助，后来又追加了250万美元的现金、技术支持和其他服务支持。微软还承诺给予Irma飓风灾区100万美元的救援款，并在飓风袭击后免费提供给波多黎各提供Skype电话服务，微软甚至还派出技术人员，帮助灾区恢复基础网络。

▲图片来源：OnMSFT

投入资金以解决世界上最大的环境问题

2017年12月，微软公司宣布投资5000万美元，用于一个人工智能项目，该项目旨在利用人工智能来帮助地球解决环境问题。该公司将为愿意在解决环境问题方面有所作为的组织提供补助金，使其Azure和人工智能技术能够予力这些组织。微软还将带来一个多学科团队，帮助这些组织找到合适的市场策略。

▲图片来源：OnMSFT

通过Windows 10眼控技术和Seeing AI应用关怀残障人士

残疾人在使用一些产品的时候往往会遇到麻烦，2017年，微软就致力于为残障人士提供帮助。该公司通过TOBII Eye Tracker增加了对Windows 10中眼动追踪的支持。这项技术允许有严重行动障碍的人通过眼球的移动来操控电脑。微软还发布了Seeing AI应用程序，通过叙述他们周围的世界来帮助失明的人。

▲图片来源：OnMSFT

微软对美国退出气候变化巴黎协定感到失望

微软此前曾承诺将采取行动来应对气候变化，并尽可能地使用可再生能源来减少排放。不幸的是，美国总统特朗普宣布，美国将退出“气候变化巴黎协定”，这令微软感到不安。微软的布拉德·史密斯解释说：“我们都生活在一个小小的星球上，每个国家都需要与他人合作来保护它。

▲图片来源：OnMSFT

代表消费者与美国政府“作战”

美国政府希望能够获知消费者电子邮件中的内容。但微软认为，美国联邦或州的执法机构不能使用搜查令扣押位于美国境外数据中心的外国公民的电子邮件。微软最近赢得了上诉，并正在等待美国最高法院审理这个案件。

▲图片来源：OnMSFT



我们确信，2017这一年，微软让这个世界变得更加美好。看到微软挺身而出，站在正确的位置上，帮助那些需要帮助的人，真是太棒了。微软的座右铭是“Empower people"，我们确信微软在2017年践行了他们的座右铭。让我们带着对美好的期望，为即将到来的2018年欢呼吧。

消息来源：OnMSFT