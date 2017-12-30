微信小程序电子身份证体验：不怕丢

最近微信动作不断，这不微信小程序又有了重点功能的入驻，那就是电子身份证。那么，微信电子身份证怎么用，能干些什么呢？我们一起来看看。

不怕丢的身份证 身份证网上凭证

身份证是个非常重要的东西，靠它才能购买火车票、汽车票、飞机票，靠它才能住酒店租房子，靠它才能上网吧寄快递，等等的很多事儿都需要用到它。身份证的意外丢失或者忘带，对于出差或旅游的居民们会造成非常大的麻烦。现在智能手机那么普及，小编时常在想，如果有电子身份证就好了，这不“微信身份证网证”新鲜出炉。

2017年12月25日，广州南沙警方刚刚签发了全国第一张身份证网上凭证（简称“网证”），用户通过名为“微警认证”的APP或“网证CTID”微信小程序进行注册验证成功后，以后遇上住酒店、寄快递、坐飞机等场合，就可以通过“刷手机+刷脸”的方式进行，不需要出示身份证原件。

图1居民身份证网上凭证（CTID）

● 微信身份证网证有什么用？

就像电子钱包代替纸币那样，微信身份证网证可代替实物身份证，具有与实体身份证相同的功能，用户将可以凭借它进行购买火车票、入住酒店等凭证的操作。相当于有一个AI警察在云端，随时随地就可以帮你证明“我就是我”

● 微信身份证网证如何申请？

微信→发现→小程序→搜索→网证CTID。进入“网证CTID”小程序后，首先要注册一下，据实填写相关的资料就可。

图2网证CTID

接着就是人脸识别认证，需要本人操作，需要用户在识别中读出数字内容。

图3人脸识别

完成认证后，就可以获得一个网上凭证。

● 什么是彩色证件怎么开通居民身份证网上凭证彩色证件

还需要进一步的“彩色证件”，（网上功能凭证）就需要携带本人身份证去广州公安局（当前貌似只有广州有）可信受理点进行认证，之后才能开通身份证的“网证”。通过扫描二维码、设置身份证密码（8位）、刷身份证实物后才能获得。这张升级版的“刷脸身份证”能够用在需要更加严格认证的场合，比如工商注册登记。

图6具体认证说明

● 微信身份证网上凭证怎么用？

使用起来也很简单，举个例子，假如现在要去酒店入住，住客要先用手机扫描一下公安局核发给酒店的二维码，酒店就会收到住客的“刷脸身份证”的信息，接着酒店前台工作人员通过摄像头扫一下住客的脸，就能证明住客就是刚刚那张“刷脸身份证”的主人。

还有就是可以证实自己和对方的身份。让对方扫码，微信小程序会自动开启人脸识别，证明该电子证件与真实本人是否相符。用户A打开自己微信卡包中的“网证”，点击生成认证二维码，另一名用户B则用微信扫一扫二维码，按照指示刷脸、声纹认证，验证通过后，双方微信上均会显示出“验证成功”的信息，并同时生成一张带有时间戳的验证凭证照片。

图7扫码认证功能

总的来说，身份证网上凭证还是相当方便的。随着将它的慢慢普及，可以预见能使用身份证网上凭证的地方也将越来越多，希望今后还能推出更多类似的便民服务吧。