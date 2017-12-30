比特币交易所老板被绑架：交价值100万美元比特币

据乌克兰内政部长的一名顾问称，本周一名于英国注册的密码币交易市场的经理在乌克兰被绑架了，随后由于支付了价值超过100万美元的比特币的赎金后被释放。



乌克兰内政部部长顾问安东·格拉斯申科（Anton Gerashchenko）称，帕维尔·勒纳（Pavel Lerner）是Exmo密码币交易市场的管理者，同样也是当地有名的密码币专家。帕维尔于周二在他的办公室附近被绑架，于周四被释放。

帕维尔·勒纳（Pavel Lerner）

格拉斯申科先生向媒体透露说：“帕维尔是被持枪歹徒绑架的，为的是勒索比特币。”同时，他还提到：“我们已掌握的信息显示帕维尔最后是支付了价值超过100万美元的比特币后才被释放的。”

帕维尔所管理的Exmo Finance是一家在英国注册的公司，但同时也在乌克兰运营。Exmo是近年来在全球范围内快速增长的超过400家不受监管的交易所之一，为的是迎合当下火热的密码币资本市场。就市场份额来说，Exmo算不上热门的密码币交易所，根据其网站数据显示，其拥有94000名活跃的交易用户，在过去24小时内的比特币交易额的价值达到1.25亿美元。

密码币可以匿名地转化成现实世界的货币，所以一直受到犯罪分子的青睐。其快速增长的价格使其经常在进行网络攻击时使用。

本周，由于帕维尔被绑架，有消费者担心Exmo的安全性。Exmo随后表示，所有用户的资金都“绝对的安全”，还称帕维尔没有办法获取到用户的私人信息和数据。虽然帕维尔的社交帐户上的认证信息为Exmo的CEO，不过Exmo表示他只是公司的一名分析师。

在帕维尔周四被释放后，Exmo和他本人都拒绝对此事进行评论。