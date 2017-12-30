“吃鸡”手游让《王者荣耀》凉了？可能是想太多

2017年国内的手游市场可以说是竞争激烈，在《阴阳师》的影响力逐渐消散之后，今年上半年，《王者荣耀》几乎成了所有人关注的焦点。到了下半年，“吃鸡”手游异军突起，一时间，唱衰《王者荣耀》的声音从四面八方传出，让人不禁疑惑：“吃鸡”手游真的让《王者荣耀》凉了？

● 端游“吃鸡”火爆带动手游的崛起

今年3月23日，韩国开发商蓝洞与《H1Z1》、《武装突袭3》这些大逃杀模式的制作人Brendan Greene共同推出了《绝地求生：大逃杀》。这款上线不到一年的端游，在今年9月份用户量就已经突破1000万，整个国内端游市场几乎都被“吃鸡”所笼罩，热度甚至已经赶超2016年最火的《守望先锋》，直逼当年的《英雄联盟》。

在端游火爆之后，西山居、网易、腾讯在内的多家国内手游公司开始推出“吃鸡”手游。9月，西山居的《小米枪战》率先上线大逃杀模式，随后，网易推出了《终结者2》、《荒野行动》两款“吃鸡”手游、腾讯《穿越火线》也第一时间上线了荒岛特训模式，随后又推出了《光荣使命》。

到了今年11月末，拿下了端游《绝地求生：大逃杀》国服代理权的腾讯宣布，将推出两款PUBG正版手游，其中一款由光子工作室打造，另一款由天美工作室打造。至此，“吃鸡”手游在国内的热度首次达到了顶峰。

●《王者荣耀》平衡性变差导致用户流失

与“吃鸡”手游热火朝天的景象不同，急速膨胀的《王者荣耀》开始遇到自己不得不面临的问题。

作为腾讯2015年11月末上线的一款MOBA类手游，《王者荣耀》在很长一段时间里都处于不温不火的状态，甚至由于各种原因，这款游戏还曾几度更名（原名《英雄战迹》、《王者联盟》），甚至在2016年末，王者荣耀在中国市场的活跃渗透率仍只有5.74%，不及当时的第一名《开心消消乐》。

但从2017年初开始，王者荣耀风潮席卷了整个手游市场，各个年龄层、收入阶层纷纷痴迷于“农药”无法自拔。到了今年5月份，王者荣耀就已经凭借8.41%的活跃渗透率击败长期霸榜的《开心消消乐》，成为国内市场最火的手机游戏。

不过，随着玩家逐渐增多，《王者荣耀》越来越多的问题开始暴露出来：为了吸引用户购买，《王者荣耀》新英雄和皮肤的加入频率越来越高。更重要的是，每个新英雄上线几乎都会有一周到半个月的强势期，这样的行为对用户体验以及游戏平衡性造成了很大的损害。

在这样的背景下，越来越多的声音开始唱衰《王者荣耀》，至于原因，多数人都将矛头指向了“黑马”吃鸡手游。

●“吃鸡”手游真能取代《王者荣耀》？

那么，“吃鸡”手游真的会《王者荣耀》吗？综合思考下来，我认为并不会。

端游变手游火爆率并不高

近年来，热门形式/IP端游推出手游的案例不可枚举。且不谈网易就曾推出过端游《大话西游》和《梦幻西游》的手游版，虽然两款游戏还算成功，但与火爆比起来还有不小的差距。

而到现在为止，端游手游化最成功的一个案例就当数《王者荣耀》了。《王者荣耀》与端游《英雄联盟》、《Dota》同属于MOBA类游戏，值得注意的是，在2015年推出的MOBA类手游并不止《王者荣耀》，还有网易的《乱斗西游》等众多竞品，不过给人留下深刻印象的只有《王者荣耀》一款，而且它也经历了不少的波折。

归其原因，还是在于端游的操作方式与手游的操作方式有着很大的差异，无法解决掉这个差距，想让手游像端游一样的火爆几乎是不可能的。

就拿《王者荣耀》和《小米枪战》为例，用户熟悉王者荣耀的操作逻辑并不难，在通过教学关卡之后，几乎都可以轻松上手；但在《小米枪战》中，枪械的搭配、脚步声、载具实用，更重要的是方位的辨别与瞄准，在手机上熟练掌握对于用户而言都是一项挑战。

《王者荣耀》更容易为满足用户求胜心理，“吃鸡”手游较难

另一方面，求胜心理是很多玩家游戏的源动力，在《王者荣耀》当中，两队的设定让玩家胜利的概率更高，甚至在技术不过关的情况下，“躺着”都有一半获胜的可能性；但在吃鸡手游中，即使是4人组队，每场比赛仍会由30左右各队伍参赛，想要顺利“吃鸡”，光靠“大吉大利”可不行。

“吃鸡”手游很难像《王者荣耀》一样靠卖萌赚钱

不得不承认的一个事实是：在王者荣耀的世界里，男性玩家与女性玩家的占比更为均衡，而在“吃鸡”手游当中，我们却很难看到女性玩家的身影。很大一部分原因在于“吃鸡”手游没有办法像王者荣耀一样，凭借呆萌的人物形象和华丽的角色皮肤吸引女性玩家。

这也从侧面暴露了“吃鸡”手游不得不面临的一个现状：随着市场的成熟，吃鸡手游很可能不会像《王者荣耀》一样成为一款全民游戏，而是会成为一款更具针对性的游戏，更多的是针对喜爱TPS/FPS类游戏的玩家。

“吃鸡”手游已经初显疲态

“吃鸡”手游不得不面对的另一个事实就是：从12月开始，“吃鸡”手游们的日活跃用户数量已经出现下滑趋势。而《王者荣耀》2018春季预选赛依然关注度满满，早已呈现出职业化的发展趋势。

●“吃鸡”手游真的没戏了？

那么，“吃鸡”手游真的没有超越《王者荣耀》的可能性吗？也不一定。

寻找到一套适合手机“吃鸡”的操作逻辑，以及一个能够吸引更多玩家的切入点。或许就能将“吃鸡”手游带出如今这个尴尬的局面。尚未面世的两款PUBG正版手游，或许就能为“吃鸡”手游带来新的希望。