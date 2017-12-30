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分析师：苹果罕见道歉，旨在讨好观望升级手机用户

2017-12-30 8:31:02来源：凤凰科技作者：箫雨责编：仲平评论：

据CNBC网站北京时间12月30日报道，科技分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)周五表示，苹果公司对于旧款iPhone降速的罕见道歉，旨在抓住持观望态度的潜在智能机升级用户。

周四，苹果就其使用软件降低旧款iPhone速度以保持电池稳定性作出道歉。同时，苹果宣布将保修期外的电池更换费用从79美元降低至29美元。

苹果为iPhone降速道歉

苹果希望通过道歉来缓解用户对于其降速行为的不满。目前，苹果最新旗舰机iPhone X已经上市，售价999美元。

艾夫斯是市场研究公司GBH Insights的首席战略官，他对CNBC节目《财经扬声器》(Squawk Box)表示，苹果的道歉是明智之举，因为有3.5亿智能机用户正考虑在明年升级手机，苹果需要抓住这些“持观望态度”的买家。

“这是一个公关噩梦。苹果需要迎难而上，阻止事件蔓延，”艾夫斯称，“他们有望进入一轮史上最大的产品周期，正面临关键时刻，这是他们最不想看到的事情。”

艾夫斯称，潜在升级用户“不一定就会转用iPhone”。“但是，苹果现在最不想看到的就是有任何因素阻止用户升级他们的手机，”他表示。

“道歉很容易做到，他们需要这么做，”他表示，“市场中存在一些误解，这就是他们需要通过声明消除误解的原因。”

艾夫斯预计，苹果会相对顺利地进入2018年，但是重大升级预计将升持续到3月，甚至是明年夏天。

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关键词：苹果iPhone

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