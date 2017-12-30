2016中国三大运营商高管薪酬曝光：人均70万

国企一直被视为铁饭碗，尤其是国企高管的高薪也一直为人们所艳羡。据日前曝光的2016年三大运营商企业负责人的薪资来看，既有高达八十多万元的，也有仅获得十多万元的。这一般与该央企负责人在2016年度实际到该央企工作的时间和所做的成绩有关。

据统计，三大运营商高管团队平均薪酬在70万元左右，基本和去年保持持平。其中，税前薪酬超过80万的，共有四人。仅中国移动一家企业就有三人，分别是中国移动董事长尚冰薪酬为85.03万元；中国移动总经理李跃薪酬为88.19万元，中国移动副总经理李正茂薪酬为80.30万元，另一位是中国电信董事长杨杰薪酬为82.12万元。

根据公告，中国移动共公布了9名高管的薪酬情况，收入共计为722.89万元，平均薪酬在80万左右，居三大运营商之首。收入最高为总经理李跃（88.19万元），最低的是副总经理、总会计师薛涛海（73.2万元），此外，董事长尚冰薪酬为85.03万元，其余的数名高管薪酬则是分布在77万元--81万元之间。

中国电信共公布了8位高管的薪酬情况，收入共计为581.55万元，平均薪酬为72.7万元。收入最高的为中国电信董事长杨杰（82.12万元），最低的为中国电信原副总经理张继平<截止到2016年8月份>（49.59万元）。其余的数名高管薪酬则是分布在73万元--74万元之间。

中国联通共公布了7位高管的薪酬情况，收入共计为394.75万元，平均薪酬为56万元，仍远低于中国电信和中国移动。收入最高的为中国联通董事长王晓初，68.68万元。中国联通副董事长、总经理陆益民以67.96万元次之，其余的数名高管薪酬则是分布在11万元~62万元之间。

与此相对照的是，中国移动2016年净利达1087亿元，中国电信净利为180亿元，中国联通净利6.3亿元。

如果按照此数据，中国联通高管人均薪酬将出现大幅减少，而在2016年三大运营商当中，只有中国联通一家存在降薪情况。

比如中国移动，对比2015年薪酬，李跃薪酬从80.77万元增至88.19万元，刘爱力薪酬增长6.54万元，李正茂薪酬增长6.49万元，沙跃家薪酬增长6.54万元，李慧镝薪酬增长6.4万元，董昕薪酬增长6.39万元，郭浩薪酬增长6.27万元。

中国电信的杨杰薪酬增长4.7万元；杨小伟薪酬增长9.2万元；孙康敏薪酬增长4.2万元；邵春保薪酬增长5.23万元；高同庆薪酬增长4.9万元；陈忠岳薪酬增长4.8万元。

然而在中国联通，除去王晓初（2015年不足一年），陆益民薪酬减少2.9万；李福申薪酬减少2.53万元；姜正新薪酬减少2.45万元；邵广禄薪酬减少2.45万元；张连如薪酬减少2.12万元。

据悉，央企负责人的薪酬标准，都有一定的计算公式，央企一级子公司负责人要严格按照这个公式计算薪酬，而二级子公司的负责人就可以非常市场化，除非出现非常大的错误，一般不会出现大幅度扣薪水的问题。

据国资委考核分配局资料，央企负责人的薪酬收入由3个部分组成，税前报酬=应付薪酬+社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分+其他货币性收入（境外补贴）（单位万元）。其中，应付薪酬由国务院国资委核定。