B站发主播404违约公告：被欺骗，404回应获虎牙支持

哔哩哔哩官方昨日突然发布了一条关于主播杨帆（ID：404NTFounD）违约事件的公告，指其在独家签约并且未有谈解约的情况下，单方面宣布转移至虎牙进行直播，表示B站给出的真诚反被其利用，将会通过法律手段起诉杨帆（ID：404NTFounD）的违约行为。

“404NTFounD”也于今日凌晨发布了长微博回应了此事，并且得到了虎牙方面的转发和支持，来看看此次事件的具体情况。

原B站UP主、视频作者“404NTFounD”近日突然表示，将会把阵地从哔哩哔哩搬到虎牙，并且在微博上宣布了迁居的消息还得到了虎牙官微的转发，部分关注他的玩家表示一头雾水。

B站于昨日深夜发布了“关于主播杨帆（ID：404NTFounD）违约事件的公告”，公告中写道，404NTFounD作为B站的独家签约主播，于近日直播中突然单方面宣布将转移至虎牙，同他沟通后，404并没有给出解释，并且于20日在虎牙开始了直播。

B站对于404的此种行为表示震惊，称此种不谈解约，闪电转移至其他平台直播的行为业内罕见。随后B站提到了同404的签约情况，指其在签约后不久就要求大幅提高签约金，而此时B站此时也得知了虎牙正欲高价挖404跳槽的消息，B站也愿意将签约金提高到数百万额度满足其要求。

然而“真诚换来的是被利用”。

404最终还是以千万金的签约金被虎牙谈下，在没有向B站做出说明和回复报价邀约的前提下，直接向B站的粉丝宣布跳槽，并于次日就转战至虎牙。

B站解释道，主播跳槽是常有的事，只要符合商业伦理和法规，B站主播的去留一直是开放的，但前提是“在道义上有商量，在法律上负责”。而404的行为已经不是单纯的跳槽，已经突破了行业的底线，“人不能欺骗和利用相信自己的人”。

最后B站在公告中提到，会通过法律手段，起诉404的违约行为，并要求其向B站和B站的粉丝们道歉，诉讼期间，其B站ID会被处以封停处理。

“404 Not Found”在今日凌晨发布了长微博，表示在11月“B站几次加价并压缩直播时长后签了合约”，B站给出的价格是，月薪1万，违约金200万。

在2个月后，虎牙同他进行了接触，“带着与B站直播相比的高待遇、更少的工作内容、蓝光画质和真诚。”

而他一直在试图和B站直播区进行沟通，但没想到视频账号会被封禁。

404承认，合约确实没到期，但声明里存在着误会，例如签约金，并且没想到会被曝出三次元信息。

404强调，他和B站的工作人员一直保持沟通，在虎牙接触前后一直保持信息同步。并且没有要求B站不断提高签约金，更没有利用B站想要挽留他一事来逼迫虎牙与其签订千万级合同。

长微博，404提到“且不说并没有千万级合同一事”，他“哪里又配得起千万级合同，配得起双方的加价拍卖？”

最后，404感谢了一直培养他的B站，和谢谢了陪他度过今晚和往后许多天的虎牙。

虎牙转发了404的这条微博：“接下来的路，小虎牙陪4叔一起走，晚安，早安。”