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Q3手机芯片市场：高通占有率42%居首，苹果第二超联发科

2017-12-30 10:37:45来源：凤凰科技作者：箫雨责编：飞龙评论：

据科技博客PhoneArena北京时间12月30日报道，市场研究公司Counterpoint Research周五发布了第三季度全球智能机片上系统(SoC)市场统计报告。报告显示，按收入计算，高通公司在智能机SoC市场的占有率为42%，位居首位。苹果公司的A系列芯片占有率为20%，排在第二。

通俗的讲，SoC就是一个芯片系统，集成了CPU、GPU、基带芯片等多种芯片。报告显示，今年第三季度，全球智能机SoC市场收入同比增长19%，突破了80亿美元。

高通继续排在第一位，在智能机SoC收入中的份额为42%，高于上年同期的41%。苹果排在第二，份额为20%，低于上年同期的21%。

各大芯片厂商的收入份额

联发科位居第三，份额为14%，不及上年同期的18%；三星电子份额为11%，高于上年同期的8%；华为海思芯片品牌份额为8%，高于上年同期的6%。

Counterpoint研究总监尼尔·萨哈(Neil Shah)称，芯片行业的重点已经从每颗芯片包含的核心数量，转向使用专用处理器提供的新体验。“苹果和华为海思均推出了配备神经网络处理单元(NPU)的SoC，以处理人工智能任务，”萨哈称。他认为，这股趋势将在接下来几年逐渐加强。

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关键词：联发科苹果高通

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