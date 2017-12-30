两名《使命召唤》玩家纠纷报假警，致无辜男子遭枪击身亡

一名28岁的美国男子Andrew Finch昨晚遭到警方枪击身亡，而事件的起因竟是两名玩家因《使命召唤》比赛起了纠纷，报了“假警”。

这起悲剧发生在美国堪萨斯州的威奇托，当地副警察局长Troy Livingston在接受当地媒体Wichita Eagle采访时表示，他们接到报警称，在一户家中发生了谋杀和劫持人质事件。在警方到达现场时，Andrew Finch前去开门，却遭到一名警员枪击，随后在送往医院后不治身亡。副警长Troy Livingston在接受采访时证实，警方目前正在调查这起事件是不是由于报假警引起的恶果，目前开枪警员已经停职。

Miruhcle给了假地址，结果把无关人员卷了进来

根据外媒PC Gamer报道，“有数位自称属于某个游戏社区的成员”向当地媒体表示，这起事件的起因就是两名《使命召唤》玩家（id分别为Miruhcle和Baperizer）的争执，两人在一场比赛中下注了1.5美元，在输掉之后引发了口角。在Mirucle的挑衅下，Baperizer采用了报假警这一招（另外一位名为Swautistic的玩家实际报了警）。但是Miruhcle提供给他的地址却是假地址，警方最终找上的是与此事毫无关联的Andrew Finch。

Finch的家人在另一则报道中声称Finch在开门时没有携带武器，同时他也没在玩游戏。