因存在漏洞不符合服务要求，第41类“微信”商标被撤

对于一些知名企业或者名人来说，最头疼的便是被抢注商标，导致自己的利益受到损失。并且，这种抢注商标的行为还会对消费者造成勿扰，间接对当事方造成影响。日前，北京知识产权法院审结了一桩关于“微信”文字商标撤销行政纠纷案，认为现有证据不足以证明诉争商标是在复审服务上的使用，依法撤销商标评审委员会作出的维持涉案商标注册的决定。

据了解，诉争商标由蛙扑（北京）信息技术有限公司于2011年申请注册，核定使用在第41类的“图书出版、在线电子书籍和杂志的出版、提供在线电子出版物（非下载的）、广播和电视节目制作、电视文娱节目、娱乐信息、数字成像服务、（在计算机网络上）提供在线游戏、文娱活动、节目制作”服务上，目前权利人为北京游联网络科技有限公司（简称游联公司）。

在法定期限内，腾讯方面提出商标撤销申请。不过，申请商提交了其制作的几款可下载的微信游戏作为使用证据。之后，商标局和商标评审委员会相继作出决定，认为现有证据可以证明诉争商标在复审服务上、在指定期间的使用。

为了争回权益，腾讯向北京知识产权法院发起了诉讼。同时，针对对方提供的使用证据，腾讯方面发现了漏洞。后续，法院经审理后认为，下载安装“北京停车场（微信游戏）”、“大圣归来（微信游戏）”等游戏后，关闭互联网连接，可以继续游戏至“恭喜您成功过关”。而这也证明，申请方申请的商标不符合第41类里的相关服务的规定。

为此，北京知识产权法院对这枚商标不予支持，让商评委重新就第9452607号“微信”商标作出撤销复审决定。对此判决，商标评审委员会和游联公司目前已经提出上诉。