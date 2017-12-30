瑞波币日内上涨幅度超50％，成全球市值第二的加密货币

12月30日消息，据国外媒体报道，瑞波币（XRP）日内上涨了50%以上，成为全球市值第二高的加密货币。

根据CoinMarketCap的数据，截至更新，瑞波币交易价涨至2.20美元，24小时内涨幅超过50%。瑞波币自12月份开始以大约0.25美元的价格一路飙升，升值幅度达到了700%以上。其市值约859亿美元，超越今年绝大多数时候稳居第二的以太币（ETH），较以太币市值高约137亿美元，成为仅次于比特币（BTC）的第二高市值数字货币。

12月中旬大幅上涨的瑞波币，在24小时内大涨90%以上，达到0.87美元左右，而这源于亚洲投资者对其的浓厚兴趣。大约一周后，加密货币再次短暂上涨，上涨至1.24美元，受益于持续的动力和强劲的亚洲交易。

本周早些时候，XRP价格接近1.50美元，因消息传出，东京SBI Ripple Asia宣布成立一个联盟，以探索如何利用区块链技术。

最近，分析师关注投资者转变的情绪，强调XRP已经从这些变化中受益。数字货币交易商马里乌斯·鲁普斯（Marius Rupsys）表示，原本很多主张加密货币的人都偏爱这些数字资产，因为瑞波币是ripple系统中唯一的通用货币，其不同于ripple系统中的其他货币，其他货币比如CNY、USD不能跨网关提现的。而瑞波币完全没有这方面的限制，它在ripple系统内是通用的，具有分散性。

他表示，这些市场参与者不喜欢Ripple网络的集中性，选择交易分散的数字货币。不过，CoinMarketCap数据显示，今年数字货币市场规模已经扩大，本月从约177亿美元攀升至6000多亿美元。

Rupsys认为，涌入市场的新投资者对于他们可能产生的回报比许多散户所看重的分权和不变性更感兴趣。