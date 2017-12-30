外媒盘点2017年七大技术：将GIF动画嵌入活细菌体内…

2017年即将成为过去，最新款的苹果iPhone已经发布，美国科技媒体TNW的作者已经被机器人取代。现在是时候回顾下2017年了，我们会在假期里安顿下来，温暖舒适地躺在床上，脑海中会出现各种密码泡沫。在这里，我们收集了2017年有幸报道过的技术突破，希望这将激励你们在2018年设计出更伟大的产品。

1.量子计算机成真

实用的量子计算机不再是未来科幻小说中的素材，IBM、谷歌以及微软都在开发类似系统，作为未来机器所拥有的、不可思议的力量原型。在2017年，IBM的量子系统进行了前所未有的模拟。该公司的研究人员建立了50qubit的量子系统，我们迫不及待地想看看他们在2018年会做什么。

在中国，我们看到了迈向未来互联网的第一步。科学家们能够利用量子隐形传送技术将地球上的加密信息发送到太空卫星上。这就像只用过旋转拨号电话的人，突然生在可通过量子纠缠进行通讯的世界那样，绝对会让他感到不可思议。

2.AI准备成为主流

如果藐视物理定律不会吓到你，那么杀手机器人也许会。我们比任何时候都更接近艾萨克·阿西莫夫（Isaac Asimov）和乔治·卢卡斯（George Lucas）的梦想，机器人越来越让人感到担忧。在2017年，当我们不再谈论机器的最终崛起时，我们正忙着为机器学习的进步而惊叹。谷歌的人工智能（AI）开始开发出比创造它的研究人员更好的AI程序，Facebook的AI开始创造自己的语言。另外，机器学会了画画。

AI已经被用来检测癌症，但它也被用来利用色情来剥削女性。如果这还不够，还有开发人员决定创建宗教来崇拜机器。我们担心人类的命运，你是否会在2018年读到这篇文章：我们爱新机器人主人!

3.汽车可以自己驾驶

我们花了半年的时间试图预测无人驾驶汽车何时会成为现实，而另外半年时间则已经开始体验它们。美国亚历桑那州的无人驾驶汽车已经与常规交通工具混杂在一起。拉斯维加斯的公交车成为第一个免费的无人驾驶公共交通工具，并立即卷入了事故当中。像大多数事故一样，人类需要承担主要责任。

4.研究人员将GIF动画嵌入活细菌体内

已经有研究人员成功地将GIF动画嵌入到活细菌的基因中。为什么要这样做?因为他们可以。毕竟这就是科学!

相关文章阅读：科学家又在DNA中存了一张GIF图，这次是在活的细菌里

5.科学家们把虫子变成了半机械人

著名未来主义学家雷伊·库兹韦尔（Ray Kurzweil）曾预言，人类将在未来的几十年内将与科技融合。2017年，有些研究人员将电脑芯片与蜻蜓大脑融合在一起。通过对昆虫的入侵，他们能够使用电脑来控制和“驱动”它们。

6.超级高铁有望成现实

将来从洛杉矶到纽约的旅程只需要几个小时。在2017年前，有关“超级高铁”的设想都只存在于纸上，或多属于推测。然而，2017年的几次成功测试证明了这一技术的可行性，突然间“超级高铁”变得无比真实。Virgin Hyperloop One公布了在世界各地建造这些地下隧道的计划细节。但是关于第一条“超级高铁”将建在哪里(谁将建造它)，还有很多猜测。

7.谷歌Pixel 2改变了游戏

即使在谷歌在其设备中激活了休眠的AI芯片之前，Pixel 2依然让我们惊叹不已。我们花了几个小时的时间呆呆地看着它华丽的效果和惊人的品质。如果谷歌的Pixel 2成为数码摄影的标志，那么DSLR摄像机就会被正式取代。不过，AI可能需要取得更大进步才能取代单反相机。