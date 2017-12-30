观点：手游逼宫，端游市场要靠“吃鸡”来守护

近日，由中娱智库联合发布的《2017年中国游戏行业发展报告》数据显示，2017年客户端游戏全年营业收入总计696.6亿元，同比上升18.2%。报告还指出，影响客户端游戏收入增加的主要因素为，游戏品质和消费观念升级带动玩家人均消费的提升，以及电子竞技的发展带动了玩家的消费热情，此外，还有另一“新晋”因素是，今年风靡的“大逃杀”游戏(也叫“吃鸡”游戏)玩法，大大提升了客户端玩家的活跃度。

反观2016年，端游市场发展似乎有些“不景气”。一份由伽马数据联合编写的《2016年中国游戏产业报告》显示，2016年客户端游戏销售收入为582.5亿元，同比下降4.8%。此外，以上两份报告中，从网络游戏的市场份额情况来看，2016年客户端游戏占比35.2%，2017年占比34.6%。因而从两份数据看来，客户端游戏无论是去年的自身销售收入，还是今年占网络游戏的市场份额，都呈现下降趋势。

与之相反，报告中还显示，去年移动游戏市场销售收入同比增长59.2%，今年全年收入同比增长38.5%；此外从中国网络游戏收入构成来看，去年移动游戏市场占比49.5%，到今年移动游戏市场占比上升到55.8%。与客户端游戏相比，移动游戏凭借低门槛等优势，成为游戏细分市场增速最快的“黑马”。

回到今年的端游市场现状，前面提到的游戏品质和消费观念的升级、以及电子竞技的发展带动端游崛起这些因素，均不是今年才产生的现象，反而“大逃杀”类游戏的出现提升玩家活跃度这一项，是从今年开始兴起的局面。因而，在以手游为代表的移动游戏市场竞争下，端游市场的崛起是否要依靠“大逃杀”类游戏?

手游竞争优势凸显，端游市场份额被超越

实际上，手游和端游并不存在真正意义上的竞争关系，只是近年来许多由端游改编成的同名手游的崛起，使得部分端游用户逐渐向手游倾斜，造成了端游市场份额下滑的局面。因此，在游戏玩家逐渐向手游转移的过程中，手游的崛起一定程度上威胁到了端游的市场地位。

与端游相比，无论是低门槛的游戏体验，还是随时随地可玩的便捷性，抑或是较低的开发成本，手游都有着端游难以比拟的优势所在。同时，资本的不断涌入和用户需求的倒逼，使得手游不断推出精品以吸引新的用户群体。在这些因素的共同推进下，以手游为代表的移动游戏收入，在去年首次超越端游成为占有国内游戏市场份额最大的游戏品类。

《2016年中国游戏产业报告》显示，2016年，国内批准出版的国产游戏约3800款，其中移动游戏占92%，客户端游戏仅占2%。由此可见，移动游戏市场竞争虽然较为激烈，但与需要高昂开发费用的端游相比，手游等移动游戏的开发成本要相对低廉，据悉在一款端游上所需的开发成本就能投入到多款手游的开发中。此外端游开发门槛相对较高，周期长，并且开发成功后的游戏是否受市场欢迎也具有很大的不确定性。由此看来，开发一款客户端游戏的风险似乎比开发手游要大得多，重金投入下的不确定性使得许多企业望而却步，转而涌入手游领域分食市场。

因此，资本的逃离加上高成本投入，端游的市场地位受到了“威胁”，逐渐成为“退居二线”的游戏战场。

端游前行遇难题，“大逃杀”游戏助力挽回部分颓势

实际上，在手游崛起和原先的端游用户逐渐老去的现象中，端游市场的用户增量似乎已经触到了增长天花板，用户数量近两年没有得到显著提升。《2017年中国游戏行业发展报告》显示，移动游戏用户数量约4.6亿，同比增长9.0%，客户端游戏用户数量约1.5亿，与去年相差不大。由此看来，端游市场近两年的用户数发展相对平稳，在用户数的增长潜力上要低于手游的增长势头。

但在趋于平稳的发展态势下，也透露了端游市场目前面临的困境。

首先，角色扮演类游戏依旧深受玩家追捧，但吸引力也正在下降。据悉，角色扮演类游戏占据客户端游戏类型的48%，依然是端游玩家们选择的热门游戏类型之一，在端游市场依旧有着大量的用户群体。但同时，伴随着众多游戏类型的诞生，角色扮演类游戏的吸引力也在不断下降。

如暴雪娱乐开发的经典角色扮演类游戏《魔兽世界》，于2004年推出，凭借多项创新的技术和玩法，不仅影响力大增，同时也成为许多角色扮演类游戏学习的榜样。不过，“红”了许多年的《魔兽世界》最终还是迎来了发展平淡期，早在2015年就出现了用户数大面积下降现象，第三季度用户数降到550万，比起2014年第三季度用户数锐减近200万。《魔兽世界》的“衰老”也给端游的发展敲响了警钟，无论是手游等轻游戏模式的崛起，还是本身创新的不到位，《魔兽世界》等经典端游对玩家的吸引力不复从前已是不争的事实，而难以扩张的市场空间也是暴雪们不得不面对的现实。

其次，端游推广和创新受阻，转战手游经典却难再续。无论是端游爱好者还是游戏开发商，均面临着一个现实，近年来新品端游越来越少，即使出了一些新品端游，开发商似乎也没精力进行推广和宣传，以致于市场上的端游来来回回还是经典的那几款。这其中可能反映出一个问题，端游想要实现创新并且符合玩家口味的目标实在不易，端游市场的新品开发受到严峻挑战。

以致于在手游开发热掀起之时，许多IP端游开始为自己的产品寻找新的出路，将经典IP端游改编成手游，意图在诺大的手游市场抢占一席之地。不过，改编成手游的经典端游IP，却在游戏体验上失去了“经典”二字。如DNF改编的手游《地下城与勇士：魂》，改成手游后由于手机屏幕大小受限，技能大缩水，端游上的许多技能没有被搬到手游上，这对端游老玩家来说确实少了许多乐趣;再如回合制游戏的巨头之一的《问道》端游，改编成手游后却不如端游那般吃香，同样对玩家的吸引力也没那么强。

因此，对于众多游戏厂商来说，经典IP的手游潜力的挖掘要大大受限于智能手机，成功的例子不少，但折戟的也有许多。改编后的手游除了给游戏玩家带来便捷的游戏体验外，要做到端游体验的全部还原还有许多阻碍，有时恐怕连端游原先拥有的核心要素和趣味等都不复存在了。

不过，即使遇到了前行的阻碍，端游的魅力还是深深根植于电脑端，只要找到合适的玩法，端游依旧可以吸引许多游戏爱好者的眼球。就如最近炒得火热的《绝地求生：大逃杀》游戏，就有效带动了端游市场的升温，据券商研报的报道，该游戏玩家数量短时间占比从31.42%上升到49.18%。并且在今年11月份的Steam周销量榜上实现35连冠。而许多传统热门游戏也都改进借鉴风靡的“大逃杀”玩法，比如《堡垒之夜》加入“大逃杀”模式之后深受追捧，另有《剑网3》也将加入这一游戏模式大军，也有从“大逃杀”手游进军到端游的，如网易《荒野行动》。

总而言之，国内的“大逃杀”游戏大战虽然才刚刚打响，但战火却已经熊熊燃烧。短时间内，这款从国外引进的游戏就占领了国内手游和端游的话题榜，许多互联网巨头都在布局，包括腾讯、网易、小米等。

由此看来，“大逃杀”游戏的出现，一定程度上有望带动端游市场的走高。但也不禁让人产生质疑，诺大的端游市场，仅仅依靠“大逃杀”模式就能实现“回春”吗?

“大逃杀”魅力不小却也要防止盲目跟风，端游市场还是要靠游戏质量说话

不可否认，“大逃杀”游戏模式的出现，无论是对游戏玩家还是游戏厂商来说，都有着风头正盛的无穷魅力，在市场的牵动下，许多游戏开发者纷纷入局，生怕错过这一来之不易的游戏风口。但对于许多小众的端游开发者来说，入局“大逃杀”游戏的同时也要警惕可能存在的风险。

首先，正由于吸引了众多游戏厂商，“大逃杀”游戏也容易造成盲目跟风的端游虚假繁荣现象。总体看来，无论是端游还是手游厂商，其开发的游戏能被众人熟知的也只有那么寥寥数家，其他小众的游戏厂商可以说是站在阴影下毫无还手之力，影响力明显不如这些巨头玩家。因此，就算看到了“大逃杀”模式目前光明的未来前景，盲目跟风入局也不一定受到市场青睐，毕竟在巨头几近垄断的游戏市场，想要突出重围是多么不易，反而盲目跟风入局容易造成惨淡收场的结局。到那时，“大逃杀”端游市场看似繁荣，实际可能却存在一堆没有核心竞争力的泡沫。

其次，借鉴市场上一些经典客户端游戏的命运走向，就算是生长周期较长的端游最后也要面临玩家“老去”的现实，到了那个时候，端游玩家们是继续寻找新的用户群体，还是留住讲求情怀的老用户，新玩家和老用户的需求又如何平衡，这是值得深思和着重考量的。

总体来看，无论端游风口如何变化，游戏质量还是游戏产业今后需要提升的方向。不管是对用户增量已经普遍触及天花板的互联网行业，还是对于整个互联网游戏产业来说，想要大规模提升用户数量的想法已经不太现实，最根本的还是从游戏本身入手，提升游戏质量才是关键所在。毕竟对于游戏玩家来说，除了开发者的“名气”外，游戏体验是选择一款游戏非常重要的理由，游戏质量的提升永远是屹立不倒的发展旗帜。

再者，比起相对鱼龙混杂的手游市场，端游自有其独特的竞争优势所在，比如大屏的游戏观感，比如沉浸式的游戏体验，这些都是手游难以替代的。此外，凭借端游在游戏市场上多年的打拼经验，强大的IP效应没那么容易被撼动，端游只是渐渐老去，但生命力依旧顽强。

可以预见的是，除了现象级的吃鸡游戏，未来还会有更多现象级游戏的诞生，到时候拼的就不只是随时随地玩游戏的便捷性，而是完完全全带给玩家的高度沉浸感，到那时，游戏们拼的还是用户体验。不过话说回来，几乎绝大部分游戏都有被后起者碾压之后褪去光芒的经历，毕竟在这个“后起之秀”频出的网游战场，广大游戏玩家的爱好是最让人难以捉摸得透的东西，却也是最应该捉摸透的东西。