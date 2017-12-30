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苹果新专利曝光：远程无线充电可智能调度

2017-12-30 14:28:31来源：威锋网作者：98wwccc责编：飞龙评论：

苹果正在研发远距离无线充电技术早已不是新鲜事，新专利为我们揭示了一些更独特的系统。日前，美国专利商标局公布了一系列苹果专利申请，涉及无线电力传输和独特的调度系统。

第一个专利是可为多个电子设备供电的多端口电源适配器，该适配器为有线充电和无线充电两个模式；第二个专利为远距离充电装置，分为远程发射器和接收器，让iPhone和iPad在远离充电底座时也可以充电

我们知道无线充电目前面临着不小的技术难题，首先是充电功率有限，其次是无线的距离有限。当你有多个设备需要充电时，加入同时进行无线充电，效率会变低，同样的距离无线充电发射器越远，充电的效率也会变得越低。

而苹果提出了一个大胆的设想，新专利中展示了一个“无线充电智能调度系统”，在传统的充电场景中基本还是“放下充电”，“拿起结束”的形式，而智能调度系统可以根据不同设置，安排不同设备的充电状态。

用户可以按照特定顺序，让建立不同苹果设备的充电优先级，比如通过系统设置，让最急需使用的iPhone优先充电，然后是Apple Watch，再然后是iPad

用户还可以设置更复杂的充电偏好，比如—当iPad电量不足25%的时候开始充电；还能根据你的日历和提醒事项进行充电安排，比如日历显示下个星期一早上你要外出办事，那么该系统会在星期天晚上优先将iPhone电量完全充满。

苹果远距离充电的技术从几年前获得曝光，并且不断尝试实践，AirPower可以看作是一个基础实验田，未来我们有希望看到苹果在AirPower 2代上实现远程无线充电。

至于新专利中这个神奇的“无线充电智能调度系统”同样也很有实现价值，不过它要求设备之间非常紧密的互联，并且要求更出色的AI和准确的程序对其进行控制，实现起来难度不小，但至少苹果提出了一个很有创意的解决方案，没准以后我们会在无线充电黑科技中看到它的身影。

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关键词：苹果无线充电

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