Uber动荡不安的2017：麻烦事太多

据《卫报》报道，这一年，Uber可谓负面新闻不断：内部被曝存在性骚扰和性别歧视问题，创始人与大股东陷入争斗，被控窃取Waymo的无人驾驶汽车技术，隐瞒一年多以前的大规模数据泄露事件……在纽约时报年度盘点中，该公司也进入了2017年最糟糕科技公司榜单。

Uber一直以来都在飞速行驶。在它从旧金山黑车服务进化到估值接近700亿美元的全球打车服务巨头的征途中，该创业公司在无视交通规则的CEO特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）的掌舵下似乎畅行无阻。

然而，过去一年不断浮出水面的丑闻、过失和刑事调查表明，Uber的掌舵者显然不是《速度与激情》（The Fast and the Furious）男主角多米尼克·托雷托（Dominic Toretto）那样的飙车能手，而更像是玩《马里奥赛车》（Mario Kart）的学步小孩。

下面一起来回顾一下Uber动荡不安的2017年。

2017年1月19日

Uber被指控在司机的收入上对他们实施误导，最终支付2000万美元和解相关的联邦调查。

2017年1月28日

“峰时定价在肯尼迪机场已经关闭。”——Uber纽约市账号@Uber_NYC引发#DeleteUber运动的推文

在纽约出租车司机停工抗议美国总统特朗普的旅行禁令期间，Uber停止峰时定价的决定引起了一场声势浩大的#DeleteUber（删除Uber）运动，因为该举这被认为是为了抵消司机抗议的影响，同时借机推广自身的应用。据称，该公司因此损失数十万名用户。

2017年2月2日

迫于来自#DeleteUber运动的压力，Uber创始人、时任CEO特拉维斯·卡兰尼克退出特朗普的经济顾问委员会。

2017年2月19日

“永远迅速行动”——Uber核心企业价值观之一

Uber前工程师苏珊·福勒（Susan Fowler）发表博文，披露该公司内部广泛存在性骚扰和性别歧视问题。该博文引发轩然大波，新闻媒体纷纷刊文描述Uber的“毒性”工作环境。Uber随后对它的企业文化展开调查。

2017年2月23日

“盗用这项技术，等同于从饮料公司那里窃取秘密配方。”——Waymo

Uber遭到谷歌旗下无人驾驶汽车部门Waymo的起诉，被控通过精心策划窃取Waymo的无人驾驶汽车技术。该案件对Uber的未来构成存亡性威胁。

2017年2月27日

Uber顶级工程高管阿米特·辛格尔（Amit Singhal）因为在任期间没通报一起性骚扰投诉引咎辞职。

2017年3月1日

“有的人不想要为自己的事情负责。”——特拉维斯·卡兰尼克

卡兰尼克在车上训斥Uber司机被拍了下来。该高管随后公开致歉，并宣布计划寻求“领导力方面的帮助。”

2017年3月3日

据《纽约时报》报道，Uber有一项名为Greyball的秘密工具，它专门用来在Uber非法运营的城市规避监管机构。

2017年3月19日

“我不能再继续下去了。”——Uber总裁杰夫·琼斯（Jeff Jones）

Uber总裁杰夫·琼斯入职仅仅六个月便宣布离开公司，称公司的价值观与自己的“不符”。

2017年3月24日

科技网站the Information报道称，据Uber的一位女经理说，在2014年，这家公司曾组织了一场韩国首尔三陪KTV的旅行。当时参加这场旅行的人员包括了卡兰尼克和其他的一些高管。

2017年3月28日

“我们认识到公司相对缺乏多元化。”——Uber

Uber发布它的第一份多元化报告，揭露公司员工组成中男性白人占大多数的工作环境。

2017年3月30日

据《纽约时报》报道，被控从Waymo那里窃取商业机密的Uber高管安东尼·莱万多夫斯基（Anthony Levandowski），动用他的美国宪法第五修正案权利来避免自证其罪。

2017年4月12日

Uber公共政策和公关主管蕾切尔·惠茨通（Rachel Whetstone）辞职。

2017年4月13日

the Information称，Uber通过一个名为“Hell”的秘密项目来暗中监视其在打车服务市场的劲敌Lyft。

2017年4月24日

“我听说你一直在违反我们的部分规定。”——苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）

《纽约时报》报道称，Uber在它的iOS应用中违反苹果的隐私规定，促使蒂姆·库克亲自出面斥责卡兰尼克。

2017年5月4日

美国司法部对Uber规避和欺骗监管部门的Greyball软件发起刑事侦查。

2017年5月12日

负责审理Waymo和Uber案件的联邦法官建议联邦检察官就Uber涉嫌窃取商业机密展开刑事侦查。

2017年5月23日

“我们法庭见。”——纽约出租车司机联盟

Uber承认少付纽约市出租车司机数千万美元的报酬。

2017年5月27日

卡兰尼克的母亲在一起划船事故中不幸遇难。

2017年5月30日

Uber解雇被控从Waymo那里窃取1.4万份机密商业文件的高管安东尼·莱万多夫斯基。

2017年6月6日

在完成对性骚扰和公司内部文化的调查后，Uber解雇20名员工。

2017年6月7日

Uber解雇其中一位高管埃里克·亚历山大（Eric Alexander），原因是据媒体报道，他拿走被一名Uber司机强奸的印度乘客的医疗记录，据称是为了让人对她的账号产生怀疑。

2017年6月13日

“如果说我们将要变成Uber 2.0，那我也需要变成卡兰尼克2.0。”——特拉维斯·卡兰尼克

Uber举行全体会议来讨论公司文化改造问题。卡兰尼克宣布他将无限期休假。

“我需要以与我们对Uber的要求一样的标准来要求我自己。”——大卫·邦德曼（David Bonderman）

在公司全体会议期间发出性别歧视言论以后，董事会成员大卫·邦德曼引咎辞职。

2017年6月15日

Uber遭到印度乘客起诉，因为一名Uber高管拿走其医疗记录。

2017年6月21日

“我对Uber的喜爱胜过世上的任何东西。”——特拉维斯·卡兰尼克

在大股东的施压之下，卡兰尼克辞去CEO职务。

2017年8月3日

据华尔街日报报道，Uber在新加坡向司机出租存在火灾隐患的汽车，尽管它知道那些汽车曾因为严重的安全隐患被召回。

2017年8月10日

“经营管理严重不善以及其它的不端行为。”——投资者诉讼

Uber大股东Benchmark Capital起诉卡兰尼克，控告该前CEO在为董事会增加额外席位的时候存在欺诈行为。

2017年8月27日

“我将竭尽所能去奋斗。”——达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）

Expedia前CEO达拉·科斯罗萨西被Uber董事会选定为新任CEO。

2017年9月8日

据华尔街日报报道，Uber被曝因为展开暗中监视头号竞争对手Lyft的“Hell”项目而遭到美国联邦调查局（FBI）的调查。

2017年9月22日

“坏名声要付出高昂代价。”——达拉·科斯罗萨西

由于缺乏企业责任，Uber在伦敦失去运营许可证。该公司正在就该决定提起上诉。

2017年10月2日

在失去伦敦运营许可证的动乱之中，Uber英国业务负责人乔·伯特伦（Jo Bertram）辞职。

2017年11月21日

“这一切都不该发生。”——达拉·科斯罗萨西

Uber承认，它隐瞒了2016年10月发生的一起数据泄露事件。该事件导致5700万Uber顾客和司机数据泄露。该公司向黑客支付了10万美元的赎金，以让后者摧毁那些信息和保守秘密。Uber的首席安全观乔·苏利文（Joe Sullivan）和安全与执法法务主管克雷格·克拉克（Craig Clark）被解雇。

2017年11月28日

“在这个案件中，我不再能够相信Uber律师的话了。”——法官威廉·阿尔萨普（William Alsup）

负责审理Waymo商业机密失窃案件的联邦法官斥责Uber及其律师隐瞒证据。Uber的一位前员工证实了Uber的一个秘密团队的存在，该团队负责监视竞争对手和阻碍法律调查。

2017年12月20日

欧洲法院裁定Uber是一家出租车公司，迫使它要遵守更加严厉的法规。该创业公司可谓大受打击。