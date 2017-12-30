《绝地求生》公司内部照片曝光：美食、按摩还能睡觉

负责《绝地求生》的蓝洞子公司PUBG Corp CEO Chang Han Kim近日接受了外媒Inven Global的访问，在采访中谈到了关于《绝地求生》PS4版本的问题，还有多张公司的内部照片曝光，到底《绝地求生》公司内部是怎样的环境？一起来看看吧。

Chang Han Kim在谈到《绝地求生》的PS4版本时，表示目前游戏在主机平台上会独占一段时间，他们想先全神贯注于XB1版的《绝地求生》，如果以后有机会，他们的最终目标还是将《绝地求生》拓展到每一个平台上去。

而由于Steam的抢先体验版和XB1上的预览版都是以提前公布的形式销售的，这两个平台对于质量的限定没有那么高，但PS4平台对此的要求非常严格，因此游戏可能要花6个月或更长的时间才能彻底完工。

在被问道《绝地求生》XB1版销量时，Chang Han Kim称目前游戏的预览版本2天内卖出去了100万份，并且之后的销售量一直很可观，超过预期。

他们暂时不会开发新作，而是会像拳头一样，很长时间都专注于一个作品来运营。

最后，外媒还带来了很多PUBG Corp的公司照片。除了日常的工作区外，还有休息区，吧台，提供速食粥、早餐谷片、无限的饮料，咖啡屋，蛋糕，睡觉的地方…

PUBG Corp公司的外部

入口有很多证书和奖杯

PUBG Corp的公司LOGO

各种各样的奖杯，还有今年TGA的

吉尼斯世界纪录的证书

许多pubg公司员工在开早会

办公室一瞥

座位大概有300个，由于仍在招聘中，一些位置还没有人

没有参加会议的人正在做他们自己的工作

办公室的中心有块区域，员工可以在这里来点简单的小吃和饮料

一些简单的早餐谷物食品

速食粥

冰箱里有无限的饮料

公司里有很多小型的会议空间，有一个小桌子和沙发

还有这样小的半封闭房间

在这样舒适的环境中，工作人员可以分享自由地观点

当然也有会议室

正在讨论的员工

在玻璃墙上是会议留下的思路和建议

会议室内部

用来测试XB1版本《绝地求生》的地方

一些员工在办公室里使用平衡车行动，可见办公室的空间不小

办公室内部的楼梯

楼梯

巨大的休息区

咖啡bar

还有蛋糕和点心

免费的饮料

墙上的公司LOGO

另一片洒满阳光的休息区

空间很大

还有吊椅，视野极佳

午休的时候在这里歇一下，简直是天堂

爽飞了

休息区

可以供员工睡觉的地方

舒服的休息地点

三台霸气的按摩椅

这样看起来更霸气

游戏区

XB1和PS4，满足员工需求

宣传语

看着《绝地求生》员工这样舒适的工作环境，笔者已经无法用心生羡慕来形容了……