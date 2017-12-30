被浮躁毁掉的95后创业者

今年中，曾创办“神奇百货”的95后女生王凯歆，又再次创业并瞄准了大健康行业。当然，她的玩法是微商，并“坚信”这绝对是未来的一大风口。

那么半年过后，“神奇少女”和她的大健康还好吗？

▲“神奇少女”王凯歆

不少添加这位“神奇少女”为好友的人发现，王凯歆开始在朋友圈招募50名联合创始人，打造一个用食物代替药物，治疗疾病的大健康产品。其宣称一天的战绩为2000多人加号，有20多人转账。

“首先食物不能代替药物这是常识，其次数据都是可以通过微商工具造出来的。”据知情者透露，王凯歆的新项目本身就有很多虚假宣传的成分，而且规模上也有一定水分。所以他并不认为这样的一个项目，能够吸引到如此多用户加入，“毕竟这几年微商的套路太多了，大家都不傻。”

或许，这只是这位把玩“创业”套路的神奇少女，又一次新的试错。但是和她一样被浮躁的心态所“荼毒”的创业少年，却还有很多。而更多简称“不投60后”的创投大V，也在汹涌而至。

“（我们）投了好多个95后创业者做的项目，现在仅剩一个还在艰难支撑。”在龙岗区一家大型孵化器负责人杨定远的介绍下，懂懂笔记见到了他口中，那位“仅存”的项目创始人刘栋。

在投资方杨定远的眼中，这位少年CEO是一个头脑灵活、思维敏捷，但缺乏经验的人。而在一个上午的交流中，这个年轻CEO也始终敏捷操弄着手里的《荒野行动》，敷衍的态度令人唏嘘。

那么，他的创业经历和王凯歆有共通之处吗？事业低迷的原因又是什么？通过他的经历，我们也试图挖掘出这一代95后创业者的普遍心态，以及促成一部分人“浮躁”与“跋扈”背后的那股力量。

95后曾是孵化器“赚一票”的希望

“其实我之所以想创业，就是要证明给我爸看看。”

刘栋告诉懂懂笔记，他的父亲曾是一名教师，1998年下海之后代理了几个国外鞋服品牌，发展至今已经在广东地区拥有近50家品牌代理加盟店。虽然成功，但也经历了太多的不易，因此，当父亲听说刚毕业的刘栋想创业时，是持反对态度的，更不愿意从经费上帮助他。

“我爸总希望我能找份稳定的工作，不要再经历他那些苦难。”但刘栋确认为，关于创业两代人是有代沟的，“现在创业是个大趋势，加上互联网红利，没必要担心太多，毕竟不是他们那个时代了。”

毕业之后刘栋没有回到澄海老家，而是留在深圳以打工为名，瞒着家里人悄悄注册了这家名为“星未来”的文化创意公司，带着几名尚未毕业的师弟，开始创业了。

“经费有限，有一部分是借的，一部分是捏造名目跟家里要的。”带着7万块钱，他和团队在龙岗的一家孵化器里“安营扎寨”，不足百元一平米的月租金，完全在他所能承受的范围内。

至于团队的薪资，最开始每人只有800元的补贴，其余的都是所谓的期权，“虽然他们有点不乐意，但我觉得大家的眼界要看得远些。”

公司成立一个月后，刘栋才将创业思路和盘托出——打造新型的的二次元文化。他希望通过创作特色鲜明且搞笑类二次元形象IP，利用表情包作为传播载体，在年轻人的社交网络上打造影响力，最终利用IP周边衍生产品完成变现。

这个思路，在刘栋看来是灵光乍现、绝无仅有的。

“我第一个IP灵感，就来源于Doge（神烦狗），这个表情在国内外社交媒体上都很火。”因为这只柴犬的原图大多来自日本，所以版权界定十分模糊。

为了避免日后纠纷，刘栋和团队模仿Doge的样子和表情，造了一版二次元的“Doge”，并命名为“狗子”。然后开发出了一系列搞怪的表情包，并发到社交平台供用户传播，“实在太滑稽了，开发出来后我自己每天都要看好几回。”

但是，互联网上以Doge为原型的漫画表情实在太多了，“狗子”表情包并没有很快流行起来。

不过，这个小项目的雏鹰初啼却引起了孵化器管理层的注意，他们联系了刘栋并表明了投资意向。双方仅仅用一周时间就达成共识，这个二次元创业项目很快成为孵化器众多自持孵化项目之一。此时，刘栋获得的种子轮投资为50万元。

“因为这个项目的商业设计很新，而且模式上没有太大的硬伤，所以除了资金之外，我们还匹配了大量的媒体和客户资源。”孵化器负责人杨定远告诉懂懂笔记，在众多资源的加持下，刘栋的项目在短时间内就受到了大量媒体关注，这位频频现身各类项目路演活动的95后，也成了创客中的榜样，“为了尽快能够获得新的融资，孵化器帮助他反复梳理了商业模型和产品，我们为此花费了很多心血。”

在创业热潮中，孵化器扮演着年轻创客们的导师角色，把握项目商业模式，把控行业潜在风险。目的，其实很简单。

在浮夸的资本市场，他们逐利目标很清晰，为了能够让手里的“种子”孵化发芽，对于创企的包装也无所不用其极，就是为了让项目看起来充满“希望”。

“年少得志”却彰显“狂妄自大”

父亲曾经叙说创业的种种困难，并没有在年轻的刘栋身上发生。在孵化器的包装下，这个二次元项目在创业半年后顺利拿到180万元天使轮融资。

作为创始人，刘栋此时开始意识到公司的发展不能单靠不温不火的“狗子”和华丽的PPT了。

“我们要快速迭代，要开发新的有生命力的二次元IP。”在融资资金到位之后，公司开始面向社会广招人才，专业从插画到运营，职能从基层到管理，几乎都涵盖了，“我只招有经验的人，公司没太多时间成本可以培养人，要快速迭代、快速试错。”

伴随着“优才计划”推行，部分跟着项目一起“打天下”的员工也遭到了调岗和裁撤，之前的期权也绝口不提了，此举引起了不少老员工的不满。但刘栋却坚信，这是一个能者居上的社会，这么做也都是为了合理配置人力资源，支撑公司项目的发展。

“经过调整之后，整个公司的效率都提升了很多。”很快，好几款新的二次元IP产品出炉了。除了做成表情包之外，他们还尝试制作了搞笑动画，在流媒体平台上传播，“因为脑洞大，有创意，所以挺受年轻人欢迎的。”

有了影响力，自然就有找上门的生意。除了将现有的IP授权给企业客户使用之外，他们还通过IP本身的传播力，为其产品进行宣传，甚至与一些快消品企业实现深度合作，开发出系列玩具周边，销往三四线城市。

“能变现，就说明这项目是有价值的。”杨定远告诉懂懂笔记，对于这个孵化器孵化出来的种子项目，他们从一开始的保守观望，已经渐渐转变为重点打造，“因为看到希望，所以我们又领投了A轮。”

作为这轮融资的对接负责人，杨定远说起这件事时，依然有无限感慨。因为刘栋年轻而且有故事，加上项目的商业化程度，所以在2015年底就顺利拿到了1000万元的A轮融资。

“宣布获得融资之后，我第一件事就是打电话告诉我爸，我做的企业成功了！”已经顾不得父亲的忠告，彼时欣喜若狂的刘栋决定带着所有的管理层，一起到巴厘岛旅游庆功，“那一刻，我发现创业真特么容易，自己真特么有才。”

在庆功狂欢上，他宣布了公司即将转型的决策，表示未来会把更多精力和经费投入在国漫动画的研发上，力争在三年内打造一家能够比肩日升社（旗下作品有高达、银魂等）的动画企业，为国产动画争光。

但是回到孵化器后，刘栋的举措却让杨定远新生狐疑，开始担心这么快的融资速度是否有些欠妥了。

“回来之后没见他有什么动静，最大的变化就莫过于买了辆路虎极光，整天停在孵化器门口显摆。”买豪车的举动让杨定远略感不满，作为这个孵化项目的创业导师，他过问了几句，但却被刘栋以转型是内部战略为由拒绝沟通，“那时我就想，完了，这小子膨胀了。”

好大喜功，贪图享乐，似乎已经成为这些年轻创业者撕不掉的标签。很多年轻创业者在有了些许成绩之后，就开始沾沾自喜，自我膨胀。或许，这些都将成为项目走向消亡的导火索。

浮躁的神奇少年与“A轮死”

“我们孵化过很多95后项目，但最不希望的就是刘栋这个项目出问题。”

杨定远告诉懂懂笔记，孵化器成立至今两年多的时间，一共投了86个种子项目，有75个项目的创始人为90后（其中35个为95后创业）。

“老板的要求就是主投90后和95后。”这些项目的内容大多比较新奇，很抓年轻人的眼球。但截至2017年第三季度，孵化器的统计显示，由于各方面原因，有将近九成的项目都没能熬到A轮，甚至有超过六成项目倒在了天使轮前面。

“不过，刘栋是我们投入最多，关注最久的团队，也是最重视的筹码。”为了能够在接下来的投融资里变现，孵化器想方设法“拯救”这个最有希望的创始人。然而，随着杨定远的深入了解，却渐渐发现其团队内部，已经开始产生巨大的分歧和矛盾。

他计算过，“膨胀”以后的刘栋每个星期出现在公司的时间，加起来没超过10个小时。而出现在公司时，就会召集所有管理层开会，每一次都是战略制定会，想不清楚的话隔三差五就讨论转型，让众多高管颇有微词。

“整天听他天马行空，一言不合就要战略转型，甚至因为迷信还说过想改公司名。”曾在“星未来”担任策划总监的陈冬冬告诉懂懂笔记，在她和很多同事的心目中，刘栋就是个任性的大男孩儿，尤其是A轮融资之后，做事更是随性，经常利用公费“游山玩水”，混迹投资圈和企业高管社交圈。“别的没学会，倒是学会请大师来看公司的风水了。”

在员工们看来，刘栋希望在公司内部把自己塑造成为“权威”，不允许其他员工质疑他的想法和思维，公司的文化改为“执行、执行、执行”。

据陈冬冬透露，对于“执行”不力的员工，哪怕是高管，一律都会被他任性下放或者开除，“有多少经验丰富的老员工都因为他的任性被迫离开了。”

杨定远分析，狂妄自大虽然是部分95后创业者的“通病”，这时候需要经验丰富的人拉一把。他不希望刘栋“病入膏肓”，所以一直在尝试通过沟通引导，改变他的思维和观念，“但是我发现毫无效果。”

A轮融资在短短的七个月里，全数“烧”完。

“我本不想成为第二个王凯歆。”昔日伙伴陈冬冬指责其任性，创业导师杨定远评价其狂妄，刘栋都表示接受。但他在反思时却表示，自己最大的错误并不在过分享乐上，而是没有好好分析有经验同事的意见，“我太权威了，也太固执，现在想起来有些后悔。”

仔细分析过去半年，这个项目并没有任何有影响力的新IP，授权商业合作也停滞不前，大量员工辛辛苦苦设计制定的雏形方案，都被刘栋“毙”掉在硬盘里了。

他所宣称的国漫动画，甚至连个雏形都没有。除了领投A轮融资的孵化器之外，其余两家跟投的投资机构，都以非法挪用资金为由，要求他给个说法。

“投资机构都觉得他在骗钱，甚至连我们孵化器也被牵涉其中。”杨定远告诉懂懂笔记，截止到12月中旬，刘栋的公司只剩下五名基层员工，守着这个300多平方米的大办公室，依靠孵化器低廉的租金强撑着。无力招架大量善后事务的刘栋，只能让父亲从澄海老家来到深圳，帮他“擦屁股”。

究竟是“浮躁”的心态荼毒了这位95后CEO？还是那些资本的推手拔苗助长？

有数据指出，中国创企的失败率为80%左右，企业平均寿命不足3年，而大学生创业失败率更高达95%。自由的创业环境，大量的政策补贴，廉价的创客租金，都让创业变得越来越容易，越来越没有门槛。

所以，在推动社会创新发展之余，也诞生出不少像王凯歆、刘栋这样“不靠谱”的95后创业者，并创造了大量像神奇百货、星未来这样的“烂尾”项目。

有人说是“年少得志”害了95后创业者，也有人说是盲目的资本让他们“飞扬跋扈”，但归根结底，是社会的浮躁分为使得大量应届生成了躁动的CEO。

最终，一个个看似没有任何硬伤的创业项目，都因为创始人缺乏社会历练、行业经验、成熟心智以及风险意识，而被带进了“沟里”。

最近某创业老将一封公开信，让朱啸虎“不投60后”成为坊间热议。那么只投90后、95后是否真的是投资圈的一股风潮，这股风潮下透露的又是谁的浮躁？

当问及接下来的打算时，刘栋告诉懂懂笔记，“我会找个地方好好放松下，总结项目失败的原因，2018年争取东山再起。”