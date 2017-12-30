IDC：本世代微软已经输给了索尼，再追上很难

IDC的研究总监Lewis Ward表示这一时代的游戏主机之战，微软已经输给了索尼，现在想要反超已经是不可能的了。

微软为了逆转颓势做出了许多努力，推出了Xbox One X，而且在明年拿出了一系列独占游戏，包括《贼海》、《除暴战警3》，但这些抵挡得住PS4的冲击吗?这能够让微软在索尼和任天堂的包夹之势中突围吗?明年的这几个独占游戏能够帮助微软复兴吗?

IDC的研究总监Lewis Ward说道：“是的，他们没有什么选择了。我认为这些独占游戏还算可以，至少明年来说还行。我能确认明年会有新的《光环》登陆Xbox One。这一时代的游戏主机之战，微软已经输给了索尼，现在想要反超已经是不可能的了。微软现在能做的只有扩大win10生态的游戏群体，尽可能赚取更多的利润。他们更大的目标是联合主机和PC的Win10终端以及Azure服务。他们将PC看作游戏的下一个增长点，这与索尼的战略有显著的差别。”

“索尼和微软之间更近距离的竞争是，在2018年，Xbox One X是否会在美国销量超过PS4。这是有可能发生的，而且是微软在本世代下半场重要的一步。”

大家觉得微软能够凭借Xbox One X缩小与PS4的差距吗?