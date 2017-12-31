欢迎来到未来！《黑镜》第四季已经上线

盼着盼着，《黑镜》第四季也在年底到来了。就在昨天，这部备受期待的神剧于Nexflix上线，一次性放出全部六集。元旦不出门的话，不妨煲煲这部剧。

目前《黑镜》第四季的烂番茄新鲜度达 95%，盛赞不少，据看过的影评人说还是四季以来最值得期待的一季。那么这一季说了什么？

剧情在之前的预告中已经有所透露，这六集分别是《致命鳄鱼（Crocodile）》、《方舟天使（Arkangel）》、《绞死DJ（Hang the DJ）》、《卡利斯特号飞船（USS Callister）》、《金属头（Metalhead）》、《黑色博物馆（Black Museum）》。

第四季依然会涉及很多我们在遇到过的现实问题，比如用手机App约会、幼儿园恐怖事件、隐私、记忆提取、智能机械狗等等。这次的故事还设置在了雪山、《星际迷航》一样的宇宙飞船等广阔场景，此外还有一集是黑白画面。

充满寓意的剧情，让人在满屏感受到的依然是熟悉的「黑镜风」。

《方舟天使（Arkangel）》讲述的就是一位投身科学实验的母亲，如何在实验中利用设备监视孩子的生活轨迹，以补偿她曾经走失孩子的心理阴影的故事。「Mother will protect you（妈妈会保护你的）」是官方对《方舟天使（Arkangel）》的描述，但熟悉「黑镜风」的人都知道，在看似温馨的背后，故事事实上是一个令人充满社会伦理的悖论。

从第一部上线以来，《黑镜》中不同的现实世界、不同的生活方式、不同的背景就让人备受震撼，它在其中讲述了作为科技时代下的产物，电视、手机、互联网、我们所处的社交网络，都像毒品一样层层渗入生活，连英国电视台都称其为「Twitter时代的邪恶预言」。

制作公司希望通过这部剧里所有有关未来的事件来挖掘我们对现代世界的不安。但今天，Netflix发布了一个全新视频，希望用这部剧中出现的场景告诉大家：未来已经到来，请大家打开双手拥抱吧。

视频：点此观看

Netflix做的这个新年视频回顾了往季的《黑镜》剧情，将几季的内容一顿混剪。在这些过去曾经描述过的场景中，有不少已经在我们的生活中习以为常，就比方说网络暴力。

对过去预言的重放，也是另一种层面上的奇葩事件总结。在屏幕前的我们在重温这些画面时，也许每个人心里都在对这个即将到来的未来充满了期待和些许疑惑。

对于这部科幻现实反讽剧，你又是怎么看的呢？