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小米家宴变欢乐嘉年华：雷军与妹子同台共舞

2017-12-31 6:47:12来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家12月31日消息 2017年12月29日，小米“家宴”正式开席，这也是小米连续第三年宴请米粉。

雷军参加了此次宴会，据悉，本次活动米粉的交通费、住宿由小米全包。此外，小米官方还为每一位回家的米粉准备了饱含情谊的伴手礼，现场还会送出1000多份礼物。

晚宴之后，小米官方分享了活动的精彩照片，小米官方称这是米粉自家人的饕餮盛宴，也是一场欢乐嘉年华。

照片中，还有雷军与员工妹子同台共舞的画面，雷总看起来也是眉飞色舞的样子，好不欢乐。

米粉合影▲

抽奖环节▲

菜单▲

和前两次一样，本次晚宴中菜品一样是大有看点，比如主食“四曲面”，甜品“全面屏”等等。

在去年的小米家宴，小米推出了“黑科技”、“一面科技，一面艺术”、“暗夜之眼”等多种特色菜，在今年小米依然将推出多款特色菜，今年的特色菜中，有工匠精神、万物生等等。

此次小米家宴的菜品分为特色菜、国宴菜、凉菜、甜品和主食五种，菜品名字都很有创意，例如黑科技、全面屏、工匠精神、万物生、冰山理论、生态丛林等，这都跟小米公司的产品或理念有关联。

其中比较特殊的是国宴菜，其菜品名称都很正常，因为这些菜确实是雷军今年受邀出席美国总统特朗普访华晚宴时的国宴菜。

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关键词：小米家宴小米雷军

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