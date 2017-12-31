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尼康100周年最后大招：10万美元奖学金

2017-12-31 7:10:07来源：爱活网作者：Napoleon责编：马卡评论：

在今年7月尼康为了庆祝100周年，宣布开展一个名为“The Nikon Storytellers Scholarship”奖学金计划。然而当时尼康没有公布奖学金计划详情，再加上D850泄密事件，人们都忘记计划的存在。幸好尼康赶上2017年末班车，公布奖学金计划详情，开展申请工作。

“The Nikon Storytellers Scholarship”奖学金计划总金额为10万美元，在经过初赛、半决赛层层筛选后，10名学生将凭借照片或视频获得每人1万元奖学金，用于2018至2019学年。不过要申请奖学金必须尼康诸多要求：

必须是就读于美国或加拿大认可的非营利学院/大学或职业技术学校本科生或研究生；

必须在2018年秋季之前完成大一学业；

主修视觉艺术，美术，新闻，电影，摄影或多媒体创作专业；

申请时平均学分不低于2.5分；

需要必须获得学校教授、老师或是学术顾问的推荐；

假若晋级为半决赛选手，必须提交照片集或是视频原片，以及学术成绩复印单。

“The Nikon Storytellers Scholarship”奖学金计划现在已经开始接受报名，申请将于2018年3月1日结束，3月份进行半决赛。尼康此次奖学金限制非常多，直接过滤一大批在校学生，但无国籍要求，留学美国、加拿大中国学生可以报名，如果你符合条件可以点击这里跳转到报名链接。

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关键词：尼康

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