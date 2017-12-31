马自达转子发动机之父仙逝，机械美学传奇复活无望？

随着转子发动机之父山本健一（KENICHI YAMAMOTO）先生的仙逝，已经蒙了灰的转子发动机不免再一次被人从尘土中挖出来缅怀一番。依靠自己特立独行的设计以及极具表现力的机械美学，转子发动机在汽车工业史上绝对是一个璀璨而绚丽的传奇，虽然出身于德国，但最终还是马自达坚持着让转子发动机得以续命到了现代，而转子发动机也成就了马自达近乎执拗的品牌性格。

转子发动机最初由NSU（后来并入奥迪）工程师Felix Wankel所发明，它的机械结构与膨胀原理与传统内燃机大相径庭，通过活塞在气缸内的行星运动，压力室的容积开始随着转动而进行变化，以此实现进气、压缩、做功、排放四个步骤，并且无需传统内燃机的曲轴连杆，直接将可燃气的燃烧膨胀力转化为驱动扭矩，所以转子发动机能够更好的抑制噪音和发动机震动，并且可以快速达到高转速，功率输出要远胜于当年的传统内燃机。

但是彼时的转子发动机还存在着种种技术缺陷，以至于无法实现量产，而出于它的种种优点，包括梅赛德斯等公司都在这一发动机技术上付出了诸多努力，并且推出过梅赛德斯C111实验车型，最高时速拉高到了接近300km/h的惊人数据，但强如梅赛德斯也没能将其做到尽善尽美，最终被地球另一边的马自达斥巨资将这一技术购入囊中，成为了唯一的继承者。

为了完善转子发动机，马自达在1963年成立了转子发动机研究部门，由部长山本健一以及他亲自挑选出的47名年轻工程师组成了这支队伍，并且在四年内打造出了第一款搭载转子发动机的车型Cosmo Sport，而这款车型的第一位车主则是隔壁来与马自达创始人讨论哲学问题的松下创始人松下幸之助。而之后马自达用搭载了马自达R26B2.6升4转子发动机的787B赛车成功登顶勒芒24小时耐力赛，也成为了唯一一家拿下勒芒24小时耐力赛总冠军的亚洲汽车厂商，当然随后国际汽联便将传统活塞往复式发动机之外的车型全部挡在了大门之外。

但在随后的量产之路上，神车RX8并没能拯救马自达的转子发动机，由于机械结构的天生缺陷，转子发动机几乎没有可能规避燃烧不充分的问题，这也直接导致了转子发动机的污染物排放无法达标，并且油耗控制也不理想，所以常备调侃为4缸排量、6缸动力、8缸油耗。同时由于三角转子引擎的径向密封片与缸体接触的位置一直在变化，也导致了径向密封片磨损过快，事故率要远高于一般活塞往复式发动机，在被赛场拒绝后，转子发动机在一般民用市场也没了什么优势。

去年马自达CEO表示MX-5将会是自家品牌性能天花板，他们不会再推出比MX-5更高级别的跑车，所以概念中的RX9也可能一辈子都要活在概念里了。但随着种种专利的曝出，再加上马自达突然的缄口不言，转子发动机又一次被一次的被转子粉们从尘土里挖出来向往一番，但随着转子发动机之父的仙逝，我们真的还有机会再次见到转子发动机的量产吗？面对机械结构天生的缺陷，转子发动机真的还有资格回到民用市场吗？