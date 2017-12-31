2018年这9大科技和媒体趋势值得关注

网易科技讯 12月31日消息，据CNBC报道，对科技和媒体行业来说，2017年是疯狂的一年，我们看到了AT&T与时代华纳、迪士尼与21世纪福克斯之间的巨大合并计划，但2018年可能更令人兴奋。美国科技媒体CNBC对2018年可能发生的科技和媒体重大事件进行预测，包括迪士尼与福克斯完成合并、科技公司IPO需求疲软，以及苹果继续占据支配地位等。

图：2017年9月22日，在纽约第五大道的苹果专卖店中，苹果员工为顾客打开门欢迎他们到来

1.AT&T与时代华纳完成合并：在经历了许多戏剧性的事件之后，AT&T与时代华纳将在司法部和AT&T于明年3月份对薄公堂之后实现合并。届时，时代华纳首席执行官杰夫·比克斯(Jeff Bewkes)将退休，而AT&T首席执行官兰德尔·斯蒂芬森(Randall Stephenson)则负责对所有整合事宜进行监督。不幸的是，对于AT&T来说，这笔交易不会为这家无线运营商带来跳跃式增长。

2.迪士尼与福克斯合并通过政府审批：与AT&T和时代华纳的交易相比，迪士尼与福克斯的资产合并将是轻而易举的事，因为它更容易通过国内的监管审查。这笔交易有望在2018年底前获得批准。迪士尼的股东们也将全面继承Sky的资产，因为福克斯公司收购该公司其余股份的计划将在今年夏天得到英国监管机构的批准。一旦交易获得批准，就会有很多关于福克斯资产如何并入迪士尼的重大公告。

3.并购热潮VSIPO市场冷淡：2017年，科技公司IPO热潮的闸门并未打开，这主要是由于Snap等公司的IPO并未带来激动人心的结果。相反，预计2018年将迎来IPO大潮。与私人风险投资家相比，公开市场上的投资者将继续对新发行的债券进行筛选。这意味着，你应该在2018年看到更多的并购活动。规模更大的科技公司正寻求通过并购来提振收益，加强创新。最受欢迎的目标将是那些降低买家重复成本后就能盈利的小公司，因为他们的产品可以通过大公司现有的销售渠道出售。你还应该关注更多的并购活动，许多小型媒体公司可能被媒体大鳄吞噬。此外，你将会继续听到正进行并购活动的公司CEO鼓吹扩大规模带来的福音。

4.金融机构看好比特币，比特币的价格也将飙升。比特币和其他加密货币始终是2017年的焦点，我向你保证，去年此时没有人预测过这一点。尽管今年比特币的价格大幅飙升，并有批评人士提出警告，小心爆发类似“互联网泡沫”的危机。实际上，目前还没有任何机构参与过购买加密货币，原因是他们没有安全方式来保护他们持有的加密货币。想象下：如果你是一家大型养老基金，你把半数资产由于购买加密货币，然后1个月后发现它在类似Mt.Gox的袭击事件中消失了。这是不被允许发生的，因此各机构一直在观望。有许多私营公司(以及较大的上市公司)正在努力解决这个问题。当他们可以作为托管人提供一些合理的保证后，预计许多机构会涌向加密货币市场。当这种情况发生时，加密货币的价格将会相应上涨。

5.苹果的需求比以往任何时候都更强劲。在过去的几天里，有几家小型研究公司估计，苹果将会下调对当前季度iPhone X出货量的预期，这导致苹果股价下跌了几个百分点。我们以前看到过类似场景。通常情况下，在苹果公布下一份季度财报后，这一切都会被遗忘。苹果每年的iPhone销量约为2亿部。而且，苹果也有机会吸引更多Android用户。在未来的几年里，苹果每年手机销量有望接近3亿部。

6.苹果将海外现金汇回国内，提振该公司股票。在2018年对美国新税法最早做出重大回应的公司之一就是苹果，它拥有2700亿美元现金，其中超过90%储存在海外。按照新税法规定，苹果只需缴纳15.5%的税率就可以将离岸现金带回美国本土。如果苹果进行大规模的现金遣返行动，预计它将投入更多资金用于股票回购。如果将700亿美元现金用于回购，将使苹果股票减少约5亿股，这将导致苹果股票每股上涨约20美元。

7.YouTube将在2018年成为Alphabet股票上涨的主要推动力。在所有“FANG”股票(Facebook、Amazon、Netflix以及Google)中，Alphabet有时很少被提及，尽管今年它上涨了34%。2018年，YouTube将成为该公司股票的主要推动力。YouTube应用总是被整合到被出售的新智能电视中。它仍然是一种非常流行的娱乐方式，特别是对年轻的观众来说。它不像传统服务那样，与有线电视绑定。对于谷歌来说，它的广告收入只是“增量”。无论订阅服务是否成功，YouTube都将被视为媒体的主要力量。

8.大型科技公司将变得更加富有。与此相关的是，“FANG”股票在2018年应该会继续保持良好的表现。许多人认为，由于所有这些大型科技公司股票在2017年表现都很好，它们应该在2018年表现不佳。但我不同意，所有这些公司的规模都允许它们大幅增加资本支出。苹果去年的资本支出为120亿美元，2014年为90亿美元。Facebook去年的支出为60亿美元，2014年为20亿美元。亚马逊去年支出为90亿美元，2014年为50亿美元。对于那些规模较小的科技公司来说，如果没有绝对优势，它们根本无力对抗这些科技巨头。这应该会让所有“FANG”股票加速上涨，这也会在2018年的股价上涨中体现出来。

9.ESPN的下一任负责人将于2021年替换鲍勃·伊格尔（Bob Iger）。如果你听那些悲观的人的预测，肯定认为ESPN就是个失败公司，因为它的有线电视用户从几年前的1亿人减少到8800万。但如果几个月后新被任命的ESPN主席取代了约翰·斯基珀(John Skipper)，将有助于完全改变这种说法。如果他(她)能够并且帮助证明，在可预见的未来，ESPN将继续成为迪士尼公司收益的最大推动力，那么这个人将有机会在2021年代替鲍勃·伊格尔（Bob Iger）成为迪斯尼公司的新CEO。所以要密切注意那个人是谁。