找到不老泉打造脑机接口，2018最值得关注的领域

网易科技讯 12月31日消息，据CNET报道，在即将过去的一年里，我们看到科学领域取得了许多突破，它们不仅大幅改变了我们观察和感受宇宙的方式，也改变了我们如何控制自己身体的微小部分来治愈自己的方式。从科学角度来看，2018年是2017年持续突破的后续，从开辟对抗气候变化新战线，到接近找到不老泉，再到让我们与计算机更接近，以下四个领域将在未来12个月内取得重大进展。

1.更加了解宇宙

在过去10年里，许多吸引公众想象力的科学报道都来自外太空，而我们现在知道，外层空间充满了各种各样的行星。然而，要想揭示这些行星的秘密却很难。尽管我们许多最强大的天文望远镜，但有些（如哈勃望远镜）正在老化，而有些（如开普勒太空望远镜）多年来始终处于分解状态。

这一现状将随着美国宇航局2018年发射凌日外行星调查卫星(TESS)而开始急剧变化，目前计划在明年3月至6月之间进行。2019年，哈勃望远镜更强大的继任者詹姆斯·韦伯太空望远镜也将进入太空。这些下一代太空望远镜将与其他望远镜合作，进一步推动我们对地球以外的事物的了解，对太阳系外行星进行更全面的普查，甚至检查它们是否存在生命迹象。

也许在接下来的一年里，最令人兴奋的是一个被称为“Event Horizon Telescope”的世界性望远镜，它有望拍摄到最神秘的太空物体——黑洞的首张图片。在距离地球母星更近的地方，2018年也可能是我们扩大太阳系图谱的一年，因为我们正在加紧努力去发现冥王星以外、遥远第九行星的直接证据，这可能会在2018年得出结论。

2.对抗对气候变化

在过去几十年里，已经形成了一个相当明显的趋势，即地球正在变暖，极端天气事件似乎正在加剧。但在2018年，可能有非常严肃而靠谱的解决方案显现。从空气中捕获二氧化碳，并将其用于制造碳复合材料的新想法将从概念转变成商业运作，因为像Global Thermostat这样的公司将在明年启动它们的业务。

更有争议的做法将在2018年继续推进。哈佛大学的科学家计划推出一项小规模实验，通过高空气球将物质微粒喷射到上层大气中，然后测量它们反射太阳光的效果。

3.电脑更深植入人脑

在2017年，我们知道伊隆·马斯克(Elon Musk)支持的一家公司正在研发脑机接口技术。这种让我们的头脑与机器直接沟通的技术将在2018年继续向前发展。这已经被证明是帮助那些伤残人士康复的一种有效方法，但美国军方也在资助研究可能的防御应用，这肯定会给许多科幻噩梦场景火上浇油。

随着马斯克、军方以及医疗领域的人在进行思维融合方面的创新，我们肯定会听到更多的消息。在下次脑机接口协会国际会议（5月份）上，我们可能有机会窥视与机器日益亲密的未来关系。

4.了解我们的基因组

像CRISPR/Cas9这样的基因编辑奇迹已经引起了我们的注意，并开始看到实际应用，但这仅仅是个开始。2018年，英国的“10万个基因组”计划将完成测序，10万名患者的基因组有望为治疗罕见疾病和癌症等更广泛的疾病提供新的见解。

与此同时，在欧洲和美国，首次基于人体的CRISPR试验将于2018年开始：这可能成为一场医学革命的开端。从对付致命疾病开始，其他雄心勃勃的努力将会转向解决衰老本身。尽管科学发现和创新经常遇到障碍，但人们很难不对2018年的科学潜力感到兴奋。