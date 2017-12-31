网友热议柯南经典案件：童年阴影甚至还有女装大佬

《柯南》这部推理漫画连载二十余年，发生了数百起案件，刚开始连载的时候，各种不同的犯案手法看的笔者眼花缭乱，但随着故事篇幅越来越多，作者也不得不在一定程度上简化案件过程，更多展现探案看过程中的磕磕绊绊。那么你认为整部作品中，哪些案件是设计最为精巧给你留下深刻印象的呢？

除了那些童年阴影的《图书馆杀人事件》、《山庄绷带怪人杀人事件》等，还有网友例举了最近200集内的故事。网友“琴酒尽力了”：前期的案子，无论是犯罪手法还是伏笔都设计得挺好的。我讲一个近年来比较好的日常案子。县警的黑暗，爱奇艺865-867。这个案子犯罪手法一般，但是整个剧情来说，一环扣着一环，跌宕起伏。凶手一步一步的嫁祸给大和敢助，又加上剧中所有人物的表现，差点以为就是大和警官干的。最后在一个很紧张的氛围下，案子快要结束了，画风一转，小五郎一行人坐上了回家的新干线上，在柯南的表述下，将案子结果交待出来，然后镜头又回到了刚才，推理开始了。真的是近年来比较精彩的案子，有高能片段，不过漫画里才有。凶手就是一个警察，为了复仇，杀掉了两个警察，然后企图假死嫁祸给大和。不过，他千算万算，也算不过长野县三人组+黑田兵卫+柯南。

网友“小篆杜兰特”：个人认为设计最精巧的是有一集夫妻反目想要互相谋杀，结果丈夫正准备从另一栋大楼的厕所跳回工作大楼时被妻子逮了个正着，结果坠楼身亡……结果妻子在配合警方办案时装作一副贤妻良母的样子，最后被戳穿阴谋时终于绷不住了，令人讽刺的是，这对夫妇有一张合影，上面夫妻二人抱着狸猫（可能还是狐狸，暗喻夫妻俩的阴险）。尽管这集凶手几乎一开始就确定是妻子，但是却打破一般凶手更加无辜可怜的惯例，更令人想不到的是居然夫妻都想杀害对方！

网友“绿柳山庄一抹情”：月光曲杀人案。其中主角是名男扮女装的医生。原名麻生成实，后改名为浅井成实。为调查父亲死亡的真相来到月影岛，通过制造连续杀人事件杀死了杀害其家人的全部凶手并最终自杀身亡。是第一个在江户川柯南面前自杀的嫌犯，他的死带给柯南很大的冲击，使之后来柯南诱导着犯人，希望他们能自己去赎罪。

对于《柯南》这部作品，能够看到现在除了对主线剧情的期盼之外，剩下的都只有情怀了。作品的优秀毋庸置疑，但后期大量“重复”的办案手法，成为了一个模板，细心的粉丝基本都能够看破其中奥秘。