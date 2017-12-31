贾跃亭妻子甘薇今日早间归国，称会妥善处理好乐视问题

IT之家12月31日消息 今天早晨，贾跃亭妻子甘薇发出一条微博：已经归国到达北京。不过甘薇并未提及贾跃亭是否一同归国一事。

圣诞节前夕，有消息称甘薇去了美国找与丈夫贾跃亭“团聚”，不过对此甘薇微博上并未解释。

在回复网友的评论中，甘薇表示会妥善处理好乐视网问题。

乐视方面向新浪科技表示，此次回国的仅甘薇一人，贾跃亭还未回国。

此前，贾跃亭在微博高调欢度圣诞，晒出一张FF工厂和所有工作人员的大合照，随后就收到了北京证监局责令其回国的通告。

北京证监局圣诞当天发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

那么，“下周回国”的贾跃亭真的会回国履责吗？

据媒体报道，早在11月初接受媒体采访时贾跃亭就明确表示，暂时不会回国。“一旦回国之后又来不了美国，FF的融资就没戏了，就垮了。”在11月腾讯《棱镜》与贾跃亭的对话中，贾跃亭曾表示自己有回国的计划，但目前的任务是要完成FF的A轮融资。

当时他已经在美国呆了四个月。

有趣的是，对于贾跃亭如何回国的这个问题可急坏了广大网友，更有脑洞清奇的网友写出了《贾跃亭回国指南》（详情），不但研究了相关政策，还给贾跃亭写出了可乘坐的具体航班号，真是让人感动...

本月29日晚，深交所发布公告，对乐视网股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分。深交所指出，经查明，贾跃亭、贾跃芳违反了2014年12月6日做出的借款承诺。

对于贾跃亭、贾跃芳上述违规行为及深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。