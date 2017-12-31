我在十多个版本的年度热词里，看到了十多个平行世界

每年的年终盘点，总少不了年度热词。

这些年来，几乎已经习惯了每半个月就会有1-2个新鲜出炉的网络热词，截止至年末，上一个新流行并正在变凉的热词是——“佛系”。下一个现象级的流行语，还没有出现。

我们整理出了中外十多个版本的年度热词，发现它们折射出了一个又一个平行世界。

年度汉字这么多，哪个说出了你的心声？

国家语言资源监测与研究中心：享、初心

教育部国家语言资源监测与研究中心，已经连续十二年发布年度“汉语盘点”，应该是各种年度汉字中相对权威的版本。今年评选的结果是：

国内年度汉字：享 国内年度词语：初心

年度汉字“享”，源自共享经济在2017年的繁荣，从共享单车、共享汽车、共享充电宝，到共享衣橱、共享马扎，这种商业模式确实给我们带来了诸多便利，不过我们也发现，在衣食住行各个方面都有不少披着共享经济马甲的租赁模式。

“初心”一词，来自十九大报告的关键词“不忘初心，牢记使命”。

国际年度汉字：智 国际年度词语：人类命运共同体。

人工智能是毋庸置疑的新技术趋势，从今年AlphaGo与柯洁对战开始，这个词就被更多公众所知，工信部还提出了到2020年人工智能重点领域形成国际竞争优势的行动计划。“人类命运共同体”则是过去一年我国的外交主线。

此外，国家语言资源监测与研究中心还评选出了年度流行语和网络用语。

2017年度十大流行语为：

十九大、新时代、共享、雄安新区、金砖国家、人工智能、人类命运共同体、天舟一号、撸起袖子加油干、“不忘初心，牢记使命”

2017年度十大网络用语为：

打call、尬聊、你的良心不会痛吗、“惊不惊喜，意不意外”、“皮皮虾，我们走”、“扎心了，老铁”、还有这种操作、怼、你有freestyle吗、油腻

人民网舆情数据中心：比心、人工智能

人民网舆情数据中心联合腾讯安全管理部、信息安全部，也公布了一批反映社会舆论心态的热词，其中“人工智能”位居创新中国热词榜第一，“比心”位居社会心态热词榜首。

（《网络正能量传播蓝皮书》创新中国十大热词）

“比心”手势从2017年开始频繁出现在朋友圈的照片了，这个手势和词语主要用来表达爱意和谢意。

人民网舆情数据中心通过对新闻、微博、微信以及客户端的统计分析，认为2017年国民正能量的社会心态十大热词，除了“比心”，还有小目标、厉害了、逆袭、工匠精神、撸起袖子、保温杯、佛系、皮皮虾、养生迪。

（《网络正能量传播蓝皮书》社会心态十大热词）

这一个版本的热词，主要通过统计分析相关关键词在传统媒体、社交媒体平台的热度，再进行语义分析，最后在《网络正能量传播蓝皮书》中公布。

新周刊：戏

新周刊在12月上旬就公布了中国新锐榜年度汉字——“戏”，该字从“尬、戏、新、油、租”五个入选提名的汉字中选出。

《新周刊》说，2017年，“戏”是举国上下的狂欢，在“戏”这个字的提名词里，《新周刊》列举了很多与之相关的事件，比如老戏骨出演的《人民的名义》热播，选秀大戏《中国有嘻哈》等成为现象级热门综艺，王者荣耀和吃鸡这些游戏花掉了我们的空余时间，以及戏精上身的人们。

香港电影《戏王之王》里面有一句经典台词：

人到了三十岁, 总要有点演技傍身。

这句话对于还没有到30岁，却在2017年里被中年危机席卷的90后们来说，真是扎心。

2017中国理财市场年度汉字：限

《理财周刊》在年末也选出了2017中国理财市场年度汉字——限。评选主办方认为，2017年来中国经济在复苏中持续回暖，不过更多相关政策则是与“限”有关：

以“限售”为代表的楼市调控再升级、“限期”关停比特币交易市场、“限定”整顿“现金贷”、“限额”促使“余额宝”回归金融本质、“限令”驱赶A股市场野蛮人。

就在12月30日，国家外汇管理局发布通知，自2018年1月1日起，将境内银行卡境外提现额度限制在每人每年不得超过10万元人民币。所以在出境游时想要放飞自我买买买的朋友们，记得留意新规定。

香港：贵

香港民建联在12月28日也选出了香港年度汉字：贵，这反映了香港市民在通货膨胀、物价飙升环境下的共同心声。进入提名的十大汉字有：新、楼、贵、风、民、回、创、公、智、判，最后“贵”字突围而出。

虽然在香港买iPhone比在大陆便宜不少，不过在交通、饮食、居住等方面，香港物价之高确实令人咂舌。

“现在吃一个普通的午餐，动辄就是五六十元，一碗牛杂米粉就三四十元，菠萝包也卖七八元了，交通费的升幅同样惊人，要到市区工作的新界居民，每日的交通费起码四五十元。”香港立法会议员张国钧说。

台湾三个版本年度汉字：怒、茫、创

12月28日，台湾地区的 “公民监督国会联盟”公布立法院年度汉字：怒。该结果由台湾立法机构选出，获得票数为229票。

2017年里，台湾在劳工、经济、食品安全、能源、两岸等领域的法案在当地引起了不少民众的争议，可以说“怒”字也表达了民意。

（图片来自环球网）

而由台湾“中国信托文教基金会”、台湾《联合报》主办的台湾2017代表字大选中，“茫”字以12445票排名第一，成为2017年的年度代表字。

“茫”字的推荐人是天气风险公司总经理彭启明，他给出的推荐理由是：“全球气候变迁濒临僵局，极端天气却持续加大；两岸关系、台湾未来的发展也是茫然。”

由台湾《旺报》与厦门《海西晨报》合办的“2017海峡两岸年度汉字评选”，则是选出了“创”字作为年度汉字，主办方指出：

“创”组成的创新、创伤，一定程度上代表了海峡两岸乃至世界范围在2017年的经历。

在这个评选中，入围的汉字还有：和、改、梦、好、金、盼、起、复、转。

国外的年度热词都有哪些？

在英语文化世界里，牛津词典、剑桥词典、韦氏词典作为语言学界中的权威，也发布了各自选出的年度词语。

英国文化国家：青年震荡、女性主义、共谋

牛津词典（Oxford Dictionaries）选出的2017年度国际词语是：青年震荡（Youthquake）。据纽约时报中文网解释，“青年震荡”的定义是，因年轻人的行动或影响而引发的重大文化、政治或社会变革。

6月份英国议会选举中年轻人的投票量大增，因此“青年震荡”一词在相关报道中大量出现，还一度扩展到了美国、澳大利亚等国家的报道和评论中。据牛津英语语料库分析，在2017年里，该词语的使用频率约增加了400%。

剑桥词典（Cambridge Dictionary）通过搜索频率最高，以及搜索量在短期内快速上涨这两个标准，选出了“民粹主义（Populism）”一词。

韦氏词典（Merriam-Webster）选出的2017年度热词是：女性主义（Feminism）。这与1月份于华盛顿特区举办的女性大游行有关，当时有超过50万人参加，创下Facebook单场活动最多人实际到场参与的纪录。

12月上旬，Facebook公布了2017年度全球热门话题排行榜，其中“妇女节”位居榜首。

美国在线字典网Dictionary.com的年度热词是：同谋（Complicit）。该词的搜索量大增，与美国总统特朗普也有关，不过该网站给出的原因是：

“Complicit”被选作年度热词，是因为今年人们在压迫和不法行为面前，拒绝成为同谋，成为2017年的一股基本力量。

这应该是指好莱坞著名制作人哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）被指控性侵多名女演员，随后包括艾玛、劳伦斯、盖尔·加朵等多位知名女星纷纷站出，控诉娱乐圈潜规则，拒绝成为共谋。

柯林斯词典（Collins English Dictionary）则是将“假新闻”（Fake News）选做年度热词。毕竟社交媒体的假新闻，已经影响了美国总统的选举。

日本：北、晒Ins、忖度

日本2017年的汉字被选定为“北”，由京都市清水寺住持森清范挥毫写在一张特大和纸上。据日本时事通讯社报道，过去一年中，北朝鲜导弹落入北海道海域、九州北部地区遭遇暴雨灾害这些事件，让日本民众将票投给了“北”字。

（图片来自人民网）

日本的 “U-CAN新语流行语大奖” ，则将年度大奖给了“晒Ins”和“忖度”两个词语。“晒Ins”反映了Instagram在日本的流行。“忖度”一词意为“官员揣测日本首相官邸的意向”。

年度热词里的平行世界

这些不同版本的年度热词，正在对同一个客观世界提出了不同的视角和解释。不知道哪个版本选出的字词，才是你的年度热词？

每一天我们都在说话和收取信息，那些在朋友圈和微博里流行起来的词语，总让我们避之不及，接着就会不知不觉地使用。在2017年里，保温杯和枸杞，有了新的阐释和寓意。“中年”这个词语，也突然被运用在大范围的人群和场景。

我们的感知和经历，正极大地受到流行语的影响，而使用流行语进行表达，也在无形中影响了我们对世界的认知。

在2018年里，现象级的流行语依然会此起彼伏地出现，因为我们依然会受到“同步意识”的影响，在流行语的使用上也会有意或无意地确保不落伍。

作为一个文字工作者，倒是希望2018年无论说话还是打字，都不要过多地受制于流行语，因为那样很容易词穷。嗯呐，2018年的第一个flag已经立好了，欢迎一起在评论区立flag，然后明年元旦见。