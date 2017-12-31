内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>网络

日媒评选“最受欢迎的远距离恋人”：新兰组合毫无悬念

2017-12-31 10:17:21来源：游民星空作者：祈求责编：守一评论：

恋人之间，最远的距离不是天各一方，而是如同《名侦探柯南》中，新一与小兰那样，明明就在身边，天天相见，却不能相认。近日，日本媒体以“最受欢迎的远距离恋人”进行了评选，新一、小兰这组恋人最终拔得头筹。

最受欢迎的远距离恋人TOP10：

1：工藤新一&小兰《名侦探柯南》

2：立花泷&宫水三叶《你的名字。》

3：间宫千昭&绀野真琴《穿越时空的少女》

4：安昙小太郎&水野茜《月色真美》

5：天泽圣司&月岛雯《侧耳倾听》

6：绵谷新&绫濑千早《花牌情缘》

并列第7：桐岛青大&枝叶柚希《有你的小镇》、寺尾升&长峰美加子《星之声》

9：远野贵树&筱原明里《秒速五厘米》

10：巴特&草薙素子《攻壳机动队》

排名第一的是知名推理漫画《名侦探柯南》中的新一、小兰。漫画连载二十余载，新一小兰终于在经过了1000多话的故事，确定了双方的恋人关系。但由于黑衣组织的存在以及自己被药物缩小的问题，至今两人仍然保持天天相见，却无法相认的状况。

第二名是新海诚的动画电影《你的名字》中的男女主，这两位可以说是跨越了时空的相恋。当女主角千里迢迢跑来找泷的时候，却发现，泷并不认识自己。不明事情真相的三叶，想必在当时已经是伤心欲绝了吧。好在最终结局是美好的。

第三名这一组恋人同样是跨越了时空的恋情，我对你已经无法自拔，可你却还未出生。当我再次遇见你的时候，我已人老珠黄，容颜不在。这种恋情是最能让人心生怜悯的。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：名侦探柯南新兰组合你的名字

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10