日媒评选“最受欢迎的远距离恋人”：新兰组合毫无悬念

恋人之间，最远的距离不是天各一方，而是如同《名侦探柯南》中，新一与小兰那样，明明就在身边，天天相见，却不能相认。近日，日本媒体以“最受欢迎的远距离恋人”进行了评选，新一、小兰这组恋人最终拔得头筹。

最受欢迎的远距离恋人TOP10：

1：工藤新一&小兰《名侦探柯南》

2：立花泷&宫水三叶《你的名字。》

3：间宫千昭&绀野真琴《穿越时空的少女》

4：安昙小太郎&水野茜《月色真美》

5：天泽圣司&月岛雯《侧耳倾听》

6：绵谷新&绫濑千早《花牌情缘》

并列第7：桐岛青大&枝叶柚希《有你的小镇》、寺尾升&长峰美加子《星之声》

9：远野贵树&筱原明里《秒速五厘米》

10：巴特&草薙素子《攻壳机动队》

排名第一的是知名推理漫画《名侦探柯南》中的新一、小兰。漫画连载二十余载，新一小兰终于在经过了1000多话的故事，确定了双方的恋人关系。但由于黑衣组织的存在以及自己被药物缩小的问题，至今两人仍然保持天天相见，却无法相认的状况。

第二名是新海诚的动画电影《你的名字》中的男女主，这两位可以说是跨越了时空的相恋。当女主角千里迢迢跑来找泷的时候，却发现，泷并不认识自己。不明事情真相的三叶，想必在当时已经是伤心欲绝了吧。好在最终结局是美好的。

第三名这一组恋人同样是跨越了时空的恋情，我对你已经无法自拔，可你却还未出生。当我再次遇见你的时候，我已人老珠黄，容颜不在。这种恋情是最能让人心生怜悯的。