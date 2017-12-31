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《使命召唤》玩家因纠纷报假警致人死亡，嫌疑人已被逮捕

2017-12-31 11:31:24来源：游民星空作者：小熊桑责编：守一评论：

不久前，美国堪萨斯州的威奇托发生了一起悲剧，两名《使命召唤》玩家因为比赛时的纠纷报“假警”（Swatting恶作剧），造成一名28岁的美国男子Andrew Finch遭警方枪击身亡。

虽然案件还在调查当中，但根据外媒的最新消息，洛杉矶警察局（LAPD）发言人证实，当地25岁的Tyler Barriss涉嫌这起Swatting致人死亡案件而被抓捕。同时当局表示，Barriss在之前就因为两起炸弹威胁而被捕，最终被判入狱972天，今年1月20日刚放出来。

▲被逮捕的Tyler Barriss

根据案件还原，Barriss给威奇托当地警局打了一通报警电话，表示某处（Andrew Finch家地址）发生了谋杀和劫持人质的事件，同时还打算烧房子。当警方到达现场后，Andrew Finch开门被误认为歹徒而遭到枪击，最后不治身亡。

据调查，Andrew Finch并不是这场《COD》游戏比赛的任何一方成员，报假警的人可能是随便说了一个地址，从而导致了无辜的人受害。不过警方调取的执法记录仪显示，死者在警方执法途中放下了本来高举的双手，而且有进一步的不确定的动作，而此举导致了一位警员开枪射击。目前开枪警员已停职，案件正在进一步调查当中。

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关键词：使命召唤

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